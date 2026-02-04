Palermo: cuándo es la feria gastronómica con más de 30 puestos de comidas ricas y entrada gratis

Food Fest se hace el 6 y 7 de febrero, de 19 a 01, en La Rural, con platos entre $8000 y $20.000
La feria gastronómica Food Fest dedicada a las “comidas ricas”, tendrá su primera edición de 2026 el viernes 6 y el sábado 7 de febrero, de 19 a 01, en La Rural. El evento contará con más de 30 puestos y entrada libre y gratuita.
La feria cuenta con el apoyo de BA Capital Gastronómica, un programa del Ministerio de Desarrollo Económico del GCBA, propone un recorrido desde carnes asadas, achuras, ahumados, hamburguesas, pastas y pizzas napolitanas hasta ramen, sabores asiáticos, cocina plant based, café de especialidad, ceviches, platos de mar y pastelería. Los platos se ofrecen con precios entre $8000 y $20.000.
Las cervezas artesanales, las bebidas premium, vinos de autor y la coctelería también tendrán presencia destacada.
Puestos participantes de comidas, bebidas y postres
- Ligre: focaccias
- Todo Brasas: jaula de carnes
- Pastrón: ahumados
- Mochica: cocina peruana
- La Casona de Belgrano: osobuco
- Mandu: cocina coreana
- Camarâo Market: cocina de mar
- Savage: tacos y burritos
- Tres Fuegos: cocina de autor
- Vera Pizza: pizza napolitana
- Robertinho: cocina brasilera
- Shivos: hamburguesería
- Mautino: milanesas
- Cordero Fans: carnes
- Fierro: bratwurst
- Lo de Pedro: choripanería
- Shami: shawarma
- Jordanas: spiedo
- Oggi: pastas
- Kreaps: crepería
- Teque Pops: cocina latina
- La Barceloneta: carnes
- Veggie Green: plant based
- Aloha: finger food
- Lágrimas del diablo: salsas y aderezos picantes
- Txapela: sidras
- Pop tails: paletas heladas
- Yemas del Uruguay: dulces regionales
- Cremolatti: helados
- Slash: licuados
- Saravi: gin
- Blest: cerveza artesanal
- Cinzano: vermú
- Taproom: tragos tirados
- Valle del Indio: vinos
Servicios y recomendaciones prácticas
- Estacionamiento: en el predio (pago para autos y motos; libre para bicis)
- Mascotas: se aceptan
- Tip práctico: ir temprano para recorrer con menos filas en los puestos más convocantes
Cuándo y dónde es Food Fest
- Fechas: viernes 6 y sábado 7 de febrero
- Horarios: 19 a 01
- Sede: La Rural (Av. Santa Fe y Thames, Palermo)
- Accesos: ingreso por Plaza Italia
- Entrada: gratis
- Platos: entre $8000 y $20.000
