Planes gratis el fin de semana en Buenos Aires: feria de comida y cine en Devoto, y música al aire libre en Chacarita

El sábado 7, en Plaza Arenales habrá puestos de comida del barrio, serigrafía y cine a cielo abierto; el ciclo Atardeceres cierra en Parque Los Andes con recitales y DJ
Este fin de semana, la agenda de verano suma dos propuestas gratuitas en espacios públicos de la ciudad: Noches de Verano – Edición Villa Devoto, el sábado 7 de febrero, y el cierre de Atardeceres, con programación el sábado 7 y el domingo 8 en Parque Los Andes, en Chacarita. Ambas opciones apuntan a un plan “a la vuelta de casa”, con música, gastronomía y actividades para distintas edades.
En Villa Devoto, la activación impulsada por el Ministerio de Desarrollo Económico portelo se planta en Plaza Arenales bajo el lema “Todos a la mesa”, con feria gastronómica boutique, propuestas especiales de locales del barrio y un escenario con cocina en vivo, cine al aire libre y show musical de cierre. Además, durante toda la jornada habrá una estación de serigrafía en vivo para llevarse una impresión de una obra ilustrada por Euge Dibuja.
En Chacarita, Atardeceres despide el ciclo con dos jornadas en el parque: el sábado, con perfil joven (indie, pop rock y urbano, con cierre con DJ); y el domingo, con una experiencia más familiar y popular. La página oficial publica la grilla completa por horarios y un mapa de “cómo llego”.
Cuándo y dónde es Noches de Verano – Edición Villa Devoto
- Fecha: sábado 7 de febrero
- Horario: 19 a 23
- ¿Dónde?: Plaza Arenales (Mercedes y Nueva York), Villa Devoto
- Entrada: libre y gratuita
Feria gastronómica boutique: referentes del barrio
- Café de García
- Buche Salumería
- Farid
- El Pastificio de Pablos
- Diecci
- Ritratto
- Ávito Bistro Café
- Tienta Helados
- De Boca en Boca
- Todo Brasas
- Estación Don Orza
Programación en el escenario principal
- 19.20: demostración de cocina a cargo de Café de García
- 20.30: cine a cielo abierto con la proyección de Papá x 2 (con Celeste Cid y Benjamín Vicuña; dirigida por Hernán Guerschuny)
- 22: show musical de cierre a cargo de Los Tabaleros
Cuándo y dónde es Atardeceres en Chacarita
- Fechas: sábado 7 y domingo 8 de febrero
- Horario: desde las 18
- ¿Dónde?: Parque Los Andes (Av. Corrientes y Av. Jorge Newbery), Chacarita
Programación del sábado 7 de febrero
- 18: Danilo Montana
- 18.45: R-JOTA
- 19.30: HELLOLOLA
- 20.15: DJ Ramiro Jota
- 21.15: Gente Conversando
- 22.15: Mi Amigo Invencible
- 23.15: DJ Mileth Iman
Programación del domingo 8 de febrero
- 18: Marcelo Dellamea
- 19: Tomás Amante
- 20: Loli Molina
- 21: Sofía Viola & Mel Muñiz
- 22: Koino Yokan
Atardeceres suma activaciones para mejorar la experiencia del público: pórtico refrescante, zona Outfit Check con espejos, bicicletero, freestylers y beatboxers, bailarines, burbujero, photo opportunity, foodtrucks y patio gastronómico con puestos de hidratación para recargar botellas.
