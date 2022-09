Receta de Ensalada de papa alemana, la auténtica Kartoffelsalat

Ingredientes Papas peladas y cortadas en cubos pequeños, 3 tazas

Panceta, 4 fetas

Cebolla chica, 1

Vinagre blanco, ¼ taza

Agua, 2 cucharadas

Azúcar, 1 ½ cucharadas o más al gusto

Sal, 1 cucharadita

Pimienta negra molida, 1 pizca

Perejil fresco picado, 1 cucharada Preparación Colocar las papas en una olla grande y agregare agua para cubrir por lo menos 2 o tres centímetros; llevar a hervir. Cocinar hasta que las papas se puedan pinchar fácilmente con un tenedor, aproximadamente 10 minutos. Escurrir y dejar enfriar. Mientras se cocinan las papas, poner la panceta en una sartén grande y profunda a fuego medio-alto. Freír hasta que estén dorados y crujientes, de 10 a 12 minutos, volteándolos según sea necesario. Transfiera el tocino a un plato forrado con toallas de papel y desmenúcelo cuando esté lo suficientemente frío como para manipularlo. Deja la grasa de la panceta en la sartén. Cocinar la cebolla en la grasa de la panceta a fuego medio hasta que se dore, de 6 a 8 minutos. Agregar vinagre, azúcar, agua, sal y pimienta a la sartén y deje hervir. Una vez que hierva, agregar as papas y la mitad de la panceta desmenuzada. Cocine hasta que se caliente por completo, de 3 a 4 minutos. Pasar la ensalada de papa tibia a una fuente y espolvorear la panceta restante por encima. Servir inmediatamente.

A todos, alemanes o no, les encanta la ensalada de papa. Esta receta de la auténtica Kartoffeslsalat, ensalada de papa alemana, es muy bien recibida cuando se la lleva a comidas compartidas o cenas en casa con muchos invitados. Por lo general, no quedan sobras de la ensalada de papa alemana, pero si las hay, ¡no duran mucho! Aprobada por la Oma, esta receta de ensalada de papa alemana es la que va. Si bien algunas recetas de ensalada de papas alemanas no llevan panceta, esta la incluye porque es la clave del sabor.

Tips para hacer una ensalada de papas alemana imbatible