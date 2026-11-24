Comenzó la cuenta regresiva para celebrar la Nochebuena y Navidad. A un mes de esa festividad religiosa, las familias ya organizan cómo se dispondrán para tal ocasión. El menú es el protagonista y, dentro del amplio abanico, la opción de la torre de panqueques es la mejor ya que no necesita de horno y es ideal para la mesa fría. ¡Manos a la obra!

La torre de panqueques ideal para comer en Nochebuena y evadir el calor

Ingredientes:

8 panqueques (pueden ser caseros o comprados).

Para el relleno

4 fetas de jamón cocido.

8 fetas de queso de máquina.

10 hojas de espinaca.

3 cucharadas de queso crema.

1 zanahoria rallada.

1 tomate redondo cortado en rodajas finas.

Para la salsa:

150 g de mayonesa.

100 g de yogur natural.

1/2 diente de ajo rallado.

Sal y pimienta a gusto.

Paso a paso:

1 Elaboración de la salsa

En un bol mezclá la mayonesa con el yogur.

Añadí el ajo picado, la sal y la pimienta.

Reservá en la heladera por 10 minutos.

2 Relleno de los panqueques

Untá los panqueques con la salsa.

Distribuí las fetas de queso y jamón de forma par. En la superficie untá con queso crema.

Añadí las hojas de la espinaca bien lavadas y el tomate cortado en rodajas.

Agregá la ralladura de zanahoria en dos de las capas.

Reservá en la heladera media hora antes de consumir.

Receta torre de panqueques

Tiempo de elaboración: 15 minutos.

Tiempo de preparación hasta el consumo: 55 minutos.