Revolución saludable: la pizza sin harina que es furor por su ingrediente estrella
Esta receta es rica en proteínas y otros nutrientes necesarios para el organismo; aprendé cómo realizarla en simples pasos y ahorrar dinero en el camino
Las recetas saludables se volvieron tendencia en las redes sociales, en especial en TikTok o Instagram, donde los usuarios enseñan en videos cortos cómo reproducirlas. En este caso, una de las más populares es la pizza, que en la Argentina, al igual que en Italia, se consume varias veces a la semana. En esta ocasión te ofrecemos una variante sin harina, rica en proteína y nutrientes necesarios para tu organismo.
Menú bajo en calorías: pizza sin harina
Ingredientes:
- 120 g de copos de avena instantánea.
- 2 huevos.
- 80 g de tomate triturado.
- 100 g de mozzarella.
- Orégano y albahaca fresca, a gusto.
- 2 cucharaditas de sal.
- 1 chorrito de aceite de oliva.
- 1 cucharadita de polvo de hornear.
Paso a paso:
- Procesar la avena instantánea en una licuadora hasta que quede similar a la harina.
- En un bowl colocar la avena, y en el centro romper los huevos. Añadir una cucharadita de sal, el polvo de hornear y mezclar los ingredientes. Es necesario que su consistencia sea similar a la de una masa de pizza.
- Incorporar un chorrito de aceite de oliva.
- Colocar la masa en un molde para pizza y enviar al horno a una temperatura de 180° C hasta que se dore la base.
- Mientras, en un recipiente mezclá el tomate triturado con el orégano y la pizca de sal.
- Cuando la pizza esté casi hecha, volcá la salsa en la parte superior, poné la mozzarella rallada y enviala al horno hasta que se derrita el queso.
- Retirá del fuego, decorá con hojas de albahaca y servir.
Tiempo de cocción: entre 15 y 20 minutos aproximadamente.
Tiempo de preparación total: 40 minutos aproximadamente.
