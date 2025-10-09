The World’s 50 Best: Tres Monos y Cochinchina, los dos bares de la Argentina elegidos entre los mejores del mundo

Durante una noche de gala en Hong Kong, el miércoles 8 de octubre The World’s 50 Best Bars publicó su ranking 2025 y dos barras porteñas volvieron a meterse entre las mejores del planeta. Tres Monos, en Palermo, se ubicó en el puesto 10 con su impronta indie y su trabajo de formación en barrios vulnerables; CoChinChina, también en Palermo, se subió al 26° lugar con su viaje sensorial entre Vietnam y Francia, bajo la batuta de Inés De Los Santos. El Nº1 global fue Bar Leone, en Hong Kong.

El Bar Leone de Hong Kong encabeza el ranking de The World's 50 Best Bar Bar Leone

El listado —una referencia insoslayable para la coctelería— fue revelado el miércoles 8 de octubre y dejó un podio repartido entre Asia, Europa y América Latina: Bar Leone (Hong Kong) encabezó la tabla, seguido por Handshake Speakeasy (Ciudad de México) y Sips (Barcelona).

Qué dice The 50 Best sobre Tres Monos (Nº10)

50 Best presenta a Tres Monos (Nº10) como “un bar de rock oscuro y canchero que exhibe la ‘despensa líquida’ argentina” y como “el pequeño bar indie que genera un gran impacto”, con neón, rock y grafitis como parte de la escena Tres Monos

Tres Monos, entre los 10 mejores bares del mundo

En su ficha oficial, 50 Best lo presenta como “un bar de rock oscuro y canchero que exhibe la ‘despensa líquida’ argentina” y como “el pequeño bar indie que genera un gran impacto”, con neón, rock y grafitis como parte de la escena.

Resalta que “habla el idioma nativo” mediante abastecimiento local y productos propios —desde un whiskey estilo bourbon hecho con granos argentinos hasta licores, sake y vinos— y menciona el cóctel Julep de D10S, con Licor del Norte de la casa, amaros, miso de frutilla y pomelo. También subraya su programa de capacitación La Escuelita para jóvenes de barrios populares.

Qué dice The 50 Best sobre CoChinChina (Nº26)

Cochinchina, el bar de Inés de los Santos, figura en el puesto 26 del ranking Cochinchina

La guía oficial describe CoChinChina como “una fusión de sabores de Francia y Vietnam con acento argentino” y un bar-restaurante teatral que “quiere llevarte a un destino totalmente nuevo”, entre la vereda con reposeras rayadas y la barra en U bajo carteles asiáticos. Destaca la energía del DJ —del soul al hip hop y tech house—, la mixología elegante de su dueña, Inés de los Santos, y dos emblemas de la carta: “La Vida Que Me Merezco” (margarita con ananá, limón y vainilla) y “Blend de los Buenos”, con vermut Cantieri Navali, soda y alcaparras.

El ranking completo: los 50 mejores bares del mundo 2025

Bar Leone (Hong Kong, China)

Handshake Speakeasy (Ciudad de México, México)

Sips (Barcelona, España)

Paradiso (Barcelona, España)

Tayēr + Elementary (Londres, Reino Unido)

Connaught Bar (Londres, Reino Unido)

Moebius Milano (Milán, Italia)

Line (Atenas, Grecia)

Jigger & Pony (Singapur, Singapur)

Tres Monos (Buenos Aires, Argentina)

Alquímico (Cartagena, Colombia)

Superbueno (Nueva York, Estados Unidos)

Lady Bee (Lima, Perú)

Himkok (Oslo, Noruega)

Bar Us (Bangkok, Tailandia)

Zest (Seúl, Corea del Sur)

Bar Nouveau (París, Francia)

Bar Benfiddich (Tokio, Japón)

Caretaker’s Cottage (Melbourne, Australia)

The Cambridge Public House (París, Francia)

Satan’s Whiskers (Londres, Reino Unido)

Locale Firenze (Florencia, Italia)

Tlecān (Ciudad de México, México)

Tan Tan (San Pablo, Brasil)

Mirror Bar (Bratislava, Eslovaquia)

CoChinChina (Buenos Aires, Argentina)

Baba au Rum (Atenas, Grecia)

Nouvelle Vague (Tirana, Albania)

Hope & Sesame (Cantón, China)

Danico (París, Francia)

Scarfes Bar (Londres, Reino Unido)

Svanen (Oslo, Noruega)

Sastrería Martinez (Lima, Perú)

Panda & Sons (Edimburgo, Reino Unido)

Röda Huset (Estocolmo, Suecia)

Mimi Kakushi (Dubái, Emiratos Árabes Unidos)

Salmon Guru (Madrid, España)

Coa (Hong Kong, China)

Sip & Guzzle (Nueva York, Estados Unidos)

Drink Kong (Roma, Italia)

Double Chicken Please (Nueva York, Estados Unidos)

Maybe Sammy (Sídney, Australia)

1930 (Milán, Italia)

Jewel of the South (Nueva Orleans, Estados Unidos)

Virtù (Tokio, Japón)

Overstory (Nueva York, Estados Unidos)

The Bar in Front of the Bar (Atenas, Grecia)

The Bellwood (Tokio, Japón)

BKK Social Club (Bangkok, Tailandia)

Nutmeg & Clove (Singapur, Singapur)



