Milo J agotó su primer Vélez y suma una fecha: cuándo es y cómo comprar entradas en cuotas

Tras agotar su primer Vélez para el 18 de diciembre, Milo J sumó una segunda noche el viernes 19 de diciembre de 2025 en el Estadio José Amalfitani; la venta general comienza el lunes 13 de octubre a las 16.00 a través de una ticketera. A sus 18 años, será el artista más joven en presentarse en el histórico escenario porteño.

La nueva función llega en el marco de una etapa artística que abre La vida era más corta, álbum en el que el artista se sumerge en raíces, tango y cantos populares para cruzarlos con su sensibilidad urbana. El material irrumpió en el Top 5 Global de Spotify en su primera semana y consolidó a Milo J como una de las voces más singulares de su generación.

Milo J Gentileza

En el show se anuncia un recorrido por todo su repertorio, de 511, EDSM, 111 y 166 a Retirada, además de canciones de su nueva fase. La doble cita en Vélez también marca el cierre de un año consagratorio: cuatro Movistar Arena agotados con una gira internacional que incluyó, entre otros hitos, un estadio repleto en Morón por su cumpleaños 18 —con invitados como Bizarrap y Nicki Nicole— y fechas en Barcelona (Palau Sant Jordi) y Madrid.

En una reciente entrevista con LA NACION, Milo J habló de su nuevo disco: “Si yo hubiese seguido una línea un poco más prolija y respetando ciertos tiempos en mi carrera, hubiese pasado del primero a La vida era más corta. Pero también creo que este, sin 166, no podría existir. 166 lo hice mucho más para divertirme, pero me dio herramientas o recursos para el nuevo”.

Luego, explicó los tópicos sobre del álbum y dijo que habla de “varias cosas. Hay personajes, un pesimismo constante, la verdad, una historia no lineal del deterioro de una persona, pero con un aire optimista, también. Y todo eso tiene un doble sentido. Creo que te enseña a valorar un poco más el presente y lo que te está pasando ahora. No hacer tanta futurología o ser muy nostálgico”.

¿Cuándo y dónde toca Milo J en Buenos Aires?

Fechas : 18 de diciembre (agotado) y 19 de diciembre de 2025 (nueva fecha).

: 18 de diciembre (agotado) y Sede : Estadio José Amalfitani (Av. Juan B. Justo 9200, Liniers). (Vélez)

: Estadio José Amalfitani (Av. Juan B. Justo 9200, Liniers). (Vélez) Acceso: tope de 6 entradas por persona.

Milo J Gentileza

¿Cómo comprar para Milo J?