Monet Inmersivo aterriza en Buenos Aires como una experiencia multimedia que permite “entrar” en los cuadros del padre del impresionismo sin salir del centro porteño. La muestra se montará en el Centro de Experimentación del Teatro Colón, desde el 15 de diciembre hasta el 18 de febrero, con apertura diaria de 10 a 20.

Monet inmersivo en el Teatro Colón: cómo es la muestra para ver sus obras más célebres sin viajar

El recorrido propone una inmersión en las obras más célebres de Claude Monet mediante proyecciones en grandes dimensiones, sonido envolvente y narraciones sobre la vida y el trabajo del artista francés. Pantallas que cubren paredes y piso, animaciones en 180 grados e instalaciones interactivas buscan actualizar la manera de mirar el arte clásico en la era digital.

Además de las salas de proyección, el público encontrará decorados inspirados en los cuadros de Monet para sacar fotos, cascos de realidad virtual, réplicas de obras, estaciones con explicaciones y mesas de dibujo pensadas para experimentar con la propia creatividad. La propuesta, que ya convocó a millones de personas en distintas ciudades del mundo, llega por primera vez al Colón como parte de su programa de experiencias inmersivas.

Cómo es la experiencia Monet Inmersivo en el Colón

La muestra se apoya en proyecciones en 180 grados que “sacan” las obras de sus marcos y convierten las superficies del salón en un gran lienzo en movimiento. Las imágenes se expanden sobre paredes, piso y techo, mientras una banda sonora y una narración guían el recorrido por los principales períodos creativos del artista.

En diferentes salas se distribuyen escenografías inspiradas en los jardines, estanques y paisajes que Monet pintó a lo largo de su vida. Hay sectores preparados para fotos, cascos de realidad virtual que suman profundidad a las escenas, reproducciones de cuadros emblemáticos y espacios didácticos dedicados a explicar técnicas y temas recurrentes en su obra.

Según la presentación oficial, la experiencia busca “fusionar tradición y modernidad” y ofrecer un universo contemplativo y sensorial que renueva el vínculo con el impresionismo para públicos de todas las edades.

Cuándo y dónde es Monet inmersivo en el Teatro Colón

Fechas: del 15 de diciembre al 18 de febrero.

del 15 de diciembre al 18 de febrero. Horarios: todos los días, de 10.00 a 20.00.

todos los días, de 10.00 a 20.00. Sede: Centro de Experimentación del Teatro Colón (Viamonte 1168, San Nicolás, CABA).

Centro de Experimentación del Teatro Colón (Viamonte 1168, San Nicolás, CABA). Entradas: a la venta a través de la plataforma oficial de Ticketek, bajo el nombre “Colón Inmersivo – Monet”.

Los precios de las entradas y cómo comprarlas

La venta de tickets se realiza de manera online a través del sitio de Ticketek y se organizan en dos categorías:

Adultos desde 14 años: $35.000 más $5250 de costo de servicio.

$35.000 más $5250 de costo de servicio. Menores de 4 a 14 años: $30.000 más $4500 de costo de servicio.

