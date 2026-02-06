Ultra Buenos Aires 2026: cuáles son todos los artistas y cómo comprar las últimas entradas

Ultra Buenos Aires volverá con su sexta edición el sábado 14 y domingo 15 de febrero de 2026 en el Parque de la Ciudad (Villa Soldati). En dos jornadas de 16 a 2, la grilla tiene más de 70 artistas a lo largo del fin de semana entre cuatro escenarios en simultáneo y suma programación paralela en tres espacios. El festival vuelve a apoyarse en su formato “multipista” para que el público arme su propio recorrido.

En el Main Stage se concentran algunos de los nombres más convocantes del fin de semana: Zedd encabeza el sábado, mientras que el domingo aparecen Above & Beyond, Alesso y deadmau5. En el universo Resistance, el pulso techno y house suma, entre otros, a Jamie Jones y el cruce Mau P b2b Joseph Capriati (sábado), y a Charlotte de Witte y Richie Hawtin (domingo). En Resistance² la apuesta se divide por climas: hard techno el sábado (con Indira Paganotto, Klangkuenstler, Patrick Mason y 999999999) y melodic techno el domingo (con Massano, Kevin de Vries, CamelPhat y Agents of Time).

Cómo comprar entradas para UItra Buenos Aires

Entradas desde $285.000: pase 2 días GA (Tier 3).

Campo VIP: pase 2 días Campo VIP (Tier 3) $400.000.

Vendedores listados por la organización: Bombo y Ticketek.

Paso a paso para comprar por Bombo

Descargar la app Bombo o ingresar en ultrabuenosaires.com.

Completar los datos de perfil (nombre, contacto y DNI) en caso de usar la app.

Seleccionar la categoría de ticket deseada (por ejemplo, Tier 2 GA o Tier 3 VIP , según disponibilidad).

o , según disponibilidad). Elegir el método de pago (por ejemplo, Mercado Pago) y confirmar la operación.

Recibir el QR de acceso válido para ambas jornadas.

Paso a paso para comprar por Ticketek

Ingresar a ticketek.com.ar y buscar el evento “Ultra Buenos Aires” .

. Seleccionar la opción disponible (en general, abono/pase por dos días ) y la categoría (GA o Campo VIP), según figure en la plataforma.

) y la (GA o Campo VIP), según figure en la plataforma. Indicar la cantidad de entradas y continuar con los pasos para cargar los datos personales.

Elegir el medio de pago habilitado y confirmar la operación, verificando costo de servicio y total a abonar.

Recibir las entradas en formato digital.

Cuáles son todos los artista por escenario

Ultra Main Stage

Above and Beyond, uno de los favoritos Ultra Buenos Aires 2026 Prensa

Sábado 14/2

Zedd

Dom Dolla

Steve Angello

KSHMR

La Cintia

Lolu Menayed

Inda Jani

Luana

Domingo 15/2

Above & Beyond

Alesso

deadmau5

Apashe

Muter

Franco BA

Nacho Scoppa

Jorge Savoretti

Resistance

Charlotte de Witte toca en Ultra Buenos Aires 2026 Prensa

Sábado 14/2

Jamie Jones

Mau P b2b Joseph Capriati

Cloonee

Carlita

Mita Gami

O.Bee b2b Tomas Station

Gulp

Pabels

Domingo 15/2

Charlotte de Witte

Richie Hawtin

Enrico Sangiuliano

Anfisa Letyago

Space 92 x Popof present Turbulences

Victoria Engel b2b Nicolas Taboada

Elio Riso

Andres Koller

Resistance²

Sábado 14/2

Fantasm

999999999

Indira Paganotto

Patrick Mason

Klangkuenstler

JXXXO

Prada 2000

Milena Adamis b2b Dist

Domingo 15/2

Massano

Kevin de Vries

CamelPhat

Agents of Time

Emiliano Demarco b2b Eze Ramirez

Bob Tosh

Temple Gate

Stjepanek b2b Agustín Giri

Ultra Park Stage

La sexta edición de Ultra Buenos Aires será durante dos días, el 14 y 15 de febrero Prensa

Sábado 14/2

Kolombo b2b Fran Bortolossi

Peces Raros (Live)

Miguel Bastida

Jay de Lys

Malena Narvay (Live)

Greta Meir

E/Tape

Domingo 15/2

DJ Karen b2b Lolo Gasparini

O.Bee

Benji Dialog (Live)

Tomas Station

Los Refrescos (Live)

E/Tape

Los espacios de Ultra Buenos Aires

El lineup de los espacios de Ultra Buenos Aires 2026 Prensa

Thonet & Vander

Adrian de Bernardi

Alejo Fochi

Alpuin b2b Vhans

Baez & Saint

Bodeler b2b Emma

Camilo Garcia

Cloz b2b B1ØY

Córdoba b2b Super

D3FAI b2b Jualianna Gella

Deff

Gery b2b Tomy Wahl

Key City

Martino Stefano b2b Matt

Mateo Moric b2b Lucas Sosa

Noncitizens

Pazzos

Xul Nox

Zagitar

Bombo

Chinola

Conrado

Dewcruz

Ema Iglesias

Fabritacc

Farizano

Fran Otero b2b Peter Suwarez

Gaston Fiore

Ghezz

Lopard

Miralles

Noname

Rafa Calello

Riggz

Romina Dez

Slot

Tinkerhell

Transformation

Udolph b2b Farceb b2b Raptis

Vica

Arjaus

Augusto Jodurcha b2b Pripi

Carlos Gatto

Etta!

Feddox b2b Andres Capra

Gemma b2b Bolta

Gonza Rivero b2b Mareveg

Gustavo Filgueira

Igna Farres

Lean Agüero b2b Mr Fowks

León Castro

Mai Lawson

Manu Barcelo b2b Sherard

Manuel Sahagun

Mateo Druetto

Monaco

Pam Macallister

Ruidito

Sherard

Silvestre b2b Juan Brizuela

Tomas Otero b2b Nilo R

Trocca

Cuándo y dónde es Ultra Buenos Aires 2026