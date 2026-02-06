Ultra Buenos Aires 2026: cuáles son todos los artistas y cómo comprar las últimas entradas

La sexta edición será el 14 y 15 de febrero en el Parque de la Ciudad; el festival contará con figuras mainstream como Above & Beyond
Ultra Buenos Aires volverá con su sexta edición el sábado 14 y domingo 15 de febrero de 2026 en el Parque de la Ciudad (Villa Soldati). En dos jornadas de 16 a 2, la grilla tiene más de 70 artistas a lo largo del fin de semana entre cuatro escenarios en simultáneo y suma programación paralela en tres espacios. El festival vuelve a apoyarse en su formato “multipista” para que el público arme su propio recorrido.
En el Main Stage se concentran algunos de los nombres más convocantes del fin de semana: Zedd encabeza el sábado, mientras que el domingo aparecen Above & Beyond, Alesso y deadmau5. En el universo Resistance, el pulso techno y house suma, entre otros, a Jamie Jones y el cruce Mau P b2b Joseph Capriati (sábado), y a Charlotte de Witte y Richie Hawtin (domingo). En Resistance² la apuesta se divide por climas: hard techno el sábado (con Indira Paganotto, Klangkuenstler, Patrick Mason y 999999999) y melodic techno el domingo (con Massano, Kevin de Vries, CamelPhat y Agents of Time).
Cómo comprar entradas para UItra Buenos Aires
- Entradas desde $285.000: pase 2 días GA (Tier 3).
- Campo VIP: pase 2 días Campo VIP (Tier 3) $400.000.
- Vendedores listados por la organización: Bombo y Ticketek.
Paso a paso para comprar por Bombo
- Descargar la app Bombo o ingresar en ultrabuenosaires.com.
- Completar los datos de perfil (nombre, contacto y DNI) en caso de usar la app.
- Seleccionar la categoría de ticket deseada (por ejemplo, Tier 2 GA o Tier 3 VIP, según disponibilidad).
- Elegir el método de pago (por ejemplo, Mercado Pago) y confirmar la operación.
- Recibir el QR de acceso válido para ambas jornadas.
Paso a paso para comprar por Ticketek
- Ingresar a ticketek.com.ar y buscar el evento “Ultra Buenos Aires”.
- Seleccionar la opción disponible (en general, abono/pase por dos días) y la categoría (GA o Campo VIP), según figure en la plataforma.
- Indicar la cantidad de entradas y continuar con los pasos para cargar los datos personales.
- Elegir el medio de pago habilitado y confirmar la operación, verificando costo de servicio y total a abonar.
- Recibir las entradas en formato digital.
Cuáles son todos los artista por escenario
Ultra Main Stage
Sábado 14/2
- Zedd
- Dom Dolla
- Steve Angello
- KSHMR
- La Cintia
- Lolu Menayed
- Inda Jani
- Luana
Domingo 15/2
- Above & Beyond
- Alesso
- deadmau5
- Apashe
- Muter
- Franco BA
- Nacho Scoppa
- Jorge Savoretti
Resistance
Sábado 14/2
- Jamie Jones
- Mau P b2b Joseph Capriati
- Cloonee
- Carlita
- Mita Gami
- O.Bee b2b Tomas Station
- Gulp
- Pabels
Domingo 15/2
- Charlotte de Witte
- Richie Hawtin
- Enrico Sangiuliano
- Anfisa Letyago
- Space 92 x Popof present Turbulences
- Victoria Engel b2b Nicolas Taboada
- Elio Riso
- Andres Koller
Resistance²
Sábado 14/2
- Fantasm
- 999999999
- Indira Paganotto
- Patrick Mason
- Klangkuenstler
- JXXXO
- Prada 2000
- Milena Adamis b2b Dist
Domingo 15/2
- Massano
- Kevin de Vries
- CamelPhat
- Agents of Time
- Emiliano Demarco b2b Eze Ramirez
- Bob Tosh
- Temple Gate
- Stjepanek b2b Agustín Giri
Ultra Park Stage
Sábado 14/2
- Kolombo b2b Fran Bortolossi
- Peces Raros (Live)
- Miguel Bastida
- Jay de Lys
- Malena Narvay (Live)
- Greta Meir
- E/Tape
Domingo 15/2
- DJ Karen b2b Lolo Gasparini
- O.Bee
- Benji Dialog (Live)
- Tomas Station
- Los Refrescos (Live)
- E/Tape
Los espacios de Ultra Buenos Aires
Thonet & Vander
- Adrian de Bernardi
- Alejo Fochi
- Alpuin b2b Vhans
- Baez & Saint
- Bodeler b2b Emma
- Camilo Garcia
- Cloz b2b B1ØY
- Córdoba b2b Super
- D3FAI b2b Jualianna Gella
- Deff
- Gery b2b Tomy Wahl
- Key City
- Martino Stefano b2b Matt
- Mateo Moric b2b Lucas Sosa
- Noncitizens
- Pazzos
- Xul Nox
- Zagitar
Bombo
- Chinola
- Conrado
- Dewcruz
- Ema Iglesias
- Fabritacc
- Farizano
- Fran Otero b2b Peter Suwarez
- Gaston Fiore
- Ghezz
- Lopard
- Miralles
- Noname
- Rafa Calello
- Riggz
- Romina Dez
- Slot
- Tinkerhell
- Transformation
- Udolph b2b Farceb b2b Raptis
- Vica
Arjaus
- Augusto Jodurcha b2b Pripi
- Carlos Gatto
- Etta!
- Feddox b2b Andres Capra
- Gemma b2b Bolta
- Gonza Rivero b2b Mareveg
- Gustavo Filgueira
- Igna Farres
- Lean Agüero b2b Mr Fowks
- León Castro
- Mai Lawson
- Manu Barcelo b2b Sherard
- Manuel Sahagun
- Mateo Druetto
- Monaco
- Pam Macallister
- Ruidito
- Sherard
- Silvestre b2b Juan Brizuela
- Tomas Otero b2b Nilo R
- Trocca
Cuándo y dónde es Ultra Buenos Aires 2026
- Cuándo: sábado 14 y domingo 15 de febrero de 2026, desde las 15.
- Dónde: Parque de la Ciudad, Av. Gral. Francisco Fernández de la Cruz 4000, Villa Soldati.
