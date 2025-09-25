Food Fest en Palermo: cuándo y dónde es la feria dedicada a las comidas de 18 países

Dos jornadas en La Rural de “viaje gastronómico” por España, Italia, Francia, México, Perú, Brasil, Japón, China, Vietnam, Israel, Medio Oriente, Estados Unidos, Alemania y la Argentina
Entre el bullicio de Plaza Italia y los pabellones de la Feria Internacional de Turismo (FIT) de La Rural, Food Fest vuelve con una edición temática que ordena el paseo como un mapa del mundo comestible. Serán dos días —sábado 27 y domingo 28 de septiembre— en los que las parrillas, planchas y hornos se sucederán por países, con opciones para almorzar, merendar o cenar sin ticket previo ni reservas. La entrada es libre y gratuita. El precio de los platos ronda entre $7000 y $25.000.
El recorrido abarca clásicos y reversiones de las comidas típicas de España, Italia, Francia, México, Perú, Brasil, Japón, China, Vietnam, Israel, Medio Oriente, Estados Unidos, Alemania y Argentina; habrá cervezas artesanales y coctelería.
De esta forma, durante los dos días del festival gastronómico, los comensales podrán probar paellas, pizzas napolitanas, crepes y raclette; tacos, ceviches y arepas; ramen, baos, gyozas y takoyaki; shawarmas, hummus y kebabs; ribs, hamburguesas y choripanes. También habrá cervezas artesanales, bebidas premium y coctelería para maridar cada escala del tour gastronómico.
Además, la fecha coincide con la FIT en el mismo predio, por lo que muchos visitantes combinarán ambas propuestas en una misma salida. Food Fest cuenta con el apoyo de BA Capital Gastronómica.
Puestos y cocinas participantes (por país y estilo)
- Cocina española: Gazpacho
- Cocina italiana: Oggi Pasta; Vera Pizza; Almíbar (coctelería)
- Cocina francesa: Creps Kreaps; Como te lo digo
- Cocina suiza: Uria Raclette
- Cocina portuguesa: Camarao Market
- Cocina alemana: Flama
- Cocina norteamericana: Austin Smoke House; No es Soberbia (texana)
- Cocina mexicana: Sazón Mexicana
- Cocina peruana: Mochica
- Cocina brasileña: Robertinho
- Cocina venezolana: Teque Pops; Bolichito Venezolano
- Cocina israelí: Mazal
- Cocina de Medio Oriente: Shami
- Cocina japonesa: Yuzu Isakaya
- Cocina vietnamita: Brthren Banh
- Cocina húngara: Erdelys Kurtos
- Cocina coreana: Mandu
- Cocina argentina: La Leñita; La Posta del Hornero; Todo Brasas
Datos clave
- Sede: La Rural, acceso por Plaza Italia (Avenida Santa Fe y Thames, Palermo)
- Fechas: sábado 27 y domingo 28 de septiembre
- Horarios: 12 a 21
- Entrada: libre y gratuita
- Precio de los platos: entre $7000 y $25.000.
- Accesibilidad/transporte: acceso por Plaza Italia; estacionamiento en el predio (pago para autos y motos; libre para bicicletas); se aceptan mascotas
