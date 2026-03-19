Tan Biónica en Vélez: fechas, precios de las entradas disponibles y todo lo que conviene saber para ir a los shows

Tan Biónica, la banda integrada por Santiago “Chano” Moreno Charpentier, Gonzalo “Bambi” Moreno Charpentier, Sebastián “Seby” Seoane y Diego “Diega” Lichtenstein, ya tiene tres fechas confirmadas en el estadio de Vélez para presentar El regreso: viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de marzo. Hasta el momento, ni el sitio oficial de Turismo BA ni la ticketera publicaron el horario puntual de apertura de puertas o de inicio de cada función.

La tercera fecha se sumó después de que se agotaran rápidamente las entradas para los primeros shows anunciados del 27 y 28. En estas presentaciones, el grupo volverá a llevar a Vélez las canciones de su nuevo álbum junto con clásicos como “Ciudad Mágica”, “La melodía de Dios” y “Obsesionario en La Mayor”. La fase de venta que figura actualmente en la ticketera es la venta general.

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Cuándo y dónde toca Tan Biónica en Vélez

Fechas: viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de marzo.

¿Dónde? Av. Juan B. Justo 9200, Liniers.

Horario: no informado.

Precios de las entradas para Tan Biónica en Vélez

Campo VIP: $130.000.

Campo General: $80.000.

Platea Preferencial Norte: $120.000.

Platea Preferencial Sur: $120.000.

Platea Norte: $95.000.

Platea Sur: $95.000.

Platea Alta Norte: $60.000.

Platea Alta Sur: $60.000.

Tan Biónica en Lollapalooza 2025 Lucas Ignacio Mangi - LA NACION

Según la ticketera oficial, los valores publicados son los mismos para las tres fechas, aunque la disponibilidad cambia según el día. Al momento de la consulta, para el 29 de marzo figuraba disponible Campo General; para el 28, Campo General, Platea Alta Norte y Platea Alta Sur; y para el 27, Platea Alta Norte y Platea Alta Sur.

Cómo comprar las entradas

Ingresar a Enigma Tickets

Buscar “Tan Biónica - El Regreso”.

Iniciar sesión o registrarse.

Elegir la fecha.

Seleccionar la ubicación y la cantidad de entradas.

Completar el pago.

Descargar o visualizar los tickets en Enigma Experience Wallet para ingresar con código QR.

La ticketera oficial indica que se pueden comprar hasta 6 entradas por transacción. También informa una promoción de hasta 6 cuotas sin interés con determinadas tarjetas Visa Crédito pagando a través de MODO, válida en la Argentina hasta el 29 de marzo de 2026.

Qué conviene saber antes de ir

Las condiciones que figuran en la ticketera oficial del evento

Llevar el ticket cargado en Enigma Experience Wallet y el código QR listo para el ingreso.

Menores de 3 años no pueden ingresar.

Mayores de 3 años deben abonar entrada.

Menores de 14 años deben entrar acompañados por un mayor responsable.

Recomendaciones para llegar al estadio

Tan Bionica en el Movistar Arena DIEGO SPIVACOW / AFV