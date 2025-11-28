Planes a prueba de lluvia para chicos: una sala inmersiva gratis, la fábrica del Teatro Colón y un café para amantes de los gatos

Luego de una semana calurosa, el pronóstico anuncia que para el fin de semana de noviembre se esperan tormentas eléctricas y copiosas lluvias. Por lo tanto, varios eventos al aire libre fueron reprogramados y todo indica que los planes con chicos también deberán ser modificados. Pero Buenos Aires ofrece múltiples propuestas culturales, lúdicas y sabrosas para planificar salidas entretenidas para toda la familia y sin mojarse o, solo un poco.

Sala inmersiva gratuita

Muestra inmersiva de Manuelita

El Palacio Libertad (Sarmiento 151, San Nicolás) ofrece tres propuestas de arte y tecnología para visitar en familia los fines de semana. Se trata de las salas inmersivas, una experiencia que ya lleva varios años cautivando al público con las últimas tecnologías donde grandes y chicos son parte del arte. El ingreso para todas las salas es por orden de llegada y la entrada es gratuita.

Benito: la muestra es un viaje por la Buenos Aires portuaria que pintó Benito Quinquela Martín. Hay funciones viernes y domingos de 14 a 20 horas.

la muestra es un viaje por la Buenos Aires portuaria que pintó Benito Quinquela Martín. Hay funciones viernes y domingos de 14 a 20 horas. El camino de Manuelita : para todos los amantes y nostálgicos de María Elena Walsh, la propuesta es una inmersión familiar al universo poético de la gran autora. Se puede ver los sábados de 14 a 20 horas.

: para todos los amantes y nostálgicos de María Elena Walsh, la propuesta es una inmersión familiar al universo poético de la gran autora. Se puede ver los sábados de 14 a 20 horas. Tiempo de Tunsul: una propuesta inspirada en paisajes naturales con motivo del mes de la cultura coreana. Tiene funciones viernes, sábados y domingos de 14 a 20 horas.

Conocer la fábrica del Teatro Colón

Visitar la fábrica del Teatro Colón es una salida para que los chicos conozcan como es la producción de nivel internacional junto con los ancestrales oficios del teatro

El Teatro Colón abre todo el año las puertas de su fábrica ubicada en La Boca para que los visitantes puedan vivir la experiencia del detrás de escena. Es uno de los pocos teatros del mundo que tiene sus propios talleres y que, además, brinda la posibilidad de que la gente lo pueda recorrer y ver cómo se crea todo lo que conlleva un espectáculo de excelencia y primer nivel: escenografías, trajes, pelucas, zapatos y efectos especiales.

El sistema de entradas permite dos modalidades: recorrido libre o visita guiada de 40 minutos aproximadamente de duración. En ambos casos los menores de 7 años no abonan entrada.

Cuándo y dónde visitar la Fábrica del Teatro Colón

Cuándo : sábados y domingos abierto de 12 a 18.

: sábados y domingos abierto de 12 a 18. Dónde: Av. Pedro de Mendoza 2163, La Boca.

Av. Pedro de Mendoza 2163, La Boca. Reservas: por medio de la página web de la Fábrica del Teatro Colón.

Una cafetería para los amantes de los gatos

Studio Cat Coffee

En Recoleta hay una cafetería para los amantes de los gatos. Studio Cat Coffee (Cerrito 1062) está decorado con cuadros, peluches y cientos de detalles de animales felinos. Si bien el local ofrece brunch, su especialidad está en la pastelería y las grandes tortas con variedad de sabores incluyen orejitas de gatitos comestibles que se sirven para el desayuno y la hora del té, como. Para los adultos hay una amplia variedad de café de especialidad.

Pero la propuesta no se termina solo en lo decorativo. La experiencia incluye gatitos de cerámica para pintar en familia y después llevarlo a casa. En el primer piso además tienen un showroom con venta de animales, remeras, accesorios, productos de librería, tazas y muchos productos más con la temática de los gatos, por supuesto.

Una propuesta completa para pintar, relajarse y comer algo rico. Atención que este sábado por la mañana hay 2x1 en esculturas para pintar.