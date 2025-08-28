LA NACION

Granola casera: el paso a paso para preparar este alimento rico en nutrientes

Si estás en busca de un desayuno saludable y que no tenga harina, esta receta es ideal para vos; aprendé cómo replicarla en solo 25 minutos

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
Cómo hacer granola casera en menos de 30 minutos
Cómo hacer granola casera en menos de 30 minutos(Fuente: Pexels)

La granola es un alimento rico en vitaminas y minerales ideales para comenzar el día. Su consumo es popular en el desayuno, pero también podés adoptarlo en la merienda. Consiste en la combinación de diferentes frutos secos, semillas y cereales que favorecen a tu organismo. Aprendé cómo hacerla en simples pasos sin necesidad de recurrir constantemente a la dietética.

La granola es un alimento nutritivo que aporta energía al cuerpo para iniciar el día sin bajones
La granola es un alimento nutritivo que aporta energía al cuerpo para iniciar el día sin bajones(Fuente: Pexels)

Snack proteico: el paso a paso para realizar granola en casa

Ingredientes:

  • 300 g de copos de avena.
  • 45 g de azúcar moreno.
  • 1 cucharadita de canela molida.
  • 30 g de almendras.
  • 30 g de pasas de uva.
  • 6 cucharadas de miel.
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla.
  • 2 cucharaditas de aceite de girasol.

Paso a paso:

  • En una fuente colocá las almendras y envialas durante cinco minutos al horno a una temperatura de 180° C. Esto es para darle un sabor tostado a la preparación. Retiralas del fuego y picalas. (No apagues el horno).
  • En un bowl mezclá las almendras, la avena, el azúcar moreno, la canela y las pasas de uva. Añadí -si lo deseás- una pizca de sal.
  • Batí e incorporá poco a poco la miel, la esencia de vainilla y el aceite.
  • En una bandeja forrada con papel manteca, colocá y esparcí la preparación, y enviala al horno. Esperá cinco minutos, retirá del calor, revolvé los ingredientes y volvé a introducir por otros cinco minutos más. Repetí este procedimiento hasta que se torne morena la granola.
  • Retirá del horno y esperá a que enfríe. Luego, la podés conservar en un pote hermético.
Granola casera "low cost"
Granola casera "low cost"

Tiempo de cocción: 10 minutos aproximadamente.

Tiempo de preparación total: 25 minutos.

Tips adicionales:

  • La receta de la granola casera no es rígida, sino que permite a los comensales jugar con sus ingredientes, por lo que podés reemplazar algunos de ellos por semillas como las de sésamo y girasol o incorporar avellanas y maní.

LA NACION
Más leídas de Recetas
  1. La torta con solo cinco ingredientes que se destaca por su delicioso sabor
    1

    La torta mágica de ricota y damasco: sin harina, libre de gluten y con pocos ingredientes

  2. La tarta de ricota de la abuela, un clásico “low cost” para principiantes
    2

    Para principiantes: la tarta de ricota de la abuela, un clásico “low cost” para toda hora

  3. El paso a paso para hacer la tradicional torta galesa en casa
    3

    Sabor patagónico para principiantes: cómo hacer la tradicional torta galesa en simples pasos

  4. Las bolitas de zanahoria sin TACC ni harina ideales para consumir como snack saludable
    4

    Adiós al horno: las bolitas de zanahoria sin TACC ideales para comer como snack a cualquier hora

Cargando banners ...