San Patricio en Buenos Aires: cuál es su origen, cuándo se celebra y qué promociones

Cada 17 de marzo, el Día de San Patricio vuelve a poner a Irlanda en el centro de una celebración que ya se expandió por buena parte del mundo. La fecha recuerda a San Patricio, patrono irlandés nacido en el siglo V, y con el tiempo dejó de ser solo una festividad religiosa para transformarse en una jornada asociada a la cultura del país, con desfiles, encuentros callejeros, música, danza y el color verde como emblema.

En Buenos Aires, la celebración tendrá este año dos postales bien distintas pero complementarias: por un lado, el tradicional desfile de la comunidad irlandesa en Plaza San Martín; por otro, una serie de propuestas y promociones pensadas para brindar el 17 de marzo en distintos puntos de la ciudad y el AMBA.

Cuál es el origen del Día de San Patricio

San Patricio es una figura central de la tradición cristiana en Irlanda y su festividad se conmemora cada 17 de marzo. El sitio oficial de Irlanda explica que la fecha nació como una celebración religiosa dedicada al santo patrono del país y que, con los años, evolucionó hasta convertirse en una fiesta global vinculada con la cultura irlandesa.

En torno a su figura también se consolidaron símbolos muy conocidos, como el trébol. Sin embargo, el Museo Nacional de Irlanda aclara que la idea de que San Patricio usó el shamrock para explicar la Trinidad es una tradición relativamente tardía y no un hecho histórico cerrado. Esa misma institución señala que muchas de las costumbres actuales, desde los brindis hasta los desfiles, fueron cambiando con el paso de los siglos.

Cómo una fiesta religiosa se convirtió en una celebración popular

San Patricio nació, según la tradición, en una aldea de la Britania romana durante el siglo V. De adolescente habría sido secuestrado por piratas irlandeses y llevado a Irlanda como esclavo, etapa en la que cuidó animales y aprendió la lengua local. Tras escapar y formarse como sacerdote, regresó a la isla con la misión de difundir el cristianismo. A su figura también se asocia el trébol de tres hojas, símbolo con el que, de acuerdo con el relato más difundido, explicaba la Santísima Trinidad.

San Patricio fue evangelizador de Irlanda en el siglo V (Crédito: ACI Prensa, Perú)

En Irlanda, la fecha comenzó como una festividad religiosa y sus primeras celebraciones estuvieron ligadas a bailes, comidas y conciertos. Con el tiempo, la tradición sumó desfiles, una costumbre que suele vincularse a la diáspora irlandesa en Estados Unidos. Uno de los primeros desfiles registrados se realizó en Nueva York en 1762, mientras que en Irlanda la primera celebración de este tipo de la que se tiene registro tuvo lugar en Waterford, en 1903.

Esa expansión internacional sigue vigente. El programa oficial del St. Patrick’s Festival 2026, en Dublín, presenta la fecha como una celebración de comunidad, creatividad y pertenencia, con actividades entre el 14 y el 17 de marzo.

Cómo será el desfile de San Patricio en Plaza San Martín

En Buenos Aires, el costado más tradicional de la fecha tendrá su expresión el domingo 15 de marzo, desde las 16, en Plaza San Martín, en Retiro. El punto de encuentro será el Monumento a los Caídos de Malvinas, sobre Av. Libertador, dentro de la plaza. Allí se hará una ofrenda floral en el cenotafio y luego comenzará la marcha.

Como parte de la jornada, se entregará la Copa Gran Capitán San Patricio a Kevin Ham, gaitero y líder del Buenos Aires Tartan Army, por su trabajo en la difusión de las tradiciones irlandesas a través de la música. El desfile será encabezado por autoridades, abanderados y el grupo distinguido, con participación prevista de la Armada Argentina, grupos de baile e instituciones amigas.

El cierre será frente al Monumento al General San Martín, sobre Maipú entre Arenales y Santa Fe. En caso de lluvia, el acto se postergará al sábado 21 de marzo a las 16. La organización está a cargo de la Asociación Argentino Irlandesa Almirante Brown.

