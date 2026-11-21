La llegada de diciembre trae consigo los preparativos para las celebraciones de fin de año y la búsqueda de recetas para compartir en familia. Entre los platos tradicionales que suelen estar presentes en la mesa de Navidad se encuentra el pionono de atún, una opción fresca, económica y fácil de preparar, que se destaca por su combinación de sabores y su presentación.

Este clásico de las fiestas tiene una gran ventaja: se puede elaborar con anticipación y conservar en la heladera hasta el momento de servir. Además, requiere pocos ingredientes y permite preparar varias porciones sin necesidad de pasar demasiado tiempo en la cocina.

Qué ingredientes se necesitan para preparar pionono de atún navideño

El pionono de atún es uno de los platos tradicionales de las mesas navideñas argentinas (Foto: Imagen ilustrativa con IA)

Esta receta rinde aproximadamente entre ocho y diez porciones y requiere los siguientes ingredientes:

1 pionono salado o neutro.

2 latas de atún al natural o en aceite.

2 huevos duros.

4 cucharadas abundantes de mayonesa.

1 tomate firme, sin semillas.

½ morrón rojo asado o en conserva.

50 gramos de aceitunas verdes descarozadas.

Sal y pimienta negra a gusto.

Unas gotas de jugo de limón.

Lechuga, aceitunas, tiras de morrón y mayonesa extra para decorar.

Cómo hacer pionono de atún para Navidad: el paso a paso

Preparar el atún : escurrir bien el contenido de las latas y desmenuzarlo con un tenedor dentro de un recipiente amplio.

: escurrir bien el contenido de las latas y desmenuzarlo con un tenedor dentro de un recipiente amplio. Hacer el relleno : incorporar la mayonesa, unas gotas de limón, sal y pimienta. Mezclar hasta conseguir una consistencia cremosa.

: incorporar la mayonesa, unas gotas de limón, sal y pimienta. Mezclar hasta conseguir una consistencia cremosa. Agregar los demás ingredientes : picar los huevos duros, cortar el tomate en cubitos pequeños y hacer lo mismo con el morrón y las aceitunas. Incorporar todo a la mezcla.

: picar los huevos duros, cortar el tomate en cubitos pequeños y hacer lo mismo con el morrón y las aceitunas. Incorporar todo a la mezcla. Extender el pionono : desenrollar cuidadosamente la masa sobre una superficie limpia o sobre el papel en el que viene envuelta.

: desenrollar cuidadosamente la masa sobre una superficie limpia o sobre el papel en el que viene envuelta. Distribuir el relleno : cubrir la superficie de manera uniforme, dejando aproximadamente dos centímetros libres en uno de los extremos.

: cubrir la superficie de manera uniforme, dejando aproximadamente dos centímetros libres en uno de los extremos. Enrollar : comenzar desde un extremo y formar un rollo compacto, presionando suavemente para evitar que queden espacios vacíos.

: comenzar desde un extremo y formar un rollo compacto, presionando suavemente para evitar que queden espacios vacíos. Refrigerar : envolver con papel film y llevar a la heladera durante al menos dos horas para que tome consistencia.

: envolver con papel film y llevar a la heladera durante al menos dos horas para que tome consistencia. Decorar y servir: retirar el film, cubrir con una capa fina de mayonesa y decorar con lechuga, aceitunas y tiras de morrón. Cortar en rodajas y servir frío.

Esta receta navideña se prepara en aproximadamente 15 minutos, sin contar el tiempo de refrigeración (Foto: Imagen ilustrativa con IA)

El secreto para que el pionono quede perfecto

Para conseguir una presentación prolija en la mesa navideña, es fundamental evitar el exceso de humedad. Por eso, se recomienda escurrir correctamente el atún y retirar las semillas del tomate antes de incorporarlo al relleno.

También es importante no sobrecargar la masa y respetar el tiempo de refrigeración para que mantenga su forma. De esta manera, el pionono de atún se convierte en una alternativa práctica para preparar con anticipación y disfrutar durante la cena de Nochebuena o el almuerzo de Navidad, junto con otros clásicos de las fiestas.