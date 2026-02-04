La feria gastronómica Food Fest dedicada a las “comidas ricas”, tendrá su primera edición de 2026 el viernes 6 y el sábado 7 de febrero, de 19 a 01, en La Rural. El evento contará con más de 30 puestos y entrada libre y gratuita.

Palermo: cuándo es la feria gastronómica con más de 30 puestos de comidas ricas y entrada gratis

La feria cuenta con el apoyo de BA Capital Gastronómica, un programa del Ministerio de Desarrollo Económico del GCBA, propone un recorrido desde carnes asadas, achuras, ahumados, hamburguesas, pastas y pizzas napolitanas hasta ramen, sabores asiáticos, cocina plant based, café de especialidad, ceviches, platos de mar y pastelería. Los platos se ofrecen con precios entre $8000 y $20.000.

Las cervezas artesanales, las bebidas premium, vinos de autor y la coctelería también tendrán presencia destacada.

Puestos participantes de comidas, bebidas y postres

En el Food Fest también habrá ramen Gentileza

Ligre: focaccias

Todo Brasas: jaula de carnes

Pastrón: ahumados

Mochica: cocina peruana

La Casona de Belgrano: osobuco

Mandu: cocina coreana

Camarâo Market: cocina de mar

Savage: tacos y burritos

Tres Fuegos: cocina de autor

Vera Pizza: pizza napolitana

Robertinho: cocina brasilera

Shivos: hamburguesería

Mautino: milanesas

Cordero Fans: carnes

Fierro: bratwurst

Lo de Pedro: choripanería

Shami: shawarma

Food Fest en La Rural - Gentileza Gentileza

Jordanas: spiedo

Oggi: pastas

Kreaps: crepería

Teque Pops: cocina latina

La Barceloneta: carnes

Veggie Green: plant based

Aloha: finger food

Lágrimas del diablo: salsas y aderezos picantes

Txapela: sidras

Pop tails: paletas heladas

Yemas del Uruguay: dulces regionales

Cremolatti: helados

Slash: licuados

Saravi: gin

Blest: cerveza artesanal

Cinzano: vermú

Taproom: tragos tirados

Valle del Indio: vinos

Servicios y recomendaciones prácticas

Estacionamiento: en el predio (pago para autos y motos; libre para bicis)

Mascotas: se aceptan

Tip práctico: ir temprano para recorrer con menos filas en los puestos más convocantes

Cuándo y dónde es Food Fest