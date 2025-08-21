Listo en 25 minutos: el brownie saludable sin harina ni azúcar que podés replicar en casa
Si te encontrás en medio de una dieta o preferís reducir el consumo de carbohidratos en exceso, esta opción saludable es para vos; enterate cómo replicarla en pocos minutos
Sea invierno o verano, el brownie es uno de los postres más tentadores cuando se visita una cafetería. Su sabor a chocolate intenso es un buen aliado de las meriendas o como un tentempié luego del almuerzo y la cena. Por fuera de la receta tradicional, existe una versión que puede ayudarte a reducir el consumo de azúcar y harina, ya que sus ingredientes son más saludables. Descubrí cómo hacerla en casa.
El brownie se originó en los Estados Unidos, en el local Sears Roebuck en el año 1897. Esta cafetería ubicada en Boston le dio el nombre de esa ciudad, pero con el tiempo desapareció la referencia geográfica. Según cuenta la leyenda, el pastelero creó por error el bizcochuelo y utilizó ingredientes que no debía. Así surgió este manjar que todo el mundo disfruta en la actualidad.
El brownie saludable sin harina ni azúcar
Ingredientes:
- 200 gr de chocolate sin azúcar.
- 200 gr de margarina light a temperatura natural.
- 3 huevos.
- 1 cucharada de estevia.
- 50 ml de leche de almendras.
- 1 cucharada de aceite de oliva.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla.
- 70 gr de harina de almendras.
- 100 gr de nueces.
- 10 gr de polvo de hornear.
Paso a paso:
- Precalentá el horno a 180° C y forrá el molde para brownies con papel manteca. Si no tenés, pintá la superficie con aceite.
- Derretí el chocolate a baño María.
- Mientras en un bowl batí el aceite, las yemas, la estevia, la vainilla y el polvo de hornear.
- Cuando el chocolate esté derretido, colocá la margarina dentro y mezclá hasta que queden bien integrados.
- Batí las claras hasta que se monten a nieve.
- Volcá el chocolate sobre el huevo. Integrá todo.
- Añadí poco a poco la harina de almendras y la leche.
- Después agregá las claras batidas a nieve con movimientos envolventes.
- Por último, triturá las nueces y esparcirlas en la mezcla.
- Poné la preparación en el molde y envialo al horno durante 25 minutos.
Tiempo de cocción: 25 minutos.
Tiempo de preparación total: 45 minutos.
Tips adicionales:
- Antes de cocinar, recordá que los huevos deben estar a temperatura ambiente, así las claras pueden montarse mejor.
- En lugar de estevia, probá endulzar la preparación con miel.
