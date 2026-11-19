En el mundo virtual se vuelven famosas muchas recetas que escapan a la diaria y pueden resultar una opción rica, rápida y económica. Dentro del amplio abanico que se ofrece en las redes sociales, las croquetas saludables de avena y aceite de oliva se volvieron furor. Aprendé cómo hacerlas y ¡manos a la obra!

Croquetas de avena, pescado y aceite de oliva

Ingredientes:

500 g de papas limpias y peladas.

2 latas de atún.

1 huevo.

80 g de queso rallado.

Ralladura de medio limón.

Una cucharadita de mostaza.

Sal, pimienta y perejil al gusto.

Para rebozar

Dos cucharadas de queso rallado.

Media taza de avena procesada.

1 cucharada de aceite de oliva.

Paso a paso:

1 Preparar la base de papa bien seca

Cortá las papas en cubos parejos para que se cocinen rápido y uniforme. Hervilas en agua con sal (o cocinalas al vapor) hasta que estén tiernas.

2 Integrar los sabores

Pisá las papas hasta obtener un puré liso y dejalo entibiar unos minutos para que no coagule el huevo antes de tiempo.

Incorporá el atún bien desmenuzado, el huevo, los 80 g de queso rallado, la ralladura de limón, la cucharadita de mostaza, el perejil picado, sal y pimienta.

Mezclá hasta lograr una pasta homogénea y moldeable. Si sentís la mezcla demasiado blanda, llevá 15 minutos a la heladera para que tome cuerpo.

3 Armar el rebozado perfumado

En un plato hondo, mezclá la media taza de avena procesada con las 2 cucharadas de queso rallado y una pizca de sal y pimienta.

Agregá la cucharada de aceite de oliva y frotá con los dedos hasta que la avena quede ligeramente humedecida y arenosa: esto ayuda a que dore parejo y quede supercrocante.

4 Formar y rebozar

Tomá porciones de masa (aproximadamente una cucharada colmada por croqueta), dales forma cilíndrica o de bolita compacta y pasalas por la mezcla de avena y queso, presionando suavemente con las manos para que el rebozado se adhiera bien.

5 Cocción

Llevá las croquetas al horno a 200 °C durante 18–22 minutos, girándolas a mitad de cocción, hasta que estén bien doradas.

Receta de croquetas de avena y atún - @losdosdeñam

Tiempo de preparación: 25 minutos.

25 minutos. Tiempo de cocción: 20–25 minutos (al horno o freidora de aire) o 6–8 minutos (en sartén).