Qué sale del 12 al 15 de marzo: popups y promociones gastro, eventos gratis al aire lire y shows en el Movistar Arena

De una barra japonesa a una feria dulce en La Rural, de una noche de vino en Palacio San Miguel al TC2000 callejero, el fin de semana porteño ofrece una agenda atravesada por la gastronomía, la música y los grandes eventos. Guía día por día para organizar la salida.

Entre jueves y domingo también habrá recitales en el Movistar Arena: Luciano Pereyra tiene funciones el viernes 13 y el sábado 14, mientras que Bryan Adams tocará el domingo 15.

Jueves 12 de marzo

Ácido cocina en Yakinilo. Nicolás Tykocki, de Ácido, tomará la barra de Yakinilo junto a José Delgado para una noche de menú por pasos con entradas asiáticas, sushi y yakitori fuera de carta.

Yakinilo, un menú, japón y una de las nuevas propuestas Yakinilo

La propuesta incluye sopita de almejas con manteca, arroz con cangrejo y huevas de trucha, brochetas de pollo a las brasas, ensaladas, nigiris, helado y una copa de vino, sake o cerveza japonesa. El valor es de $100.000 por persona y las reservas se toman por Woki en tres turnos: 19, 20.30 y 22.15. ¿Dónde? Av. Dorrego 1551, Chacarita.

Vinilos en la vereda en Eléctrica Pizza. El ciclo “Vinilos en la vereda” vuelve a instalarse todos los jueves de marzo desde las 20. Este jueves el set estará a cargo de Krecks, dentro de una programación que seguirá el 19 con La Veintidoss y cerrará el 26 con Marcelinho Da Lua.

Vinilos en la vereda: música en formato analógico y pizza al aire libre durante todo marzo en Eléctrica Pizza

La propuesta mezcla DJ sets en vinilo, pizzas artesanales, platitos para compartir y mesas en la vereda en un clima relajado. ¿Dónde? Honduras 5903, Palermo.

Concierto de cámara de la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos en el Palacio Libertad. El Salón de Honor recibirá desde las 17 a Ramiro Visintin en piano y al dúo de saxos integrado por Gerardo Kessler y Mariano Macario Bertoglio, en un programa de tango y folklore. La actividad es gratuita, con cupo limitado. ¿Dónde? Sarmiento 151, Microcentro.

Viernes 13 de marzo

Luciano Pereyra en el Movistar Arena. El cantante arranca su doble fecha -también toca el sábado 14- en Villa Crespo. ¿Dónde? Humboldt 450, Villa Crespo.

Wine Argentina celebra su segundo aniversario en Palacio San Miguel. La feria vínica será el viernes 13 desde las 19.30 hasta las 2 con más de 100 de etiquetas.

Wine Argentina celebra su segundo aniversario Shutterstock

La entrada general en Preventa 3 cuesta $25.000 e incluye degustación de bodegas y destilerías hasta las 22.30 más acceso al After Wine; la VIP vale $60.000 y suma tres tickets de gastronomía, bandejeo y degustación de marcas acompañantes. Habrá servicio de quesos, sector de food y pista para bailar. El dress code es elegante sport. ¿Dónde? Suipacha 84, Microcentro.

Sábado 14 de marzo

Cata de vinos en Carmen. De 18 a 21, el restaurante y pastificio de Nacho Feibelmann hará una cata especial. El ticket vale $18.000 e incluye una copa de vino y una croqueta; después se podrá seguir con copas, botellas y la carta completa de la casa. La actividad será solo ese día, con cupos limitados y sin reserva previa.

Gabriel Ponce de León ganó en el autódromo Eusebio Marcilla, de Junín, la última carrera del calendario de TC2000 2025 Prensa TC2000

TC2000 callejero en Buenos Aires. El automovilismo desembarca en el entorno del Parque de la Ciudad con una fecha especial del TC2000, que se correrá el 14 y 15 de marzo sobre un trazado urbano en Villa Soldati. ¿Dónde? Av. Coronel Roca y Av. Escalada, Villa Soldati.

Expo Cupcakes en La Rural. La feria dedicada a la pastelería, la decoración de tortas y la repostería hará su edición número 30 el sábado 14 y domingo 15, de 13 a 20, en el Pabellón Ocre. La entrada general cuesta $13.000; los menores de 16 años entran gratis y también quienes presenten CUD con DNI. Además de stands con precios de fábrica, habrá demostraciones en vivo y clases magistrales, con acceso sujeto a cupo por orden de llegada. ¿Dónde? Av. Santa Fe 4300, Palermo.

CARNE en el Hipódromo de Palermo. El festival dedicado a las parrillas y los cortes asados volverá con 35 puestos y food trucks, con carnes en distintas versiones, achuras, chorizos, empanadas, cocina al disco, vinos, cervezas y postres. Será el sábado 14 y el domingo 15, de 12 a 0, con entrada libre y gratuita. ¿Dónde? Av. del Libertador y Dorrego, Palermo.

Corrientes 24 HS Prensa

Corrientes 24 hs. La avenida Corrientes tendrá una nueva edición de su jornada nocturna especial, con comercios gastronómicos abiertos hasta las 3, promociones, shows y cine al aire libre. ¿Dónde? Av. Corrientes, entre Callao y el Obelisco.

Domingo 15 de marzo

Bryan Adams en el Movistar Arena. El músico canadiense se presentará en Buenos Aires con su gira Roll With The Punches. ¿Dónde? Humboldt 450, Villa Crespo.

Torneo amateur de Tetris NES en Bar El Destello. Desde las 20, el bar será sede de un encuentro gratuito pensado para recuperar la experiencia clásica del videojuego con televisores de tubo, controles originales y espíritu noventoso. El torneo está abierto a todo público, desde curiosos hasta jugadores experimentados, y propone usar al Tetris como excusa para compartir, conversar y conocer gente. ¿Dónde? Gascón 1460, Palermo.