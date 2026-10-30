Vuelve el festival de yoga gratis en Vicente López: cuándo es, qué actividades habrá y cómo inscribirse

El yoga, la meditación y la música volverán a encontrarse frente al río en Vicente López. El sábado 7 de noviembre, de 10 a 19, se realizará la novena edición de Exhale Festival, una jornada al aire libre que combinará clases, prácticas de respiración, charlas, baile y una feria de emprendedores. La entrada será libre y gratuita, con inscripción previa.

Festival de yoga en Vicente López: cuándo es, qué actividades habrá y todo lo que conviene saber

El encuentro tendrá lugar en Urquiza y el río, con el apoyo de la Municipalidad de Vicente López. Durante el día habrá actividades vinculadas al movimiento y el bienestar, conciertos de mantras, reggae yoga y propuestas gastronómicas con opciones vegetarianas, veganas y sin TACC.

Qué actividades habrá en Exhale Festival 2026

La entrada será libre y gratuita, con inscripción previa Gentileza/Exhale Festival

El cronograma del sábado 7 de noviembre incluye nueve actividades:

10 – Afinar el cuerpo: con Natalia Lobo.

con Natalia Lobo. 11 – Sathya Moove Kundalini yoga: con Majo Marrodán y Toro Chamán.

con Majo Marrodán y Toro Chamán. 12 – Charla sobre Vastu Shastra: con Ivan Dacharry.

con Ivan Dacharry. 13 – Yoga Sangraha: con Laura Lebedinsky.

con Laura Lebedinsky. 14 – Concierto de Mantras: con Narada Mantras.

con Narada Mantras. 15 – Movimiento consciente a través del yoga: con Vera Reusmann.

con Vera Reusmann. 16 – Reggae yoga: con Fer de la Tierra y Alika.

con Fer de la Tierra y Alika. 17 – Respiración expansiva: con El Cellista Cuántico.

con El Cellista Cuántico. 18 – Del mat a la pista: con Selva Alegre y DJ Juan Manuel.

Una feria de emprendedores y propuestas gastronómicas

Además de las clases y actividades, Exhale Festival contará con una feria al aire libre dedicada a objetos, productos y servicios vinculados con el bienestar.

El espacio reunirá emprendimientos de distintos rubros y tendrá una oferta gastronómica que incluirá opciones vegetarianas, veganas y sin TACC.

La feria forma parte de la identidad del encuentro desde sus primeras ediciones. En la última convocatoria, realizada también en Vicente López, participaron 2500 personas y se instalaron 50 stands.

Cuándo y dónde es Exhale Festival 2026

La participación es gratuita y la inscripción previa permite acceder a los sorteos previstos para el encuentro Gentileza/Exhale Festival

Cuándo: sábado 7 de noviembre de 2026.

sábado 7 de noviembre de 2026. Horario: de 10 a 19.

de 10 a 19. Dónde: Urquiza y el río, Vicente López, provincia de Buenos Aires.

Urquiza y el río, Vicente López, provincia de Buenos Aires. Entrada: libre y gratuita, con inscripción previa.

libre y gratuita, con inscripción previa. Organiza: Exhale Festival.

Exhale Festival. Apoya: Municipalidad de Vicente López.

Cómo inscribirse gratis a Exhale Festival

La participación es gratuita y la inscripción previa permite acceder a los sorteos previstos para el encuentro.

Ingresar a la página de inscripción de Exhale Festival en 4upass.

Realizar la inscripción previa para participar del festival y acceder a los sorteos.

Cómo nació Exhale Festival

El festival fue creado por Patrizia Camponovo, artista y difusora del yoga, con el objetivo de acercar esta disciplina a nuevos públicos y generar un espacio de encuentro entre profesores, artistas, emprendedores y participantes.

Con el paso de las ediciones, la propuesta incorporó otras actividades relacionadas con la respiración, la meditación, el movimiento y la música.

Así, el encuentro amplió su programación para integrar diferentes prácticas vinculadas con el bienestar físico y emocional, junto con expresiones culturales y actividades recreativas.

La novena edición mantendrá ese formato, con una jornada de actividades frente al río y propuestas destinadas a personas de distintas edades.