Receta de Pan blanco de molde

Ingredientes Harina 00 (de fuerza), 2 ¼ tazas

Harina 000 (para todo uso), ⅓ taza

Sal, 1 ½ cucharadita

Levadura seca activa, 2 ¼ de cucharadita

Agua tibia, 3 cucharadas

Azúcar, 1 cucharada

Leche entera ,1 taza

Manteca, 3 1/2 cucharadas Preparación Poner la masa en una mesa de trabajo ligeramente engrasada o enharinada y formar un tubo del largo de la budinera. Colocarlo dentro del molde y cubrirlo con filme de plástico. Dejar levar la masa durante unos 30-60 minutos o hasta que esté abombado aproximadamente 2 cm por encima dell borde del molde. Hacia el final del leudado, precalentar el horno a 180 °C. En el bol de una batidora de pie, equipada con un accesorio para masa, mezclar la harina de furza, la harina para todo uso y la sal. En una cacerola pequeña, calentar la leche hasta que esté tibia (105-100 grados). Esto también se puede hacer en el microondas. En un bol pequeño, agregue agua tibia (105-110 grados), levadura y espolvoree el azúcar, y mezcle. Déjalo reposar durante 5-10 minutos, observando si la mezcla de levadura hace espuma y burbujea. Si está espumoso, la levadura se ha activado. Si no, comience de nuevo con un nuevo lote de levadura y agua tibia. Agregue la mezcla de levadura a la mezcla de harina. Mezclar a baja velocidad. Agregue leche tibia. Raspe los lados del bol con frecuencia para incorporar todos los ingredientes. Incorporar la manteca ligeramente ablandada, de a un cubo pequeño a la vez. La masa debe comenzar a separarse de los lados del bol y parecerse a una bola redonda Retirar la masa del bol y ponerla en otro bol más grande, enmantecado o aceitado o rociado con aceite en aerosol antiadherente. Cubrirel recipiente con un paño de cocina y dejar que la masa suba hasta que duplique su tamaño, aproximadamente 2 horas, dependiendo del calor de la cocina. Mientras la masa leva, preparar el molde para pan (una bud.inera grande puede servir) Rociarla con aceite en aerosol antiadherente para cocinar o pincelarla con aceite o manteca para evitar que la masa se pegue. Hornear el pan durante 25 a 33 minutos, hasta que tenga un color marrón dorado claro. Retira el pan del horno y pincelarlo con manteca mientras está tibio. Enfriarlo sobre una rejilla antes de rebanarlo.

Este delicioso pan blanco de molde, blanco, suave y esponjoso es la mejor receta de pan casero para los chicos. Es blando, ideal para sandwiches y para hacer tostadas que se untarán con mermelada y manteca, el pan de molde casero es mucho más rico y saludable que el industrial porque no tiene aditivos ni conservantes. Así que para quienes aman hacer pan casero esta receta es imperdible. Este pan blanco de molde lleva leche y manteca, lo que le da una textura suave y aterciopelada que no tiene comparación. La receta pide dos tipos de harina: común y de fuerza, pero queda perfecto con harina común. Y si no hay común, vale usar harina refinada de pastelería, no hay forma de que esta receta de pan de molde falle. Siempre sale bien.

Tips para conservar el pan blanco de molde