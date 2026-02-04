Fin de semana XXL de Carnaval en la Ciudad: todo lo que tenés que saber de los corsos, barrio por barrio

Febrero vuelve a traer a la Ciudad de Buenos Aires el espíritu festivo del Carnaval, con corsos que llenan de música, color y brillo calles y plazas porteñas. Mientras algunas personas aprovechan el fin de semana largo para una escapada cercana, otras eligen quedarse y sumarse a las actividades que propone la agenda cultural. En ese marco, la Comisión de Carnaval del Ministerio de Cultura porteño confirmó que este primer fin de semana de febrero comienzan los corsos en distintos espacios públicos.

Tal y como dieron a conocer en la página oficial de turismo de la Ciudad, el Carnaval Buenos Aires 2026 se celebrará a lo largo de todo febrero. Los corsos tendrán lugar los sábados 7, 14, 21 y 28, en el horario de 20 a 2, y los domingos 8, 15 y 22, de 19 a 0. Además, las actividades se extenderán durante los feriados de Carnaval, el lunes 16 y el martes 17 de febrero, con propuestas especiales para disfrutar en distintos puntos de la ciudad.

Cronograma completo de corsos – Carnaval Porteño 2026

Carnaval Buenos Aires 2026: corsos gratuitos en calles y plazas de distintos barrios porteños

Horario general: desde las 18.30

Entrada: libre y gratuita

Saavedra

Parque Saavedra (Vilela entre Conde y Roque Pérez)

Fechas: 7, 8, 14, 15, 16 y 17 de febrero

Parque Sarmiento (Av. Dr. Ricardo Balbín 4750)

Fechas: 7, 8, 14, 15, 16 y 17 de febrero

Villa Urquiza

Av. Triunvirato (entre Monroe y Av. Olazábal)

Fechas: 14, 15, 16, 17, 21, 22 y 28 de febrero y 1° de marzo

Villa Pueyrredón

Av. Mosconi (entre Bolivia y Terrada)

Fechas: 7, 8, 14, 15, 16, 17, 21 y 22 de febrero

San Telmo

Parque Lezama (Brasil y Av. Paseo Colón)

Fechas: 7, 8, 14, 15, 16, 17, 21 y 22 de febrero

La Boca

Palos (entre Blanes y Espinosa)

Fechas: 7, 8, 14, 16, 17, 21 y 22 de febrero

Boedo

Av. Boedo (entre Av. Independencia y Av. San Juan)

Fechas: 7, 8, 14, 15, 16 y 17 de febrero

Playón San Lorenzo (Av. La Plata 1700)

Fechas: 21, 22 y 28 de febrero

Parque Chacabuco

Anfiteatro Parque Chacabuco (Av. Eva Perón y Curapaligüe)

Fechas: 14, 15, 16, 17, 21 y 22 de febrero

Pompeya

Av. La Plata y Av. Chiclana

Fechas: 14, 15, 16, 17, 21, 22, 28 de febrero y 1° de marzo

Caballito

Seguí (entre Neuquén y Av. Gaona)

Fechas: 7, 8, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 28 de febrero y 1° de marzo

Palermo

Plaza Unidad Latinoamericana (Costa Rica y Medrano)

Fechas: 14, 15, 16, 17, 21, 22, 28 de febrero y 1° de marzo

Colegiales

Polideportivo Colegiales (Freire y Concepción Arenal)

Fechas: 7, 8, 14, 15, 16, 17, 21 y 22 de febrero

La Paternal

Plaza Sáenz Peña (Av. Juan B. Justo y Av. Boyacá)

Fechas: 7 y 8 de febrero

Av. Elcano y Ávalos

Fechas: 28 de febrero y 1° de marzo

Liniers

Plaza Sarmiento (Cosquín y Tuyutí)

Fechas: 14, 15 y 16 de febrero

Plazoleta Sargento Cabral (Martínez de Hoz y Manuel Arce)

Fechas: 21 y 22 de febrero

Mataderos

Av. Juan B. Alberdi (entre Araujo y Guardia Nacional)

Fechas: 7, 8, 14, 15, 16 y 17 de febrero

Villa Devoto

Plaza Richeri (Av. Beiró entre Quevedo y Desaguadero)

Fechas: 7, 8, 14, 15, 16, 17, 21, 22 y 28 de febrero

Villa Real

Plaza Las Toscaneras (Moliere y José Pedro Varela)

Fechas: 14, 15, 16 y 17 de febrero

Villa Lugano

Club Torino (Zuviría 4659)

Fechas: 7, 8, 14, 15 y 16 de febrero

Plaza Unidad Nacional (Delfín Gallo y Murguiondo)

Fechas: 14, 15 y 16 de febrero

Villa del Parque

Plaza Aristóbulo del Valle (Cuenca entre Marcos Sastre y Baigorria)

Fechas: 15 y 16 de febrero

Agronomía

Plaza Martín Rodríguez (Habana y Argerich)

Fechas: 21 y 22 de febrero

Programación y cortes por los corsos de Carnaval 2026

El Carnaval Buenos Aires 2026 suma propuestas culturales al aire libre

Es importante tener en cuenta que, debido a la realización de los corsos, las calles y avenidas donde se desarrollan los desfiles permanecerán cortadas al tránsito durante el horario del evento. Por eso, se recomienda a quienes circulen por la zona prestar atención a los desvíos y planificar los recorridos con anticipación mientras duren las celebraciones.

