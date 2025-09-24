Negroni Week 2025: la ruta de los bares que celebran uno de los cócteles más icónicos y tres reversiones especiales

Uno de los cócteles más icónicos del mundo, el negroni clásico habría sido inventado en 1919 en el Caffè Casoni de Florencia, Italia, cuando el conde Camillo Negroni pidió una versión más intensa del Americano, reemplazando el agua con gas por gin; con partes iguales de bitter rojo, gin y vermú rosso, este trago de tono rubí inspiró incontables variaciones—desde el Negroni Sbagliato hasta el Kingston Negroni— y hasta iniciativas globales como la Negroni Week, una semana para celebrar el cóctel N.º 1 del mundo en bares y restaurantes de todo el planeta y la Argentina.

La receta original es simple, pero bien precisa: una parte de gin, una parte de bitter rojo y una parte de vermú rosso que se mixean en vaso mezclador con cuchara de bar y se sirve a través de un colador en vaso bajo doble y se corona con un twist o rodaja de naranja.

En la Negroni Week 2025, que se realiza hasta el 28 de septiembre, participan más de 400 bares distribuidos en todo el país, incluyendo plazas clave como la ciudad de Buenos Aires y alrededores, el Sur, la Costa, el NEA y Rosario. Entre los bares se destacan referentes como BASA, Sofá, Punto Mona y Presidente que conforman una ruta federal.

Tres reversiones especiales del Negroni

Como cierre especial, el 25 de septiembre a las 20 se realizará un Guest Bartender en Tradition & Rebellion, en Puerto Madero, donde uno de los cócteles más icónico del mundo será reversionado por tres grandes referentes de las barras porteñas.

Ludovico De Biaggi - Bar Manager de Basa, Gran Bar Danzón y Tegui Gentileza

Ludovico De Biaggi, bar manager de Basa, Gran Bar Danzón y Tegui, presentará Castagnoni que creó a base de tequila, bitter rojo infusionado en castañas de cajú y vermut rosso con nibs de cacao, refrescado y terminado con una sal especiada.

“Este cóctel nace de la tierra y sus frutos, es mi manera de rendir homenaje a lo natural. El tequila aporta notas verdes que se entrelazan con la profundidad del cacao y la dulzura de las castañas”, explica De Biaggi.

Mona Gallosi, empresaria gastronómica, bartender y dueña de Punto Mona bar Gentileza

Mona Gallosi, bartender y dueña de Punto Mona bar, creó su Negroni Nacional elaborado con bitter rojo, vermú de sidra de manzana, gin macerado con frambuesas y grosellas, decorado con manzana verde deshidratada.

"Es un Negroni que habla de territorio y demuestra cómo los clásicos pueden transformarse sin perder su esencia”, dice Gallosi Gentileza

Ella lo describe “como una reversión de un clásico eterno. Trabajé con insumos locales para resaltar la riqueza de lo que tenemos en la Argentina. Es un Negroni que habla de territorio y demuestra cómo los clásicos pueden transformarse sin perder su esencia”.

Sebastián García - Co-Owner & Creative director de Presidente Bar Buenos Aires y Miami, Nobel Bar y Tradition & Rebellion Gentileza

Por otro lado, Sebastián García, uno de los dueños y directo creativo de Presidente Bar - Buenos Aires y Miami, Nobel Bar y Tradition & Rebellion, elaborará su Tradition & Rebellion, una relectura del Negroni con gin, vermú rosso con hibiscus, bitter rojo con frutillas asadas, Ácidez, jalea de membrillo, solución salina, perfume y hoja de limonero.

Tradition & Rebellion, una relectura del Negroni con gin, vermú rosso con hibiscus, bitter rojo con frutillas asadas, Ácidez, jalea de membrillo, solución salina, perfume y hoja de limonero Gentileza

“En este cóctel lo hice latir distinto: lo encendí con frutillas asadas, como brasas que guardan memoria de un fuego antiguo. Es tradición y rebeldía en un mismo sorbo, donde el respeto y la desobediencia conviven como viejos enemigos que, al fin, se reconocen hermanos”, detalla García.

Este año, la Negroni Week vuelve con un impulso solidario más marcado junto a Slow Food: desde 2013 la campaña ya reunió US$ 5 millones para distintas causas a nivel mundial. En 2024 convocó a más de 12.000 bares en más de 70 países y logró US$ 600.000 en donaciones. En 2025, además, una parte de lo recaudado por la venta del cóctel se destinará al Banco de Alimentos.

La ruta de los 400 bares de todo el país que celebran al Negroni

Beber con moderación - Prohibida su venta a menores de 18 años