Dónde festejar San Patricio en Buenos Aires

Además del desfile, desde el jueves 12 al martes 17 de marzo habrá promociones y acciones especiales en bares y restaurantes:

The Kilkenny celebra con bandas en vivo

El histórico Irish Pub volverá a ser uno de los epicentros del festejo porteño con una jornada especial desde las 16 del martes 17 de marzo. La propuesta incluirá bandas en vivo de música celta y folk, como Aires Bastardos y Raise My Kilt, shows itinerantes entre el público, recreacionistas, cosplayers temáticos y stands de maquillaje artístico, pintura y glitter para acompañar la celebración. Con más de 28 años de historia, el pub presentará una noche de entrada libre y gratuita pensada para recrear el espíritu de St. Patrick’s Day en la ciudad. ¿Dónde? Marcelo T. de Alvear 399, CABA.

Down Town Matías: 2x1 y sopresas

Del jueves 12 al martes 17 de marzo, el pub de inspiración irlandesa de Belgrano R celebrará la Semana de San Patricio con seis días de música, gastronomía, feria temática y actividades especiales. Habrá promociones en cervezas y platos irlandeses, una dinámica de 2x1 sorpresa en bebidas durante el fin de semana, una experiencia artística de Paint & Drink el lunes 16 y una jornada central el martes 17, con gaitero, maquillaje temático y banda en vivo. Durante toda la semana también se hará una búsqueda de tréboles escondidos con códigos QR dentro del local, con sorteo final el 18 de marzo. La entrada será libre y gratuita. ¿Dónde? Echeverría 3195, Belgrano R. Horario: desde las 19.

Desarmadero Bar y Session: promociones y cervezas irlandesas

Desde las 18 ofrecerán vaso coleccionable de edición limitada, cerveza a elección a precio promocional, recarga a precio único, una selección especial de cervezas irlandesas y música celta en vivo. ¿Dónde? Gorriti 4295 y Gorriti 4300, Palermo.

Pasillito: las especiales y combos de fish & chips

Sumará latas de dry stout entre $5500 y $7000, combo de fish & chips con stout por $23.000 y opciones con Jameson, tanto en shot como en cóctel, a $11.500. ¿Dónde? Gorriti 4391, Palermo.

Strange Brewing: pintas y combos en promoción

Desde las 18, la cervecería celebrará San Patricio en su sede de Chacarita con pintas a precio especial y combos de cerveza con cheeseburger. Además, quienes se llamen Patricio o Patricia y puedan acreditarlo recibirán una copa gratis de una West Coast IPA de perfil frutado y floral, con amargor marcado y cuerpo medio. ¿Dónde? Concepción Arenal 4768, Chacarita.

Bruce Grill Station: 2x1 en cervezas

El martes 17 de marzo, este bar-restaurante de Parque Leloir se sumará a los festejos de San Patricio con una promo de 2x1 en cervezas durante toda la jornada. La propuesta incluirá distintas variedades, desde opciones rubias y rojas hasta estilos pilsener, IPA, trigo y lager, en una invitación pensada para brindar al estilo irlandés, pero en un espacio de estética rústica inspirado en el Lejano Oeste. ¿Dónde? Martín Fierro 3246, Parque Leloir.

Malcriado: 2x1 en cervezas seleccionadas

Para celebrar San Patricio, este restaurante y wine bar ofrecerá el martes 17 una promo de 2x1 en cervezas seleccionadas durante toda la jornada. La propuesta abarcará alternativas tiradas, en botella, sin alcohol y en lata, con estilos rubios, negros, rojos e IPA, ideales para acompañar la cocina del lugar. La experiencia se completa con una carta enfocada en carnes al quebracho, platos al horno de barro y preparaciones al disco de arado. ¿Dónde? Martín Fierro 3290, Parque Leloir; Ramal Pilar km 36,5, Tortugas Open Mall.

Almirante Dönn: cervezas y platos sin gluten

Del jueves 19 al domingo 22 de marzo presentará una edición especial en su bar de fábrica, con una versión nitrogenada de la Rosales Irish Red y una Green Blonde Ale, una edición verde de su clásica Bouchard. La propuesta gastronómica incluirá además un Irish Stew Focaccia, con carne o cordero desmechado cocido con cerveza negra, desarrollado junto al restaurante de ahumados sin gluten Il Mandorla e inspirado en el tradicional guiso irlandés. Toda la propuesta será 100% libre de gluten, con cervezas elaboradas sin trigo ni cebada y un proceso que evita la contaminación cruzada. ¿Dónde? Sarmiento 3263, Almagro. Horarios del bar: viernes y sábados, de 18 a 00.