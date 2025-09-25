LA NACION

Food Fest en Palermo: cuándo y dónde es la feria dedicada a las comidas de 18 países

Dos jornadas en La Rural de “viaje gastronómico” por España, Italia, Francia, México, Perú, Brasil, Japón, China, Vietnam, Israel, Medio Oriente, Estados Unidos, Alemania y la Argentina

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
Food Fest en La Rural
Food Fest en La RuralGentileza

Entre el bullicio de Plaza Italia y los pabellones de la Feria Internacional de Turismo (FIT) de La Rural, Food Fest vuelve con una edición temática que ordena el paseo como un mapa del mundo comestible. Serán dos días —sábado 27 y domingo 28 de septiembre— en los que las parrillas, planchas y hornos se sucederán por países, con opciones para almorzar, merendar o cenar sin ticket previo ni reservas. La entrada es libre y gratuita. El precio de los platos ronda entre $7000 y $25.000.

Food Fest 27 y 28 de septiembre
Food Fest 27 y 28 de septiembre

El recorrido abarca clásicos y reversiones de las comidas típicas de España, Italia, Francia, México, Perú, Brasil, Japón, China, Vietnam, Israel, Medio Oriente, Estados Unidos, Alemania y Argentina; habrá cervezas artesanales y coctelería.

De esta forma, durante los dos días del festival gastronómico, los comensales podrán probar paellas, pizzas napolitanas, crepes y raclette; tacos, ceviches y arepas; ramen, baos, gyozas y takoyaki; shawarmas, hummus y kebabs; ribs, hamburguesas y choripanes. También habrá cervezas artesanales, bebidas premium y coctelería para maridar cada escala del tour gastronómico.

Ramen en el Food Fest de La Rural
Ramen en el Food Fest de La RuralGentileza

Además, la fecha coincide con la FIT en el mismo predio, por lo que muchos visitantes combinarán ambas propuestas en una misma salida. Food Fest cuenta con el apoyo de BA Capital Gastronómica.

Puestos y cocinas participantes (por país y estilo)

  • Cocina española: Gazpacho
  • Cocina italiana: Oggi Pasta; Vera Pizza; Almíbar (coctelería)
  • Cocina francesa: Creps Kreaps; Como te lo digo
  • Cocina suiza: Uria Raclette
  • Cocina portuguesa: Camarao Market
  • Cocina alemana: Flama
  • Cocina norteamericana: Austin Smoke House; No es Soberbia (texana)
  • Cocina mexicana: Sazón Mexicana
  • Cocina peruana: Mochica
  • Cocina brasileña: Robertinho
  • Cocina venezolana: Teque Pops; Bolichito Venezolano
  • Cocina israelí: Mazal
  • Cocina de Medio Oriente: Shami
  • Cocina japonesa: Yuzu Isakaya
  • Cocina vietnamita: Brthren Banh
  • Cocina húngara: Erdelys Kurtos
  • Cocina coreana: Mandu
  • Cocina argentina: La Leñita; La Posta del Hornero; Todo Brasas
Food Fest en La Rural
Food Fest en La RuralGentileza

Datos clave

  • Sede: La Rural, acceso por Plaza Italia (Avenida Santa Fe y Thames, Palermo)
  • Fechas: sábado 27 y domingo 28 de septiembre
  • Horarios: 12 a 21
  • Entrada: libre y gratuita
  • Precio de los platos: entre $7000 y $25.000.
  • Accesibilidad/transporte: acceso por Plaza Italia; estacionamiento en el predio (pago para autos y motos; libre para bicicletas); se aceptan mascotas
LA NACION
Qué Sale
Conforme a
The Trust Project
Más leídas
  1. El mensaje del jefe narco que transmitió en vivo las torturas a las tres jóvenes de La Matanza
    1

    “Así le va a quien me roba”: el mensaje del jefe narco que transmitió en vivo las torturas a las tres jóvenes de La Matanza

  2. La novia de Keanu Reeves y un llamativo posteo sobre un fuerte rumor
    2

    La novia de Keanu Reeves y un llamativo posteo sobre un fuerte rumor: “¡Un poco de felicidad real!”

  3. La madre de Morena acusó a la hermana de Lara de dormir y robarle cocaína al hijo de un narco
    3

    Triple crimen en Florencio Varela: la madre de Morena acusó a la hermana de Lara de dormir y robarle cocaína al hijo de un narco

  4. En medio de una creciente presión, un país de la UE le prohíbe la entrada a Netanyahu por la guerra en Gaza
    4

    Eslovenia le prohíbe la entrada al país a Benjamin Netanyahu por la guerra en Gaza

Cargando banners ...