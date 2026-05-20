25 de Mayo a puro locro, empanadas y pastelitos: planes para comer el lunes feriado

El 25 de mayo vuelve a activar una de las costumbres gastronómicas más arraigadas de la fecha patria: salir a comer locro, pedir una porción para llevar o armar una mesa con empanadas, pastelitos, chocolate con churros y postres tradicionales. En distintos barrios de Buenos Aires y también en Vicente López, restaurantes, cafés y confiterías preparan menús especiales, cajas para compartir, brunchs patrios y propuestas regionales con precios, reservas y modalidades diferentes.

Café San Juan: locro servido por Lele Cristóbal y canto del himno

Una tradición en lo de Lele Cristobal Café San Juan

“Este 25 de mayo, en Café San Juan salimos con nuestro tradicional locro —cuenta Lele Cristóbal—. Yo voy sirviendo por las mesas y cantamos el himno, como lo hacemos hace 22 años”. Así, en esa fecha solo servirán su menú especial: empanada, locro, flan con dulce de leche, agua y vino.

Con un valor de $50.000 con pago mediante transferencia o $55.000 por Mercado Pago, que se abona por adelantado. Se puede reservar en Café San Juan La Cantina o en la casa matriz para el mediodía: primer turno, de 12 a 12.30, o segundo turno, a las 15. De noche, solo en La Cantina, desde las 19.30.

El locro de Café San Juan Café San Juan

“Y si lo querés retirar, para compartir en familia en tu casa, podés pedirlo para llevar”. La porción de locro tiene un valor de $27.000 y se entrega desde el jueves 21, envasada al vacío, “para que puedan disfrutarlo cuando quieran”.

¿Dónde? Chile 474, Monserrat; Av. San Juan 450, San Telmo.

Chile 474, Monserrat; Av. San Juan 450, San Telmo. Reservas: 11-6295-3349.

11-6295-3349. Instagram: @cafesanjuanoficial.

El Santa Evita: locro pulsudo y cajas patrias para compartir

El locro pulsudo de Gonzalo Alderete y Florencia Barrientos Paz El Santa Evita

Este 25 de mayo se repite el fenómeno en las puertas de El Santa Evita. Preparan grandes cantidades de locro para comer ahí o para encargar y retirar. “Un buen locro, de esos que abrigan el alma, porque nada mejor que compartir un locro bien pulsudo”, remarcan. Además, mantienen su carta de siempre, con platos tradicionales y empanadas al horno de barro con llajua picante, de osobuco braseado, de humita o de queso y cebolla.

"Un buen locro, de esos que abrigan el alma" El Santa Evita

El locro para llevar se encarga previamente y hay opciones como la Caja Obrera, con 3 locros y postre para 3 —zapallo a la cal en almíbar con queso Tybo— o El Vino del Solcito, $80.000; la Caja Resistencia, con 3 locros y 6 empanadas —3 de queso y 3 de osobuco—, $85.000; o la Caja Conquista, con 3 locros, 6 empanadas, postre para tres —ambrosía o arroz con leche— y el vino. Todos los locros salen con verdeo, salsa picante quiquirimichi y pan.

¿Dónde? Julián Álvarez 1479, Palermo.

Julián Álvarez 1479, Palermo. Pedidos: 11-7643-9468.

11-7643-9468. Instagram: @elsantaevita.

1810: locro, platos regionales y descuento take away

Locro de 1810 1810

“No esperes una fecha patria para revivir los sabores de nuestra historia”, recuerdan en 1810, donde este lunes su tradicional locro será protagonista de su carta habitual. Allí también ofrecen platos como mondongo a la criolla, lentejas, humita en chala o carbonada.

Se puede comer en el restaurante o retirar en el local, por orden de llegada. No se aceptan reservas. El precio es de $16.900. Además, en su versión take away, hacen un 20% de descuento en efectivo.

¿Dónde? Julián Álvarez 1998, Palermo.

Julián Álvarez 1998, Palermo. Instagram: @1810cocinaregional.

1810: locro, platos regionales y descuento take away

“No esperes una fecha patria para revivir los sabores de nuestra historia”, recuerdan en 1810, donde este lunes su tradicional locro será protagonista de su carta habitual. Allí también ofrecen platos como mondongo a la criolla, lentejas, humita en chala o carbonada.

