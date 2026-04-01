Planes para Semana Santa con chicos: desde talleres de chocolate hasta un almuerzo con búsqueda de huevos de Pascua

Se acerca Semana Santa y muchas personas aprovechan los días, incluido el feriado del 2 de abril, para viajar, mientras que otras prefieren quedarse en la ciudad. Sea cual sea la elección, hay actividades entretenidas para disfrutar con los chicos y también para compartir con los adultos a través de la creatividad. Una ciudad de Pascua, un desayuno con show incluido, talleres de chocolate, una opción para llevar en el auto adonde se vaya y un almuerzo con búsqueda de huevos de Pascua forman parte de las propuestas.

Pascua en las Plazas

Festejos de pascua

La ciudad de Buenos Aires celebrará durante tres días en plazas y espacios públicos con propuestas para toda la familia. La idea es que vecinos de distintos barrios y visitantes que quieran acercarse puedan participar del festival de Semana Santa.

Entre las actividades habrá búsqueda del tesoro, talleres artísticos, juegos para todas las edades, artistas itinerantes, espacios gastronómicos y un cierre con shows de música en vivo.

El viernes 3 de abril, el festejo se llevará a cabo en Caballito, en Plaza Irlanda (Donato Álvarez y Neuquén), de 15 a 19.

El sábado 4 de abril será el turno de Villa Devoto, en Plaza Arenales (Mercedes y Pareja), en el mismo horario.

Por último, el domingo 5 de abril la celebración llegará a Colegiales, en Plaza Mafalda (Conde y Concepción Arenal), también de 15 a 19.

Además, del jueves 2 al domingo 5 de abril, de 13 a 19, se podrá visitar el Jardín de Pascua en Plaza Sicilia (Av. del Libertador y Av. Sarmiento). Allí habrá dos escenarios con música en vivo, un desfile, intervenciones de artistas itinerantes y un amplio espacio gastronómico.

Show musical + desayuno

Show musical y desayuno a las 10.30 en la Pâtisserie de la Aldea de Pascua en Alparamis

Fiel a su estilo, la juguetería Alparamis prepara un festejo para cada festividad del año, y esta no será la excepción.

La propuesta consiste en un desayuno a las 10.30 en la Pâtisserie de la Aldea de Pascua. A través de un show musical, los chicos podrán seguir el viaje de la Coneja de Pascua mientras disfrutan de un desayuno.

El menú infantil incluye una medialuna, jugo y dos cookies para decorar, mientras que los adultos podrán elegir entre café o té con una medialuna, un alfajor y un muffin. Además, la familia contará con una rosca de Pascua para compartir.

El desayuno se realizará el 28 y 29 de marzo y del 2 al 5 de abril. Tiene una duración de una hora, cuesta $45.000 por persona y los menores de un año no pagan. En caso de que la reserva sea solo para dos personas, existe la posibilidad de compartir mesa con otra familia. Los menores deben asistir acompañados por al menos un adulto.

Más información: reservas en www.alparamis.com.ar

Dirección: Alparamis, Av. del Libertador 2229, Olivos.

Taller de huevos de Pascuas

Taller en VyC Delicias

Habrá dos talleres para que los chicos se conviertan en pasteleros por un día y en estas Pascuas puedan saborear huevitos hechos por ellos mismos.

Por un lado, se ofrecerá un taller en el que aprenderán sobre las distintas clases de chocolate, su historia, sus texturas, su sabor y su aroma. También descubrirán cómo derretirlo, hacer formas y respetar los tiempos de frío. Se les entregará un delantal y un gorro de chef para que se sientan verdaderos pasteleros.

Al terminar, podrán llevarse a sus casas en una caja todo lo que hayan hecho: tabletas, un huevito y distintas figuras. “La idea es que estén entretenidos y que conozcan de a poco lo que es la pastelería”, explica Miriam, que durante todo el año brinda diferentes tipos de talleres para niños. Además de la caja, los chicos se llevarán la receta y un diploma por haber participado.

El taller comienza a las 15.30, tiene una duración de dos horas y se dictará en dos fechas: sábado 28 de marzo y sábado 4 de abril.

Dónde: San Martín 760, frente al paseo Las Tipas, Capilla del Señor. Inscripciones en @pasteleriavycdelicias.

Por otro lado, habrá un taller similar, pero pensado para compartir la experiencia con un adulto, ya sean padres, abuelos, tíos o amigos. En esta propuesta, que comienza a las 11, decorarán cookies y crearán su propio huevo de Pascua. Se llevarán todo listo para regalar y también compartirán un momento de juegos, además de hacer una tarjeta especial.

Dónde: Chacabuco 346, Ramos Mejía, a metros de Av. de Mayo.

Se dictará el sábado 28 de marzo, cuesta $24.000 y las inscripciones se realizan en @jasminemarket.

Una caja para llevar a todas partes

Box Premium

Para quienes quieran celebrar puertas adentro o aprovechar los días para subirse al auto y salir a la ruta, existe la posibilidad de comprar una caja con actividades y creaciones para compartir en familia.

Hay distintos tamaños y precios. La opción premium incluye dos mitades de huevo de chocolate semiamargo y medio conejo, o bien dos mitades adicionales de huevo; mix de frutos secos, chips de chocolate y granas para los rellenos; dos mangas de glasé de colores naturales y una manga de relleno cremoso; y chocolate de colores para pintar el huevo con un pincel. También suma un librito de actividades, una caja para recortar, una tarjeta especial de Pascua y un ebook con recetas y tips.

Los precios varían entre $40.000 y $81.000. Se trata de una experiencia de cocina y decoración pensada para compartir en familia, divertirse y disfrutar algo rico.

Más información: Nutrirse Jugando, www.nutrirsejugando.com

Almuerzo con búsqueda de huevos de Pascua

Búsqueda de huevos de Pascuas en Las Vasijas Restaurante

El domingo 5 de abril, quienes lo deseen podrán disfrutar de un almuerzo buffet y, además, permitir que los chicos participen de la clásica búsqueda de huevitos de Pascua sin tener que ocuparse de la organización.

La propuesta será en Las Vasijas Restaurante, con un menú que incluye entradas frías y calientes, platos principales para todos los gustos, distintas opciones de postres y una mesa dulce con temática de Pascua.

El almuerzo será de 13 a 15.30 e incluye una búsqueda de huevitos de chocolate en los amplios jardines del lugar.

El precio para menores de entre 4 y 12 años es de $43.000, mientras que para adultos es de $85.000 con bebida incluida.

Más información: reserva previa al +54 9 11 3135-3022. Panamericana Ramal Pilar km 49,5, Pilar.