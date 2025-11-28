Sebastián Yatra en Argentina: fecha, lugar y entradas del show

Sebastián Yatra vuelve a la Argentina con un concierto en Buenos Aires en el marco de Entre Tanta Gente Tour, la gira con la que viene de presentarse en 16 ciudades de España y convocar a más de 100.000 personas. El show será el 15 de abril en el Movistar Arena, donde repasará sus grandes éxitos y las canciones de su último álbum, Milagro, además de su nuevo single “LA FKN VIBRA” junto al mexicano Xavi.

Esta etapa latinoamericana del tour busca recuperar el contacto cercano con el público del continente donde nació su carrera, con una propuesta más íntima, emocional y humana. Cada fecha se plantea como un encuentro con espacio para improvisaciones, historias compartidas y momentos distintos en cada ciudad.

“Este tour me está impactando no solo como artista, sino como persona. Nació de una necesidad: reconectar. Sentir de nuevo de cerca a la gente. Y cada noche, lo confirmo. Es como detener la vida por un momento, mirarla y darte cuenta del milagro que es. Agradecer, sonreír… y seguir”, dijo Yatra sobre esta nueva etapa.

Las puertas del estadio abrirán a las 19.00 y el inicio del show está previsto para las 21.00, de acuerdo a la ficha del evento publicada por el venue. La producción detalló que las entradas se organizan en tres grandes sectores —Campo sentado, Platea Baja y Platea Alta— con valores desde $60.000.

Colombian singer Sebastian Yatra arrives at the 24th Annual Latin Grammy Awards ceremony at the Conference and Exhibition Centre (FIBES) in Sevilla on November 16, 2023. The Annual Latin Grammy Awards ceremony takes place for the first time out of US, gathering the most popular artists of the Latin world at the Conference and Exhibition Centre (FIBES) in Sevilla. (Photo by JORGE GUERRERO / AFP)� JORGE GUERRERO� - AFP�

Con este concierto, Yatra se prepara para reencontrarse con sus seguidores locales en una noche que, según adelantan los organizadores, combinará sus hits radiales, nuevas canciones y momentos de interacción directa con el público.

Precios de las entradas de Sebastián Yatra en Argentina

Según la ficha del evento en la ticketera oficial del Movistar Arena, las entradas para el show de Sebastián Yatra en Buenos Aires están organizadas en tres grandes sectores, con estos valores mínimos informados:

Platea Alta : desde $60.000

: desde $60.000 Platea Baja : desde $80.000

: desde $80.000 Campo sentado: desde $85.000

Cómo comprar y métodos de pago

De acuerdo a lo indicado por la organización, la compra de entradas para Sebastián Yatra en el Movistar Arena se realiza únicamente de manera online. El paso a paso informado es el siguiente:

Ingresar al sitio oficial movistararena.com.ar.

Buscar el show de Sebastián Yatra en la sección de próximos eventos.

Seleccionar la fecha del 15 de abril.

Elegir el sector deseado (Campo sentado, Platea Baja o Platea Alta) y la cantidad de tickets.

Completar los datos personales solicitados por la plataforma.

Seleccionar el medio de pago: tarjetas Santander (con la opción de 6 cuotas sin interés en preventa y venta general) u otros medios habilitados en la etapa de venta general.

Finalizar la operación y conservar el comprobante digital que luego se utilizará según las indicaciones que brinde la ticketera.

Datos clave de Sebastián Yatra en Buenos Aires