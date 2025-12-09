Monster Jam en Argentina: cuándo y dónde es el show de camiones que hacen maniobras imposibles y cómo comprar las entradas

Monster Jam vuelve a la Argentina con toda su artillería pesada: camiones de más de cinco toneladas, motores a fondo y saltos que desafían la gravedad en el Estadio Único de La Plata, con funciones el sábado 13 y el domingo 14 de diciembre, y un nivel de producción similar al que se ve en Estados Unidos y Europa.

Monster Jam en Argentina: cuándo y dónde camiones hacen maniobras imposibles cuánto salen las entradas y cómo comprarlas

La demanda de entradas fue tan alta que los sectores del sábado se encuentran casi agotados, con el Pit Party VIP y el Pit Party general ya marcados como sold out. Para responder a ese interés, se sumó una nueva función el domingo 14, que mantiene localidades disponibles y avanza a buen ritmo de venta.

El atractivo principal es el show central de Monster Jam, donde los camiones realizan pruebas de velocidad, saltos y maniobras imposibles frente a miles de personas. La experiencia se complementa con la Pit Party, un espacio previo al show en el que el público puede acercarse a los vehículos, sacar fotos y ver de cerca a los pilotos, con cupos limitados para cada jornada.

Monster Jam en la Argentina Prensa

En esta gira están confirmadas figuras emblemáticas del circuito internacional, entre ellas Grave Digger, El Toro Loco, Spider-Man, Megalodon, Ironman, Thor y Black Panther, además del JCB Digatron, cada uno con su piloto oficial. La propuesta está pensada como un espectáculo familiar, que convoca tanto a fanáticos del deporte motor como a quienes se acercan por primera vez.

Programación y actividades destacadas de Monster Jam

En esta gira están confirmadas figuras emblemáticas del circuito internacional, entre ellas Grave Digger, El Toro Loco, Spider-Man, Megalodon, Ironman, Thor y Black Panther, además del JCB Digatron, cada uno con su piloto oficial Prensa

El show principal presenta una competencia que combina carreras y pruebas de estilo libre, con saltos, giros y maniobras en las que los camiones se elevan varios metros sobre el suelo. Cada conducción se puntúa por destreza y espectacularidad, en una dinámica pensada para todas las edades.

Monster Jam en Argentina: cuándo y dónde camiones hacen maniobras imposibles cuánto salen las entradas y cómo comprarlas

Antes del show, la Pit Party permite recorrer el sector de camiones en la pista, ver de cerca los vehículos y sacarse fotos. Es un complemento pago de la entrada, con cupos limitados para cada día: 500 personas para el Pit Party VIP y 3000 personas para el Pit Party general.

Camiones y pilotos confirmados de Monster Jam

La lista de camiones y pilotos anunciados para Monster Jam en La Plata incluye:

El Toro Loco — MJ Solorio

Grave Digger — Charlie Pauken

JCB Digatron — Brandon Arthur

Megalodon — Blake Granger

Spider-Man — Mike Vaters II

Thor — Chelsea VanCleave

Ironman — Tony Ochs

Black Panther — Bari Musawwir

Precios de las entradas para Monster Jam

Para el sábado 13, tanto Pit Party VIP como Pit Party general figuran como agotados; para el domingo 14, al cierre de esta nota quedaban los últimos lugares. En el mapa de sectores del Estadio Único de La Plata se informan los siguientes valores de referencia, siempre más cargo por servicio:

Central A y Central B : $200.000

: $200.000 Platea Norte A, Platea Norte B, Platea Sur A y Platea Sur B : desde $90.000

: desde $90.000 General Norte y General Sur: $75.000

El show principal de Monster Jam presenta una competencia que combina carreras y pruebas de estilo libre, con saltos, giros y maniobras en las que los camiones se elevan varios metros Prensa

Cómo comprar las entradas

Ingresar a la web oficial del evento en MonsterJam.com y seleccionar la sección de shows en la Argentina.

Elegir la fecha deseada (sábado 13 o domingo 14 de diciembre).

Seleccionar el sector en el mapa de ubicaciones (Central, Platea o General) y la cantidad de entradas.

En el mismo proceso, sumar el acceso a Pit Party VIP o general, si se desea participar de esa instancia previa; luego no se puede agregar.

Completar los datos personales y finalizar el pago con los medios habilitados por la plataforma de tickets.

Los tickets se emiten en formato digital y quedan asociados al correo electrónico utilizado en la compra.

Cuándo y dónde es Monster Jam en La Plata