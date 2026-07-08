La reacción de Mario Pergolini tras el triunfo de la Selección: “Pobres los que vengan después”

La clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 fue ayer el tema del día y también de la apertura del programa Otro día perdido (eltrece), cuyo conductor, Mario Pergolini, se unió a la euforia por el triunfo frente a Egipto.

El estudio fue ambientado para la ocasión con una gran bandera argentina y un clima de festejo. Apenas comenzada la emisión del ciclo, los integrantes de la mesa repasaron cómo vivieron el encuentro. “Tremendo, che: ¡Argentina, Argentina, Argentina!“, gritó primero el conductor.

Agustín “Rada” Aristarán reconoció que el partido lo desbordó emocionalmente y contó que siguió cada jugada con mucha intensidad. “Agradezco que no me guste el fútbol, porque la paso muy mal. Grité como un sacado, me agarró la emoción por Argentina”, aseguró.

Pergolini coincidió con esa sensación y admitió que todavía seguía procesando todo lo que había ocurrido durante la disputa por el pase a la siguiente fase. El conductor recordó especialmente el desenlace del partido y la tensión que se vivió hasta el gol definitivo que le dio la victoria al equipo de Lionel Scaloni.

“El tercer gol lo esperaba todo el mundo; ya es tarde y todavía estamos medio así...”, comentó y luego fue más allá del análisis del partido mostrándose optimista respecto del futuro de la Selección de cara a la última fase del campeonato del mundo. “Ahora estos pibes se van a sentir invencibles; pobres los que vengan después”, lanzó.

Mientras repasaban distintos momentos del partido, Evelyn Botto recordó la presencia del streamer norteamericano Speed, reconocido por su fanatismo por Cristiano Ronaldo y quien durante el encuentro alentó al seleccionado egipcio. La panelista recurrió al humor y sugirió: “Nosotros, desde acá, le queremos pedir a Speed, el streamer, que siga usando la camiseta del equipo contrario”, dijo entre risas.

La euforia por la clasificación de la Scaloneta no quedó limitada a la pantalla chica. Apenas terminó el encuentro, figuras del espectáculo y los medios recurrieron a las redes sociales para compartir el alivio, la emoción y los festejos por el 3 a 2 frente a Egipto.

Entre quienes compartieron sus sensaciones, Susana Giménez publicó una historia de Instagram con una imagen realizada con inteligencia artificial junto a un mensaje dedicado al capitán argentino: “¡Gracias Selección Argentina, gracias rey!”.

Famosos selección

Lali Espósito también eligió destacar la actuación de Lionel Messi, mientras que Emilia Mernes mostró la intensidad con la que vivió el partido y Nico Vázquez compartió su desahogo tras el final. En la misma línea, Dalma Maradona resumió el sufrimiento de los hinchas con una frase que rápidamente se viralizó: “Infartados pero seguimos”.

Marcelo Tinelli volvió a mostrar su tradicional encuentro mundialista con La Mona Jiménez, mientras que Marcela Tinayre subió, muy emocionada, un video que registró instantes después del triunfo argentino desde una platea del estadio de Atlanta. Sofía “Jujuy” Jiménez compartió imágenes de la celebración junto a su pareja, Gustavo Quério Hormaechea.

Famosos selección

Leticia Siciliani, Brenda Gandini y Gonzalo Heredia, también celebraron el triundo; al igual que las parejas de los jugadores, entre ellas Valentina Cervantes y Eva Bargiela. Otros celebraron la victoria desde fuera, como Eva de Dominici, quien desde Los Ángeles acompañó el triunfo argentino con un mensaje dedicado al seleccionado argentino.