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El secreto mejor guardado de los chefs: “Los huevos fritos más ricos no se hacen en sartén, sino que van al horno”
Lejos de la clásica sartén, esta técnica garantiza claras húmedas, yemas líquidas intactas, cero exceso de aceite y la posibilidad de cocinar varias porciones al mismo tiempo
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LA NACION
Aunque parezca increíble, el secreto mejor guardado de los cocineros estrella para lograr huevos fritos perfectos, saludables y sin complicaciones es cocinarlos directamente en el horno. La innovadora técnica, popularizada por el prestigioso chef británico Will Murray, resuelve los principales problemas del método tradicional: evita que queden aceitosos, permite cocinar varias porciones al mismo tiempo para un brunch o una reunión familiar y garantiza una textura soñada donde la clara queda firme pero húmeda, y la yema se mantiene intacta, cremosa y lista para untar.
El paso a paso definitivo:
- Preparación previa: Precalentá el horno a 160°C. Mientras toma temperatura, buscá una bandeja o recipiente apto para horno.
- El toque de aceite: Colocá una mínima cantidad de aceite justo en los puntos precisos donde se apoyará cada huevo, reemplazando el exceso de grasa de la fritura tradicional.
- El armado: Abrí los huevos con mucho cuidado y dejalos caer en los espacios engrasados, asegurándote de que las yemas queden enteras.
- El secreto del vapor: Introducí un pequeño recipiente con agua dentro del horno junto a la bandeja. El vapor generado es fundamental para conservar la humedad natural y evitar que la clara se seque o endurezca.
- Cocción precisa: Horneá durante exactamente dos minutos y medio. No los dejes ni un segundo más, o la yema perderá su encanto líquido.
- Toque final y servicio: Retiralos enseguida, condimentálos con sal y pimienta al gusto y servilos recién hechos acompañados de un buen pan tostado.
Como aconseja Murray, deben disfrutarse dentro de los diez minutos posteriores para saborearlos en su punto óptimo de frescura y textura.
LA NACION
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