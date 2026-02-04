LA NACION

Palermo: cuándo es la feria gastronómica con más de 30 puestos de comidas ricas y entrada gratis

Food Fest se hace el 6 y 7 de febrero, de 19 a 01, en La Rural, con platos entre $8000 y $20.000

Food Fest en La Rural propone un recorrido desde carnes asadas, achuras, ahumados, hamburguesas, pastas y pizzas napolitanas hasta ramen, sabores asiáticos, cocina plant based, café de especialidad, ceviches, platos de mar y pastelería
La feria gastronómica Food Fest dedicada a las “comidas ricas”, tendrá su primera edición de 2026 el viernes 6 y el sábado 7 de febrero, de 19 a 01, en La Rural. El evento contará con más de 30 puestos y entrada libre y gratuita.

La feria cuenta con el apoyo de BA Capital Gastronómica, un programa del Ministerio de Desarrollo Económico del GCBA, propone un recorrido desde carnes asadas, achuras, ahumados, hamburguesas, pastas y pizzas napolitanas hasta ramen, sabores asiáticos, cocina plant based, café de especialidad, ceviches, platos de mar y pastelería. Los platos se ofrecen con precios entre $8000 y $20.000.

Las cervezas artesanales, las bebidas premium, vinos de autor y la coctelería también tendrán presencia destacada.

Puestos participantes de comidas, bebidas y postres

En el Food Fest también habrá ramen
  • Ligre: focaccias
  • Todo Brasas: jaula de carnes
  • Pastrón: ahumados
  • Mochica: cocina peruana
  • La Casona de Belgrano: osobuco
  • Mandu: cocina coreana
  • Camarâo Market: cocina de mar
  • Savage: tacos y burritos
  • Tres Fuegos: cocina de autor
  • Vera Pizza: pizza napolitana
  • Robertinho: cocina brasilera
  • Shivos: hamburguesería
  • Mautino: milanesas
  • Cordero Fans: carnes
  • Fierro: bratwurst
  • Lo de Pedro: choripanería
  • Shami: shawarma
Food Fest en La Rural
  • Jordanas: spiedo
  • Oggi: pastas
  • Kreaps: crepería
  • Teque Pops: cocina latina
  • La Barceloneta: carnes
  • Veggie Green: plant based
  • Aloha: finger food
  • Lágrimas del diablo: salsas y aderezos picantes
  • Txapela: sidras
  • Pop tails: paletas heladas
  • Yemas del Uruguay: dulces regionales
  • Cremolatti: helados
  • Slash: licuados
  • Saravi: gin
  • Blest: cerveza artesanal
  • Cinzano: vermú
  • Taproom: tragos tirados
  • Valle del Indio: vinos

Servicios y recomendaciones prácticas

  • Estacionamiento: en el predio (pago para autos y motos; libre para bicis)
  • Mascotas: se aceptan
  • Tip práctico: ir temprano para recorrer con menos filas en los puestos más convocantes

Cuándo y dónde es Food Fest

  • Fechas: viernes 6 y sábado 7 de febrero
  • Horarios: 19 a 01
  • Sede: La Rural (Av. Santa Fe y Thames, Palermo)
  • Accesos: ingreso por Plaza Italia
  • Entrada: gratis
  • Platos: entre $8000 y $20.000
