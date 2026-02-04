Fin de semana XXL de Carnaval en la Ciudad: todo lo que tenés que saber de los corsos, barrio por barrio

El lunes 16 y martes 17, los barrios porteños se llenan de color y ritmo con corsos gratuitos y una agenda que incluye horarios y desvíos de tránsito para tener en cuenta
Febrero vuelve a traer a la Ciudad de Buenos Aires el espíritu festivo del Carnaval, con corsos que llenan de música, color y brillo calles y plazas porteñas. Mientras algunas personas aprovechan el fin de semana largo para una escapada cercana, otras eligen quedarse y sumarse a las actividades que propone la agenda cultural. En ese marco, la Comisión de Carnaval del Ministerio de Cultura porteño confirmó que este primer fin de semana de febrero comienzan los corsos en distintos espacios públicos.
Tal y como dieron a conocer en la página oficial de turismo de la Ciudad, el Carnaval Buenos Aires 2026 se celebrará a lo largo de todo febrero. Los corsos tendrán lugar los sábados 7, 14, 21 y 28, en el horario de 20 a 2, y los domingos 8, 15 y 22, de 19 a 0. Además, las actividades se extenderán durante los feriados de Carnaval, el lunes 16 y el martes 17 de febrero, con propuestas especiales para disfrutar en distintos puntos de la ciudad.
Cronograma completo de corsos – Carnaval Porteño 2026
Horario general: desde las 18.30
Entrada: libre y gratuita
Saavedra
Parque Saavedra (Vilela entre Conde y Roque Pérez)
Fechas: 7, 8, 14, 15, 16 y 17 de febrero
Parque Sarmiento (Av. Dr. Ricardo Balbín 4750)
Fechas: 7, 8, 14, 15, 16 y 17 de febrero
Villa Urquiza
Av. Triunvirato (entre Monroe y Av. Olazábal)
Fechas: 14, 15, 16, 17, 21, 22 y 28 de febrero y 1° de marzo
Villa Pueyrredón
Av. Mosconi (entre Bolivia y Terrada)
Fechas: 7, 8, 14, 15, 16, 17, 21 y 22 de febrero
San Telmo
Parque Lezama (Brasil y Av. Paseo Colón)
Fechas: 7, 8, 14, 15, 16, 17, 21 y 22 de febrero
La Boca
Palos (entre Blanes y Espinosa)
Fechas: 7, 8, 14, 16, 17, 21 y 22 de febrero
Boedo
Av. Boedo (entre Av. Independencia y Av. San Juan)
Fechas: 7, 8, 14, 15, 16 y 17 de febrero
Playón San Lorenzo (Av. La Plata 1700)
Fechas: 21, 22 y 28 de febrero
Parque Chacabuco
Anfiteatro Parque Chacabuco (Av. Eva Perón y Curapaligüe)
Fechas: 14, 15, 16, 17, 21 y 22 de febrero
Pompeya
Av. La Plata y Av. Chiclana
Fechas: 14, 15, 16, 17, 21, 22, 28 de febrero y 1° de marzo
Caballito
Seguí (entre Neuquén y Av. Gaona)
Fechas: 7, 8, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 28 de febrero y 1° de marzo
Palermo
Plaza Unidad Latinoamericana (Costa Rica y Medrano)
Fechas: 14, 15, 16, 17, 21, 22, 28 de febrero y 1° de marzo
Colegiales
Polideportivo Colegiales (Freire y Concepción Arenal)
Fechas: 7, 8, 14, 15, 16, 17, 21 y 22 de febrero
La Paternal
Plaza Sáenz Peña (Av. Juan B. Justo y Av. Boyacá)
Fechas: 7 y 8 de febrero
Av. Elcano y Ávalos
Fechas: 28 de febrero y 1° de marzo
Liniers
Plaza Sarmiento (Cosquín y Tuyutí)
Fechas: 14, 15 y 16 de febrero
Plazoleta Sargento Cabral (Martínez de Hoz y Manuel Arce)
Fechas: 21 y 22 de febrero
Mataderos
Av. Juan B. Alberdi (entre Araujo y Guardia Nacional)
Fechas: 7, 8, 14, 15, 16 y 17 de febrero
Villa Devoto
Plaza Richeri (Av. Beiró entre Quevedo y Desaguadero)
Fechas: 7, 8, 14, 15, 16, 17, 21, 22 y 28 de febrero
Villa Real
Plaza Las Toscaneras (Moliere y José Pedro Varela)
Fechas: 14, 15, 16 y 17 de febrero
Villa Lugano
Club Torino (Zuviría 4659)
Fechas: 7, 8, 14, 15 y 16 de febrero
Plaza Unidad Nacional (Delfín Gallo y Murguiondo)
Fechas: 14, 15 y 16 de febrero
Villa del Parque
Plaza Aristóbulo del Valle (Cuenca entre Marcos Sastre y Baigorria)
Fechas: 15 y 16 de febrero
Agronomía
Plaza Martín Rodríguez (Habana y Argerich)
Fechas: 21 y 22 de febrero
Programación y cortes por los corsos de Carnaval 2026
Es importante tener en cuenta que, debido a la realización de los corsos, las calles y avenidas donde se desarrollan los desfiles permanecerán cortadas al tránsito durante el horario del evento. Por eso, se recomienda a quienes circulen por la zona prestar atención a los desvíos y planificar los recorridos con anticipación mientras duren las celebraciones.
