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Cómo hacer el clásico vitel toné para Navidad en tres simples pasos
Seguí el paso a paso para realizar esta receta típica de la Nochebuena sin cometer errores y con ingredientes que siempre tenés en tu cocina
- 3 minutos de lectura'
A casi un mes de celebrar la Navidad, en los hogares ya comienzan a decidir cómo organizar la festividad religiosa. Mientras unos eligen el sitio, otros preparan el listado de comida para el menú y entre los infaltables está el vitel toné. Aprendé cómo hacer esta receta tradicional para Nochebuena sin cometer errores. ¡Manos a la obra!
Cómo hacer vitel toné para Navidad sin cometer errores
Ingredientes:
Para la carne
- 1/2 kg de peceto de ternera.
- 2 zanahorias.
- 2 cebollas.
- 1 apio.
- 1/2 cucharadita de pimienta.
- 2 hojas de laurel.
Para la salsa
- 1 lata de lomitos de atún al natural.
- 1 taza de mayonesa.
- 1 cucharada de jugo de limón.
- 5 cucharadas de crema de leche.
- 1 pizca de pimienta.
Paso a paso:
Limpieza y cocción de la carne
- Limpiá el peceto. Retirale las marcas de grasa.
- Cortá las cebollas en cuartos y las zanahorias en rodajas.
- En una olla grande colocá el peceto, la zanahoria, la cebolla, el apio, la pimienta y el laurel.
- Añadí agua fría hasta cubrir los ingredientes.
- Cociná a fuego bajo por dos horas con la olla tapada por la mitad.
- Cuando esté tierna la carne, apagá el fuego y dejá que se enfríe el peceto en el caldo.
Preparación de la salsa
- En un bol mezclá la mayonesa, el atún y la cucharada de limón.
- Procesá los ingredientes en un mixer hasta que quede una pasta homogénea.
- Añadí la crema de leche y batir con una cuchara de madera para evitar que se corte.
- Condimentá con pimienta y sal.
Armado del peceto
- Sacá y esperá a que se seque el peceto del caldo.
- Cortá el peceto en rodajas finas y colocalas en una fuente de vidrio o cerámica de forma escalonada.
- Añadí la salsa encima hasta que toda la carne quede cubierta.
- Conservá en la heladera hasta el momento de comer.
Tiempo de cocción: 2 horas.
Tiempo de preparación total: 4 horas.
Porciones: 4.
Un poco de historia: El nombre original de esta receta es vitello tonnato (ternera atunada) y surgió en el Piamonte, Italia. Como ingrediente básico se usa la carne vacuna y se marida con una salsa de atún y mayonesa. Gracias a la inmigración italiana a nuestro país durante fines del siglo XIX y principios del XX, el vitel toné se volvió tan popular que lo adoptamos como nuestro.
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