Food Fest en Palermo: cuándo y dónde es la feria dedicada a las comidas de 18 países

Entre el bullicio de Plaza Italia y los pabellones de la Feria Internacional de Turismo (FIT) de La Rural, Food Fest vuelve con una edición temática que ordena el paseo como un mapa del mundo comestible. Serán dos días —sábado 27 y domingo 28 de septiembre— en los que las parrillas, planchas y hornos se sucederán por países, con opciones para almorzar, merendar o cenar sin ticket previo ni reservas. La entrada es libre y gratuita. El precio de los platos ronda entre $7000 y $25.000.

Food Fest 27 y 28 de septiembre

El recorrido abarca clásicos y reversiones de las comidas típicas de España, Italia, Francia, México, Perú, Brasil, Japón, China, Vietnam, Israel, Medio Oriente, Estados Unidos, Alemania y Argentina; habrá cervezas artesanales y coctelería.

De esta forma, durante los dos días del festival gastronómico, los comensales podrán probar paellas, pizzas napolitanas, crepes y raclette; tacos, ceviches y arepas; ramen, baos, gyozas y takoyaki; shawarmas, hummus y kebabs; ribs, hamburguesas y choripanes. También habrá cervezas artesanales, bebidas premium y coctelería para maridar cada escala del tour gastronómico.

Ramen en el Food Fest de La Rural Gentileza

Además, la fecha coincide con la FIT en el mismo predio, por lo que muchos visitantes combinarán ambas propuestas en una misma salida. Food Fest cuenta con el apoyo de BA Capital Gastronómica.

Puestos y cocinas participantes (por país y estilo)

Cocina española: Gazpacho

Gazpacho Cocina italiana: Oggi Pasta; Vera Pizza; Almíbar (coctelería)

Oggi Pasta; Vera Pizza; Almíbar (coctelería) Cocina francesa: Creps Kreaps; Como te lo digo

Creps Kreaps; Como te lo digo Cocina suiza: Uria Raclette

Uria Raclette Cocina portuguesa: Camarao Market

Camarao Market Cocina alemana: Flama

Flama Cocina norteamericana: Austin Smoke House; No es Soberbia (texana)

Austin Smoke House; No es Soberbia (texana) Cocina mexicana: Sazón Mexicana

Sazón Mexicana Cocina peruana: Mochica

Mochica Cocina brasileña: Robertinho

Robertinho Cocina venezolana: Teque Pops; Bolichito Venezolano

Teque Pops; Bolichito Venezolano Cocina israelí: Mazal

Mazal Cocina de Medio Oriente: Shami

Shami Cocina japonesa: Yuzu Isakaya

Yuzu Isakaya Cocina vietnamita: Brthren Banh

Brthren Banh Cocina húngara: Erdelys Kurtos

Erdelys Kurtos Cocina coreana: Mandu

Mandu Cocina argentina: La Leñita; La Posta del Hornero; Todo Brasas

Food Fest en La Rural Gentileza

Datos clave