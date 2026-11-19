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En el mundo virtual se vuelven famosas muchas recetas que escapan a la diaria y pueden resultar una opción rica, rápida y económica. Dentro del amplio abanico que se ofrece en las redes sociales, las croquetas saludables de avena y aceite de oliva se volvieron furor. Aprendé cómo hacerlas y ¡manos a la obra!
Ingredientes:
Para rebozar
Paso a paso:
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