Croissants caseros: la receta práctica para hacerlos perfectos en casa

Algunas recetas conquistan por su sencillez y por lo bien que encajan en la rutina diaria: no requieren técnicas complicadas ni ingredientes difíciles de conseguir, y aun así logran aportar ese sabor casero que hace especial cualquier momento del día. Muchas veces, lo más valioso en la cocina es poder preparar algo delicioso, sin demasiadas complicaciones, con lo que tenemos a mano. En esta nota, te compartimos una guía para elaborar croissants al estilo de una panadería profesional, para que logres un resultado delicioso sin salir de tu casa.

Los croissants, esos clásicos de la panadería francesa, destacan por su textura ligera y hojaldrada, y por su característico aroma que envuelve la cocina. Aunque su elaboración puede parecer intimidante, la clave está en dominar el proceso de amasado y el correcto plegado de la masa con manteca, lo que permite crear esas capas irresistibles que se deshacen al comerlos. Además, se prestan a múltiples variantes: se pueden rellenar con chocolate, almendras, queso o jamón, adaptándose a cualquier momento del día, desde un desayuno reconfortante hasta una merienda especial.

Ideal para desayunos, meriendas o como un detalle especial

En esta oportunidad, Paulina Cocina compartió en su blog una receta ideal para preparar croissants en casa, con todos los consejos necesarios para que queden perfectamente hojaldrados, dorados y llenos de sabor.

Cómo preparar croissants en casa

Ingredientes (rinde 12 croissants):

500 g de harina de trigo

10 g de sal

50 g de azúcar

10 g de levadura fresca

250 ml de leche tibia

250 g de manteca fría

1 huevo (para el glaseado)

Recreá en casa la experiencia de un auténtico clásico de la panadería francesa con esta receta

Paso a paso:

Mezclar la harina, la sal y el azúcar en un bol grande. En otro recipiente disolver la levadura fresca en la leche tibia y luego incorporar a los ingredientes secos.

Amasar sobre una superficie enharinada durante 5 minutos hasta obtener una masa suave. Formar un rectángulo y refrigerar 30 minutos.

Colocar la manteca fría entre dos hojas de papel pergamino y formar un rectángulo.

Estirar la masa en un rectángulo grande y colocar la lámina de manteca en el centro. Doblar la masa para cubrir completamente la manteca.

Extender nuevamente la masa en un rectángulo y doblar primero la parte inferior sobre la mitad superior, luego doblar en tercios. Refrigerar 30 minutos.

Repetir el paso 5 y refrigerar otros 30 minutos.

Extender la masa en un rectángulo final y cortarla en triángulos. Enrollar cada triángulo sobre sí mismo para formar los croissants .

. Colocarlos en una bandeja para hornear, pintar con huevo batido y dejar que fermenten durante 1 hora.

Hornear en horno precalentado a 200° C durante 15-20 minutos o hasta que estén dorados y crujientes.

Con esta guía, cualquiera puede animarse a preparar croissants caseros y disfrutar del aroma, la textura y el sabor de un clásico de la panadería francesa sin salir de su cocina, convirtiendo cualquier desayuno o merienda en un momento especial. Sin dudas, al seguir estos pasos, es posible lograr resultados profesionales y sorprender a familiares y amigos con un plato delicioso hecho completamente en casa.