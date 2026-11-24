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Comenzó la cuenta regresiva para celebrar la Nochebuena y Navidad. A un mes de esa festividad religiosa, las familias ya organizan cómo se dispondrán para tal ocasión. El menú es el protagonista y, dentro del amplio abanico, la opción de la torre de panqueques es la mejor ya que no necesita de horno y es ideal para la mesa fría. ¡Manos a la obra!
Ingredientes:
Para el relleno
Para la salsa:
Paso a paso:
Tiempo de elaboración: 15 minutos.
Tiempo de preparación hasta el consumo: 55 minutos.
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