Corsos en calle
- Boedo: Av. Boedo, entre Independencia y San Juan
- Pompeya: Av. La Plata, entre Fernández de la Cruz y Caseros
- Mataderos: Av. Alberdi, entre Escalada y Araujo
- Villa Urquiza: Av. Triunvirato, entre Monroe y Olazábal
- Saavedra: Av. García del Río, entre Freire y Zapiola
- La Boca: Palos, entre Espinosa y Villafañe
- Liniers: Cosquín y Tuyutí
- Villa Pueyrredón: Av. Mosconi, entre Bolivia y Zamudio
Corsos en plazas
- San Cristóbal: Plaza Martín Fierro (Urquiza, Barcala, La Rioja y Autopista 25 de Mayo)
- Parque Chacabuco: Anfiteatro del Parque Chacabuco (Eva Perón 1400)
- Villa Devoto: Plaza Richieri (Av. Francisco Beiró 4800)
- San Telmo: Anfiteatro Parque Lezama (sector barranca hacia Martín García y Paseo Colón)
- Palermo: Plaza Unidad Latinoamericana (El Salvador 4037)
- Lugano: Plaza Unidad Nacional (Delfín Gallo 5746)
- La Paternal: Plaza Dr. Roque Sáenz Peña (Juan B. Justo y Boyacá)
- Villa Real: Plaza Las Toscaneras (Moliere 2777)
- Colegiales: Polideportivo Colegiales (Cap. Gral. Ramón Freire 120)
- Flores/Caballito: Seguí, entre Neuquén y Av. Gaona
Propuesta en la Provincia de Buenos Aires
Además de las propuestas que ofrece la Ciudad de Buenos Aires, la provincia también se prepara para vivir a pleno los días de Carnaval con múltiples alternativas. Entre ellas, una de las más destacadas es la que tiene lugar en Lincoln, una localidad que se ganó un nombre propio dentro del calendario festivo y que es reconocida como la Capital Nacional del Carnaval Artesanal.
Con más de un siglo de historia, el Carnaval de Lincoln se convirtió en un evento emblemático que año tras año sorprende por su despliegue creativo. Carrozas de gran tamaño, muñecos de cartapesta, comparsas, atracciones mecánicas y shows en vivo forman parte de una celebración pensada para todo público, donde el trabajo artesanal y la imaginación son protagonistas absolutos.
A continuación, se dan a conocer los detalles del evento:
Dónde: Avenida 25 de Mayo y Massey, en la ciudad de Lincoln (Provincia de Buenos Aires).
Cuándo:
- Viernes 6 de febrero – noche de apertura.
- Sábado 7 de febrero – desfile y espectáculo.
- Domingo 8 de febrero – desfile y shows.
- Sábado 14 de febrero – segunda etapa del carnaval.
- Domingo 15 de febrero – espectáculos y carrozas.
- Lunes 16 de febrero – cierre de los corsos en avenida Massey
Como información a tener en cuenta, los desfiles suelen comenzar alrededor de las 21 h y se extienden durante varias horas cada noche. Además, a través de la cuenta oficial de Instagram @carnavalincoln se dan a conocer todos los detalles de la propuesta, junto con la grilla de actividades y los artistas invitados.
