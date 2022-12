Receta de Gazpacho malagueño

Ingredientes Tomates, 8.

Almendras crudas, sin su piel marrón, 200 gramos

Ajo, 2 dientes de ajo

Miga de pan seco, 150 g

Agua bien fría, 1 litro

Aceite de oliva extra virgen, 100 cc

Aceite de oliva extra virgen, 100 cc

Vinagre de jerez, 30 cc

Sal, a gusto

Uvas blancas peladas o cubitos de melón, a gusto Preparación Quitar la corteza al pan y remojar su miga en agua fría para que se ablande Controlar que las almendras no tengan piel. Poner las almendras y ajo en un mortero de los que se usan a diario para deshacer o picar alimentos, poner un poco de sal y trabajar todo hasta obtener una pasta. Incorporar el pan ablandado, aceite, vinagre y agua fría hasta obtener lo que se desea. Probar para saber si es de nuestro gusto. Debe quedar con cuerpo, pero líquido. Mezcla y dejar en la heladera 3 a 4 horas. Servir en vasos y completar con uvas blancas peladas y sin semilla.

El gazpacho malagueño se diferencia del gazpacho andaluz por el aporte de almendras que le dan un textura bien cremosa. No hay como las excelentes almendras de España. La sopa de tomates ya se tomaba en tiempos de Al-Andalus. Como en todas las cocinas regionales, de este gazpacho no hay dos recetas absolutamente iguales porque siempre está la mano casera de quien la hace o el ajuste del chef. A diferencia del andaluz, el gazpacho malagueño no lleva pepino. Cualquiera fuere la versión, es una sopa fría deliciosa y que calma la ansiedad en tiempos de intenso calor.

Tips para que el gazpacho malagueño sea un éxito en la mesa