Chau harina y azúcar: cómo hacer las magdalenas tradicionales de la tarde en versión low cost

Las magdalenas son un tipo de mini bizcochuelos similares a la masa de torta -existen también salados- que en la Argentina se volvieron populares en los cumpleaños y en las reuniones de amigos. Las versiones varían y pueden ser marmoladas y rellenas con dulce de leche. Aunque sus ingredientes parecen poco saludables, existe una opción sin harina ni azúcar que pueden convertirse en tu plan ideal para la tarde. Aprendé cómo preparalas.

Las magdalenas marmoleadas hechas con harina de almendra y sin azúcar son una buena opción para aquellas personas que quieren inicar una dieta (Fuente: Pexels)

Magdalenas marmoleadas, las tradicionales argentinas

Ingredientes:

120 g de yogur natural (sin azúcar).

25 ml de leche.

3 huevos.

3 cucharaditas de edulcorante a gusto.

200 g de almendra molida o harina de almendra.

20 g de cacao amargo en polvo.

10 g de polvo de hornear.

Esencia de vainilla a gusto.

Magdalenas marmoleadas con harina de almendra, tus nuevas favoritas de la tarde (Fuente: Pexels)

Paso a paso:

Precalentá el horno a 180° C .

. En un bowl batí las yemas, el yogur, la leche y el edulcorante.

Poco a poco añadí la harina de almendra y la levadura. Batí bien hasta integrar todos los ingredientes.

En un bowl aparte batí las claras hasta que se monten a nieve. Luego añadí esta preparación a la mezcla con movimientos envolventes.

Dividí la masa en dos recipientes y a una, sumale el cacao amargo. A la otra, agregá la vainilla.

En los pirotines o un molde antiadherente, colocá una cucharada de masa de vainilla, otra de cacao, alternadas. Así repetir hasta la mitad del envase.

Colocá las magdalenas en una bandeja y envialas al horno durante 20 minutos.

Tiempo de preparación total: 35 minutos.

Magdalenas marmoladas saludables

Tips adicionales:

La harina de almendra o almendras trituradas pueden ser reemplazada por otro fruto seco convertido en polvo. De esta manera contribuye con aquellas personas que están en un proceso de dieta.

Si querés hacer magdalenas rellenas, mientras colocás las cucharadas de masa en los pirotines, poné una cucharadita de dulce de leche y luego cubrilo.