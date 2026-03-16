Qué sale del 16 al 24 de marzo: Soda Stereo en el Movistar Arena, promociones en restaurantes y cenas especiales

La agenda porteña de esta semana se mueve entre el lunes 16 y el martes 24 de marzo, en un tramo que desemboca en el fin de semana largo por el día no laborable del lunes 23 y el feriado del martes 24. En esos días habrá talleres, promociones, cenas especiales y recitales para armar una salida entre semana y también durante el descanso largo. Entre los shows del período en el Movistar Arena aparecen Fito Páez el 19 y el 20, Soda Stereo el 21 y el 22, e Il Volo el 23.

Lunes 16 de marzo

Ramen con cerdo y huevo Fukuro Noodle Bar

Fukuro Noodle Bar hará una nueva edición de “Oda al Ramen FKNB”, su taller práctico e intensivo dedicado al ramen artesanal. La propuesta durará cuatro horas, tendrá cupo para 12 personas y recorrerá las etapas centrales del plato: introducción teórica, elaboración de caldos, trabajo sobre fideos, toppings, emplatado en versiones veggie y de cerdo, y una cena degustación final preparada por los propios participantes. Será a las 19 y la próxima fecha anunciada es el 13 de abril, también a las 19. Las reservas se toman por WhatsApp al 11 3199-4095 o por mensaje directo en Instagram. ¿Dónde? Ángel Justiniano Carranza 1940, Palermo.

Martes 17 de marzo

Saigón Noodle Bar renovará su cita mensual con el Bo Luc Lac. Como cada 17, ofrecerá un 25% de descuento en ese plato en sus locales de Retiro, Palermo y San Telmo, de 12 a 0, para consumo en salón, take away y pedidos por PedidosYa. La promoción aplicará a todos los medios de pago y también incluirá su versión vegetariana, preparada con hongos de estación. ¿Dónde? Marcelo T. de Alvear 818, Retiro; Soler 4388, Palermo; Bolívar 986, San Telmo.

Bo Luc Lac Girgolas y Saigon Bowl de langostinos en Saigon Noodle Bar Prensa

También desde este martes y hasta el viernes, Kamay Casa Gardel tendrá after office con cócteles de autor de 16 a 20. La propuesta ofrece 2x$12.000 en tragos de perfiles frutados, cítricos y especiados, en sintonía con una cocina criolla peruana con fusión nikkei. La promoción será válida pagando en efectivo y no incluirá pisco sour. ¿Dónde? Carlos Gardel 3131, Abasto.

Jueves 19 de marzo

Sendero seguirá con su agenda de música y encuentros frente al río. El jueves 19 volverá Ale Lacroix Sessions junto a Belvedere, con sets de house y electrónica melódica, y el viernes 20 será el turno de Primitivo, con Tanqueray como auspiciante y una noche enfocada en house, disco y grooves bailables. ¿Dónde? Av. Rafael Obligado 6600, Costanera Norte.

Fito Páez vuelve a tocar esta semana en el Movistar Arena Marcelo Manera - LA NACION

Ese mismo jueves arrancará la doble fecha de Fito Páez en el Movistar Arena, donde también volverá a tocar el viernes 20 como parte de Sale el Sol Tour 2026. El estadio tiene accesos por Humboldt 450 y Av. Corrientes 6094, en Villa Crespo.

Viernes 20 de marzo

Trescha, del chef con una Estrella Michelin Tomás Treschanski, celebrará su tercer aniversario con dos cenas especiales dedicadas a la alta cocina latinoamericana. El viernes 20 será el turno de Evvai x El Chato, con una carta única acompañada por vinos de Bodegas Chandon y Terrazas de Los Andes, y el sábado 21 llegará Tuju x Em, con vinos de Bodega Catena. Las reservas ya están habilitadas en este link.

Tomás Treschanski al recibir el anhelado reconocimiento de la Guía Michelin

La propuesta reunirá a cocinas que hoy ocupan un lugar central en la región. Evvai, de São Paulo, tiene dos estrellas Michelin; Tuju, también paulista, desarrolla una cocina de investigación ligada al territorio brasileño; El Chato, de Bogotá, fue elegido el mejor restaurante de América Latina en Latin America’s 50 Best Restaurants 2025; y Em, de Ciudad de México, recibió una estrella Michelin en 2024. Al frente de esos proyectos están Luiz Filipe Souza, Ivan Ralston, Álvaro Clavijo y Lucho Martínez, nombres que aparecen entre los más influyentes de la escena latinoamericana actual. ¿Dónde? Murillo 725, Villa Crespo.

Sábado 21 de marzo

Obrador Florida festejará sus cuatro años con una celebración abierta al público durante todo el día. Habrá sanguchitos de miga, helados, golosinas de cortesía, barra de café con filtrados, bebidas con alcohol, vermut con frutas deshidratadas en casa y torta. ¿Dónde? Soler 5063, Palermo. (Obrador Florida)

Granitas heladas, de la nueva colección de Obrador Florida Instragram/Obrador Florida

Ese mismo día, Soda Stereo tendrá una fecha en el Movistar Arena y repetirá el domingo 22. En la cartelera oficial del estadio, ambas funciones figuran como agotadas.

Domingo 22 de marzo

Somos asado

Somos Asado ofrecerá su “Asado del Domingo”, un menú fijo de parrilla completa a $40.000 por persona. El recorrido incluye pan de campo con manteca de tuétano, empanada de osobuco, provoleta, chorizo, morcilla, asado de costilla o vacío con papas fritas y ensalada, y un cierre con flan o budín de pan. También hay menú infantil a $25.000. El servicio funciona con reservas para el turno de las 12 y luego continúa por orden de llegada. ¿Dónde? Scalabrini Ortiz 651, Villa Crespo.

Lunes 23 de marzo

El fin de semana largo seguirá con Il Volo en el Movistar Arena. El trío volverá a Buenos Aires el lunes 23 de marzo como parte de su gira mundial Ad Astra.