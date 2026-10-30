Vuelve el festival de yoga gratis en Vicente López: cuándo es, qué actividades habrá y cómo inscribirse

La novena edición reunirá a referentes de distintas disciplinas del bienestar; habrá propuestas gastronómicas, conciertos de mantras y actividades para todas las edades
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El yoga, la meditación y la música volverán a encontrarse frente al río en Vicente López. El sábado 7 de noviembre, de 10 a 19, se realizará la novena edición de Exhale Festival, una jornada al aire libre que combinará clases, prácticas de respiración, charlas, baile y una feria de emprendedores. La entrada será libre y gratuita, con inscripción previa.
El encuentro tendrá lugar en Urquiza y el río, con el apoyo de la Municipalidad de Vicente López. Durante el día habrá actividades vinculadas al movimiento y el bienestar, conciertos de mantras, reggae yoga y propuestas gastronómicas con opciones vegetarianas, veganas y sin TACC.
Qué actividades habrá en Exhale Festival 2026
El cronograma del sábado 7 de noviembre incluye nueve actividades:
- 10 – Afinar el cuerpo: con Natalia Lobo.
- 11 – Sathya Moove Kundalini yoga: con Majo Marrodán y Toro Chamán.
- 12 – Charla sobre Vastu Shastra: con Ivan Dacharry.
- 13 – Yoga Sangraha: con Laura Lebedinsky.
- 14 – Concierto de Mantras: con Narada Mantras.
- 15 – Movimiento consciente a través del yoga: con Vera Reusmann.
- 16 – Reggae yoga: con Fer de la Tierra y Alika.
- 17 – Respiración expansiva: con El Cellista Cuántico.
- 18 – Del mat a la pista: con Selva Alegre y DJ Juan Manuel.
Una feria de emprendedores y propuestas gastronómicas
Además de las clases y actividades, Exhale Festival contará con una feria al aire libre dedicada a objetos, productos y servicios vinculados con el bienestar.
El espacio reunirá emprendimientos de distintos rubros y tendrá una oferta gastronómica que incluirá opciones vegetarianas, veganas y sin TACC.
La feria forma parte de la identidad del encuentro desde sus primeras ediciones. En la última convocatoria, realizada también en Vicente López, participaron 2500 personas y se instalaron 50 stands.
Cuándo y dónde es Exhale Festival 2026
- Cuándo: sábado 7 de noviembre de 2026.
- Horario: de 10 a 19.
- Dónde: Urquiza y el río, Vicente López, provincia de Buenos Aires.
- Entrada: libre y gratuita, con inscripción previa.
- Organiza: Exhale Festival.
- Apoya: Municipalidad de Vicente López.
Cómo inscribirse gratis a Exhale Festival
La participación es gratuita y la inscripción previa permite acceder a los sorteos previstos para el encuentro.
- Ingresar a la página de inscripción de Exhale Festival en 4upass.
- Realizar la inscripción previa para participar del festival y acceder a los sorteos.
Cómo nació Exhale Festival
El festival fue creado por Patrizia Camponovo, artista y difusora del yoga, con el objetivo de acercar esta disciplina a nuevos públicos y generar un espacio de encuentro entre profesores, artistas, emprendedores y participantes.
Con el paso de las ediciones, la propuesta incorporó otras actividades relacionadas con la respiración, la meditación, el movimiento y la música.
Así, el encuentro amplió su programación para integrar diferentes prácticas vinculadas con el bienestar físico y emocional, junto con expresiones culturales y actividades recreativas.
La novena edición mantendrá ese formato, con una jornada de actividades frente al río y propuestas destinadas a personas de distintas edades.
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