Corsos en calle

Boedo : Av. Boedo, entre Independencia y San Juan

: Av. Boedo, entre Independencia y San Juan Pompeya : Av. La Plata, entre Fernández de la Cruz y Caseros

: Av. La Plata, entre Fernández de la Cruz y Caseros Mataderos : Av. Alberdi, entre Escalada y Araujo

: Av. Alberdi, entre Escalada y Araujo Villa Urquiza : Av. Triunvirato, entre Monroe y Olazábal

: Av. Triunvirato, entre Monroe y Olazábal Saavedra : Av. García del Río, entre Freire y Zapiola

: Av. García del Río, entre Freire y Zapiola La Boca : Palos, entre Espinosa y Villafañe

: Palos, entre Espinosa y Villafañe Liniers : Cosquín y Tuyutí

: Cosquín y Tuyutí Villa Pueyrredón: Av. Mosconi, entre Bolivia y Zamudio

Corsos en plazas

San Cristóbal : Plaza Martín Fierro (Urquiza, Barcala, La Rioja y Autopista 25 de Mayo)

: Plaza Martín Fierro (Urquiza, Barcala, La Rioja y Autopista 25 de Mayo) Parque Chacabuco : Anfiteatro del Parque Chacabuco (Eva Perón 1400)

: Anfiteatro del Parque Chacabuco (Eva Perón 1400) Villa Devoto : Plaza Richieri (Av. Francisco Beiró 4800)

: Plaza Richieri (Av. Francisco Beiró 4800) San Telmo : Anfiteatro Parque Lezama (sector barranca hacia Martín García y Paseo Colón)

: Anfiteatro Parque Lezama (sector barranca hacia Martín García y Paseo Colón) Palermo : Plaza Unidad Latinoamericana (El Salvador 4037)

: Plaza Unidad Latinoamericana (El Salvador 4037) Lugano : Plaza Unidad Nacional (Delfín Gallo 5746)

: Plaza Unidad Nacional (Delfín Gallo 5746) La Paternal : Plaza Dr. Roque Sáenz Peña (Juan B. Justo y Boyacá)

: Plaza Dr. Roque Sáenz Peña (Juan B. Justo y Boyacá) Villa Real : Plaza Las Toscaneras (Moliere 2777)

: Plaza Las Toscaneras (Moliere 2777) Colegiales : Polideportivo Colegiales (Cap. Gral. Ramón Freire 120)

: Polideportivo Colegiales (Cap. Gral. Ramón Freire 120) Flores/Caballito: Seguí, entre Neuquén y Av. Gaona

Propuesta en la Provincia de Buenos Aires

En la Provincia de Buenos Aires la agenda también es variada

Además de las propuestas que ofrece la Ciudad de Buenos Aires, la provincia también se prepara para vivir a pleno los días de Carnaval con múltiples alternativas. Entre ellas, una de las más destacadas es la que tiene lugar en Lincoln, una localidad que se ganó un nombre propio dentro del calendario festivo y que es reconocida como la Capital Nacional del Carnaval Artesanal.

Con más de un siglo de historia, el Carnaval de Lincoln se convirtió en un evento emblemático que año tras año sorprende por su despliegue creativo. Carrozas de gran tamaño, muñecos de cartapesta, comparsas, atracciones mecánicas y shows en vivo forman parte de una celebración pensada para todo público, donde el trabajo artesanal y la imaginación son protagonistas absolutos.

A continuación, se dan a conocer los detalles del evento:

Dónde: Avenida 25 de Mayo y Massey, en la ciudad de Lincoln (Provincia de Buenos Aires).

Cuándo:

Viernes 6 de febrero – noche de apertura.

Sábado 7 de febrero – desfile y espectáculo.

Domingo 8 de febrero – desfile y shows.

Sábado 14 de febrero – segunda etapa del carnaval.

Domingo 15 de febrero – espectáculos y carrozas.

Lunes 16 de febrero – cierre de los corsos en avenida Massey

Como información a tener en cuenta, los desfiles suelen comenzar alrededor de las 21 h y se extienden durante varias horas cada noche. Además, a través de la cuenta oficial de Instagram @carnavalincoln se dan a conocer todos los detalles de la propuesta, junto con la grilla de actividades y los artistas invitados.