Planes gratis el fin de semana en Buenos Aires: feria de comida y cine en Devoto, y música al aire libre en Chacarita

Este fin de semana, la agenda de verano suma dos propuestas gratuitas en espacios públicos de la ciudad: Noches de Verano – Edición Villa Devoto, el sábado 7 de febrero, y el cierre de Atardeceres, con programación el sábado 7 y el domingo 8 en Parque Los Andes, en Chacarita. Ambas opciones apuntan a un plan “a la vuelta de casa”, con música, gastronomía y actividades para distintas edades.

En Villa Devoto, la activación impulsada por el Ministerio de Desarrollo Económico portelo se planta en Plaza Arenales bajo el lema “Todos a la mesa”, con feria gastronómica boutique, propuestas especiales de locales del barrio y un escenario con cocina en vivo, cine al aire libre y show musical de cierre. Además, durante toda la jornada habrá una estación de serigrafía en vivo para llevarse una impresión de una obra ilustrada por Euge Dibuja.

En Chacarita, Atardeceres despide el ciclo con dos jornadas en el parque: el sábado, con perfil joven (indie, pop rock y urbano, con cierre con DJ); y el domingo, con una experiencia más familiar y popular. La página oficial publica la grilla completa por horarios y un mapa de “cómo llego”.

Cuándo y dónde es Noches de Verano – Edición Villa Devoto

Fecha: sábado 7 de febrero

sábado 7 de febrero Horario: 19 a 23

19 a 23 ¿Dónde?: Plaza Arenales (Mercedes y Nueva York), Villa Devoto

Plaza Arenales (Mercedes y Nueva York), Villa Devoto Entrada: libre y gratuita

Feria gastronómica boutique: referentes del barrio

Café de García

Buche Salumería

Farid

El Pastificio de Pablos

Diecci

Ritratto

Ávito Bistro Café

Tienta Helados

De Boca en Boca

Todo Brasas

Estación Don Orza

Programación en el escenario principal

19.20: demostración de cocina a cargo de Café de García

demostración de cocina a cargo de Café de García 20.30: cine a cielo abierto con la proyección de Papá x 2 (con Celeste Cid y Benjamín Vicuña; dirigida por Hernán Guerschuny)

cine a cielo abierto con la proyección de Papá x 2 (con Celeste Cid y Benjamín Vicuña; dirigida por Hernán Guerschuny) 22: show musical de cierre a cargo de Los Tabaleros

Cuándo y dónde es Atardeceres en Chacarita

Fechas: sábado 7 y domingo 8 de febrero

sábado 7 y domingo 8 de febrero Horario: desde las 18

desde las 18 ¿Dónde?: Parque Los Andes (Av. Corrientes y Av. Jorge Newbery), Chacarita

Programación del sábado 7 de febrero

18: Danilo Montana

Danilo Montana 18.45: R-JOTA

R-JOTA 19.30: HELLOLOLA

HELLOLOLA 20.15: DJ Ramiro Jota

DJ Ramiro Jota 21.15: Gente Conversando

Gente Conversando 22.15: Mi Amigo Invencible

Mi Amigo Invencible 23.15: DJ Mileth Iman

Programación del domingo 8 de febrero

18: Marcelo Dellamea

Marcelo Dellamea 19: Tomás Amante

Tomás Amante 20: Loli Molina

Loli Molina 21: Sofía Viola & Mel Muñiz

Sofía Viola & Mel Muñiz 22: Koino Yokan

Atardeceres suma activaciones para mejorar la experiencia del público: pórtico refrescante, zona Outfit Check con espejos, bicicletero, freestylers y beatboxers, bailarines, burbujero, photo opportunity, foodtrucks y patio gastronómico con puestos de hidratación para recargar botellas.