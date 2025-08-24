La gelatina casera sin azúcar ni conservantes ideal para adquirir colágeno

La gelatina es uno de los postres más aceptados en la gastronomía argentina, debido a su bajo costo, es una opción rica para consumir después de cada almuerzo o cena. Si bien existen las marcas industrializadas que tienen un alto nivel de conservantes y azúcar, hay una versión casera y saludable para que adoptes en tu menú diario, sin gastar mucho dinero. Enterate cómo hacerla en pocos minutos.

La gelatina es rica en colágeno, nutriente necesario para las diversas funciones vitales del organismo. Está hecha a base de huesos y cartílagos de animales y tiene un efecto positivo en la salud articular y cardiovascular del cuerpo.

La gelatina es una opción recomendada para consumir colágeno y adquirir los beneficios Imagen de wufuquan en Pixabay

Gelatina sin azúcar ni conservantes, la tendencia saludable para comer de postre

Ingredientes:

3 cucharadas de gelatina sin sabor.

500 ml de jugo natural (puede ser de la fruta que más te guste).

Frutas frescas cortadas en trozos (se sugiere las de estación por ser más económicas y que aportan los nutrientes justos según la estación).

3 cucharadas de miel o una de estevia.

100 ml de agua fría.

Paso a paso:

En un bowl hidratá la gelatina sin sabor con agua fría por 10 a 15 minutos.

Calentá el jugo frutal que hayas seleccionado. Llevalo a fuego lento y volcá la gelatina hidratada. Revolvé con un batidor para impedir que se formen grumos.

Cuando esté caliente, agregá las frutas y endulzá.

Antes de que rompa hervor, retirá del fuego y verté el líquido en un molde. Esperá a que entibie y luego enviá el recipiente a la heladera hasta que solidifique, dentro de 3 horas.

Tiempo de cocción: 10 minutos.

Tiempo de preparación total: 3 horas y 30 minutos aproximadamente.

Gelatina sin azúcar y baja en calorías

Tips adicionales:

Si querés obtener un postre cremoso, utilizá 400 ml de jugo de frutillas y 100 ml de leche. Obtendrás como resultado una combinación similar al flan.