Se puede comer en el restaurante o retirar en el local, por orden de llegada. No se aceptan reservas. El precio es de $16.900. Además, en su versión take away, hacen un 20% de descuento en efectivo.

¿Dónde? Julián Álvarez 1998, Palermo.

Julián Álvarez 1998, Palermo. Instagram: @1810cocinaregional.

Il Quotidiano: locro y empanadas para una mesa familiar

Especial por el 25 de mayo en Il Quotidiano Il Quotidiano

Como vienen haciendo en las fechas patrias, este lunes 25, en los locales de Il Quotidiano incluirán locro y dúo de empanadas de carne en su carta. Es una opción para quienes eligen este plato especial y planean disfrutarlo en sus mesas, combinándolo con algunas de sus múltiples propuestas.

¿Dónde? Alto Palermo, Palermo; Ugarteche 3208, Palermo; Recoleta Urban Mall, Recoleta.

Alto Palermo, Palermo; Ugarteche 3208, Palermo; Recoleta Urban Mall, Recoleta. Reservas: sin reservas.

sin reservas. Instagram: @il_quotidiano.

Corte Comedor y Corte Carnicería: locro al mediodía y preventa para llevar

El locro en Corte Comedor, toda una ceremonia Corte Comedor

En Corte Comedor, el locro se sirve únicamente el 25 de mayo al mediodía. La propuesta incluye una porción de locro, copa de vino y pan para celebrar la Revolución de Mayo en el restaurante.

Para disfrutar en Belgrano Corte Comedor

Además, al lado, en Corte Carnicería, los festejos por el 25 de mayo ya comenzaron. Ofrecen locro para llevar y ya está abierta la preventa. Hay una porción de 1/2 kilo, “sumamente abundante”, y otra de un kilo, en formato familiar para la mesa. Hasta el 23 de mayo, tienen precios con descuento: $38.000 el kilo y $31.000 el 1/2 kilo. El 24 y el 25 de mayo, el precio será de $43.500 el kilo y $35.500 el 1/2 kilo. Se retira desde el 24 de mayo. Cantidad limitada.

Narda Comedor: fiesta regional con empanadas, vorí vorí y música

Fiesta regional en Narda Comedor Narda Comedor

Narda Lepes y su equipo planean un festejo para el aniversario de la Revolución de Mayo. El 25 de mayo, desde las 19, en Narda Comedor, la propuesta patria incluye empanadas de carne de la mendocina María del Carmen Vicario, “La Chacha”, de Casa del Inmigrante de Bodegas Zuccardi.

El chef anfitrión, Tomás Pietragallo, preparará su ya tradicional pastel de novia. Juan Montiel, de Palos Borrachos, Santiago del Estero, preparará lomito santiagueño y milanesas, mientras que Julio Báez, de Julia, cocinará vorí vorí, el clásico plato de cuchara.

Para los nostálgicos, habrá arroz con leche y pastelitos de membrillo y de batata. También habrá música a cargo de la banda La Brasita de Mi Chala.

¿Dónde? Mariscal Antonio José de Sucre 664, Belgrano.

Mariscal Antonio José de Sucre 664, Belgrano. Teléfono: 11-6131-0664.

11-6131-0664. Instagram: @nardacomedor.

Bravado: menú patrio con locro, arroz con leche y Malbec

Empanadas de carne cortada a cuchillo Gentileza Bravado/ Rodrigo Ruiz Ciancia

En Bravado, el chef Mariano Szatma Szotan propone, para el mediodía del 25 de mayo, su Menú Patrio Bravado. Incluye empanada de carne cortada a cuchillo, locro tradicional argentino como principal y, de postre, arroz con leche y helado de dulce de leche, obra de su chef pastelera, Ana Irie. La propuesta se acompaña con copa de vino FIN Single Vineyard Malbec y agua con o sin gas, por $55.000.

¿Dónde? Av. del Libertador 1410, Vicente López.

Av. del Libertador 1410, Vicente López. Reservas: por Instagram.

por Instagram. Instagram: @bravado.ba.

Tavlón: empanada de matambre y choripán al kamado para la Semana Patria

Menú especial en Tavlón Tavlon; Tapas; Devoto; Restaurante

En Tavlón idearon un menú especial para la ocasión, con empanada de matambre de res cortado a cuchillo o choripán, hecho con chorizo artesanal al kamado, provoleta fundida y salsa criolla. La propuesta estará disponible el domingo 24, de 19 a 24, y el lunes 25, de 12 a 17.

