Ingredientes Salmón ahumado, 150 g

Crema, 1 taza y media

Jugo de limón, 2 cucharadas Preparación Procesar juntos los ingredientes y refrigerar en la heladera durante al menos 1 hora. Servir fría en copas o como dip para acompañar vegetales o tostadas.

Es una entrada, guarnición, o dip fantástica; esta mousse de salmón ahumado eleva el nivel de un menú con invitados. La mousse de salmón ahumado también es rendidora porque multiplica el sabor del salmón con pocos ingredientes. La receta de mousse de salmón ahumado que prepara Marina Becher Cocina para sus servicios de catering es tan fácil de hacer que es imposible no preguntarse “¿Cómo no me ocurrió antes? “ Tiene muchísimos usos y es riquísima. En 15 minutos ya está hecha, lista para servir (aunque el frío de una hora en la heladera le da un plus) y no ensucia prácticamente nada. Para tenerla muy en cuenta en las preparaciones para las cenas de Navidad y Año Nuevo.

Tips para servir la mousse de salmón ahumado