Guía Michelin: cuáles son y dónde quedan los 15 hoteles argentinos distinguidos en la primera entrega de las Llaves Michelin

La emblemática Guía Michelin, reconocida mundialmente por su sistema de estrellas para restaurantes, ha dado un paso decisivo en el universo de la hospitalidad. En su 125° aniversario, presentó la primera edición de su selección de hoteles recomendados, otorgando por primera vez las Llaves Michelin, una nueva distinción que reconoce la excelencia en alojamiento.

Al igual que las Estrellas Michelin celebran la alta cocina, las Llaves Michelin premian a los hoteles que ofrecen experiencias memorables, combinando diseño, servicio y ubicación. La distinción se otorga en tres niveles: una, dos o tres Llaves, según el grado de excelencia alcanzado. En esta primera edición, un total de 2457 hoteles en todo el mundo fueron reconocidos: 1742 recibieron una Llave, 572 obtuvieron dos, y apenas 143 alcanzaron la máxima distinción de tres Llaves Michelin.

“Así como las Estrellas Michelin celebran a los restaurantes más excepcionales del mundo, las Llaves Michelin ahora distinguen a los hoteles que ofrecen estancias verdaderamente notables. Con esta iniciativa, la guía establece un nuevo referente global e independiente de excelencia hotelera”, afirmó Gwendal Poullennec, director internacional de la Guía Michelin.

La Argentina en el mapa de la hospitalidad de excelencia

En el país, 15 hoteles fueron galardonados en esta primera edición. Cinco de ellos recibieron Dos Llaves Michelin, mientras que diez fueron distinguidos con Una Llave.

Hoteles con Dos Llaves Michelin

Four Seasons Hotel Buenos Aires (Ciudad de Buenos Aires)

EOLO – Patagonia’s Spirit (El Calafate, Santa Cruz)

Awasi Iguazú (Iguazú, Misiones)

Cavas Wine Lodge (Luján de Cuyo, Mendoza)

Susana Balbo Winemaker’s House & Spa Suites (Luján de Cuyo, Mendoza)

Hoteles con Una Llave Michelin

Chozos Resort by AKEN Spirit (Agrelo, Mendoza)

Alvear Palace Hotel (Ciudad de Buenos Aires)

Hotel del Casco (Ciudad de Buenos Aires)

Palacio Duhau Park Hyatt (Ciudad de Buenos Aires)

Estancia Cristina (El Calafate, Santa Cruz)

Lares de Chacras (Mendoza)

House of Jasmines (Salta)

Estancia La Bandada (San Miguel del Monte, provincia de Buenos Aires)

Casa de Uco (Tunuyán, Mendoza)

The Vines Resort & Spa (Tunuyán, Mendoza)

Con esta nueva iniciativa, la Guía Michelin amplía su influencia en el sector turístico, consolidando su rol como referente global de calidad y sofisticación, ahora también en el arte de la hospitalidad.