¿Dónde? Pedro Morán 4150, Villa Devoto.

Pedro Morán 4150, Villa Devoto. Instagram: @tavlon.ba.

Malvón: brunch patrio, guiso de lentejas y dulces típicos

Locro - Malvón malvón

Como todos los años, Malvón celebra la Revolución de Mayo. Del sábado 23 al lunes 25, ofrecerá platos patrios en su icónico brunch y el mostrador de esta casona de Villa Crespo se llenará de dulces típicos, para disfrutar en el lugar o para llevar.

Habrá empanadas de carne a cuchillo con salsa yasgua y guiso de lentejas —con roast beef, panceta ahumada y chorizo colorado— acompañado por una salsa típica a base de verdeo y merkén. Se puede pedir en combo, por $19.500, o en formato brunch, por $34.000, que suma un dulce brunchero —french toast, pancake, yogur con granola o tiramisú—, además de una infusión o jugo natural.

La propuesta dulce incluye pañuelitos hojaldrados de membrillo y de batata ($3500), alfajores de maicena ($5000), medialunas de manteca rellenas de dulce de leche o crema pastelera ($5000), y danesas con pastelera o con dulce de leche y merengue italiano flambeado ($3200).

¿Dónde? Serrano 789, Villa Crespo.

Serrano 789, Villa Crespo. Instagram: @malvonba.

Lo de Jesús: el locro santiagueño vuelve a Palermo

Con la receta familiar Lo de Jesús

Un clásico en Palermo: esta fecha patria regresa el locro tradicional de Lo de Jesús. Inspirado en una receta familiar santiagueña, combina maíz blanco partido, zapallo criollo, porotos, carnes seleccionadas, panceta, pimentón y salsa picante casera. Un plato reconfortante para disfrutar en Lo de Jesús y en La Malbequería.

¿Dónde? Gurruchaga 1406, Palermo.

Gurruchaga 1406, Palermo. Horario: abierto de 12 a 1.

abierto de 12 a 1. Reservas: 11-3943-1734.

11-3943-1734. Instagram: @lodejesus y @lamalbequeria.

Las Violetas: locro casero, chocolate con churros y pastelitos

Un clásico: chocolate con churros Las Violetas

Este 25 de mayo, la legendaria Confitería Las Violetas apuesta por sabores tradicionales argentinos. El locro casero será el gran protagonista y, además, ofrecerán chocolate caliente con churros —3 unidades, $9100— y pastelitos criollos —$2800—, ideales para celebrar la fecha patria en un lugar emblemático de la ciudad.

Los infaltables pastelitos Las Violetas

Su menú de locro incluye una empanadita, plato de locro, bebida y postre, por $35.000. Además, habrá locro para llevar, por $19.000.

Social Corazón: locro, pastelitos y sorpresas en su primer 25 de mayo

Chocolate y pastelitos en Social Corazón Rodrigo Néspolo

En su primer 25 de mayo y de manera especial, Social Corazón incluirá locro y pastelitos en su propuesta culinaria. Además, planea distintas sorpresas a lo largo del día en el restaurante, que abre desde las 8 y ahora sumó opción nocturna, de corrido hasta la 1.

¿Dónde? Guatemala 4802, Palermo.

OLI: caja patria con factura, ensaimada y Torta Balcarce

Distintas propuestas dulces en la Caja Patria de Oli Café Oli Café

Para esta Semana de Mayo, en OLI idearon una Caja Patria de edición limitada. Incluye delicias tradicionales con el sello de Olivia Saal: mil hojas de crema pastelera de café y dulce de leche, una factura de crema pastelera y membrillo, un cañoncito de dulce de leche, ensaimada con mousseline de vainilla, cascaritas de naranja y toffee, y un Miguelito con crema pastelera y dulce de leche.

Torta Balcarce en Oli Café Oli Café

No podían quedar afuera los alfajorcitos de maicena. El precio es de $35.000. Además, proponen su Torta Balcarce, de crema con castañas y dulce de leche con nueces pecan caramelizadas —rinde 8 porciones—, por $91.000.

Se adquieren por su tienda web, olibuenosaires.com, o se encargan en el local y se retiran el domingo 24 de mayo o el lunes 25 de mayo. Además, durante el 25 de mayo tendrán algunos especiales en la carta, como empanadas, humita y porción de Torta Balcarce.