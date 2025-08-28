Granola casera: el paso a paso para preparar este alimento rico en nutrientes
Si estás en busca de un desayuno saludable y que no tenga harina, esta receta es ideal para vos; aprendé cómo replicarla en solo 25 minutos
La granola es un alimento rico en vitaminas y minerales ideales para comenzar el día. Su consumo es popular en el desayuno, pero también podés adoptarlo en la merienda. Consiste en la combinación de diferentes frutos secos, semillas y cereales que favorecen a tu organismo. Aprendé cómo hacerla en simples pasos sin necesidad de recurrir constantemente a la dietética.
Snack proteico: el paso a paso para realizar granola en casa
Ingredientes:
- 300 g de copos de avena.
- 45 g de azúcar moreno.
- 1 cucharadita de canela molida.
- 30 g de almendras.
- 30 g de pasas de uva.
- 6 cucharadas de miel.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla.
- 2 cucharaditas de aceite de girasol.
Paso a paso:
- En una fuente colocá las almendras y envialas durante cinco minutos al horno a una temperatura de 180° C. Esto es para darle un sabor tostado a la preparación. Retiralas del fuego y picalas. (No apagues el horno).
- En un bowl mezclá las almendras, la avena, el azúcar moreno, la canela y las pasas de uva. Añadí -si lo deseás- una pizca de sal.
- Batí e incorporá poco a poco la miel, la esencia de vainilla y el aceite.
- En una bandeja forrada con papel manteca, colocá y esparcí la preparación, y enviala al horno. Esperá cinco minutos, retirá del calor, revolvé los ingredientes y volvé a introducir por otros cinco minutos más. Repetí este procedimiento hasta que se torne morena la granola.
- Retirá del horno y esperá a que enfríe. Luego, la podés conservar en un pote hermético.
Tiempo de cocción: 10 minutos aproximadamente.
Tiempo de preparación total: 25 minutos.
Tips adicionales:
- La receta de la granola casera no es rígida, sino que permite a los comensales jugar con sus ingredientes, por lo que podés reemplazar algunos de ellos por semillas como las de sésamo y girasol o incorporar avellanas y maní.
