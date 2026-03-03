Mandinga Tattoo Buenos Aires 2026: tres días de tatuajes en vivo y shows de Piti Fernández y ANIMAL

La 23ª edición del e llega a La Rural con artistas internacionales, concursos y música en vivo
- 2 minutos de lectura'
Mandinga Tattoo Expo Buenos Aires vuelve con una propuesta que reúne tatuajes en vivo, cultura alternativa, stands y actividades paralelas durante tres jornadas. El evento se realizará del 20 al 22 de marzo de 2026 y se anuncia con programación extendida de 12 a 23 en La Rural.
Según la organización, participarán más de 700 artistas del tatuaje de distintos países y la expo se plantea como una de las citas fuertes del arte corporal en la región.
El encuentro contará con shows de Piti Fernández, ANIMAL, Asspera, Lucho al Ataque, entre otros.
Qué habrá en evento
- Stands de insumos, indumentaria y accesorios.
- Concursos de tatuaje.
- Concursos de cosplay.
- Sector anime japonés.
- Feria medieval.
- Sector de juegos interactivos.
- Seminarios y charlas especializadas.
- Rampa de skate.
- Ring de kick boxing.
Precios, beneficios y medios de pago
- Abono (válido por los 3 días): $45.000
- Entrada por día (General): $20.000 (viernes 20/03, sábado 21/03 y domingo 22/03)
- Pack familiar x 4 personas: $60.000 (viernes 20/03, sábado 21/03 y domingo 22/03)
- Beneficios: ingreso gratuito para menores de 12 años y personas con discapacidad con CUD; jubilados con 50% de descuento presentando DNI y carnet.
Cómo comprar entradas para Mandinga Tattoo Buenos Aires 2026
Paso a paso:
- Ingresar a La Rural Ticket y abrir el evento “Mandinga Tattoo Expo”.
- Iniciar sesión o registrarse.
- Elegir el tipo de entrada: Abono (3 días) o el día correspondiente (20/03, 21/03 o 22/03).
- Seleccionar la categoría (General o Pack familiar x 4 personas) y la cantidad.
- Revisar el “Resumen de compra”.
- Completar los datos y finalizar la compra siguiendo las instrucciones del sitio.
Venta presencial: disponible durante los tres días del evento en Plaza Italia (Av. Santa Fe 4201), según la ticketera.
Cuándo y dónde es Mandinga Tattoo Buenos Aires 2026
- Fechas: 20 al 22 de marzo de 2026.
- Horarios: de 12 a 23.
- ¿Dónde? La Rural, Av. Sarmiento 2704, Palermo, CABA.
- Acceso: ingreso por Plaza Italia (Av. Santa Fe 4201).
- Entradas desde $20.000
