El budín es una de las recetas más populares dentro de la gastronomía argentina, ya que es una perfecta opción para acompañar al mate de la tarde. Dentro de sus variedades, el de limón tiene gran aceptación y, para hacerlo húmedo y suave, es necesario respetar ciertos pasos previos a la cocción. Tomá nota de esto y poné manos a la obra.

La clave para que no se reseque durante el proceso de horneado es utilizar la manteca en un método que permite que la materia grasa sea absorbida más fácilmente por la harina.

El budín de limón es una opción rica y rápida para la merienda (Fuente: Istock - iko636)

Para que la masa del budín quede firme y no se desgrane, es primordial colocar la manteca pomada e integrarla bien con el resto de los ingredientes secos. Para ello, seguí a continuación la guía paso a paso para obtener un budín húmedo como el de un pastelero profesional.

Budín de limón húmedo

Ingredientes:

2 tazas de harina leudante.

1 taza de azúcar.

3 huevos.

200 g de manteca pomada.

Jugo de un limón y ralladura.

Paso a paso:

1 Armado de la masa

Precalentá el horno a 180 °C y enmantecá un molde para budín.

Batí los huevos a temperatura ambiente, el azúcar y la manteca pomada en un bol hasta formar una mezcla homogénea y espumosa.

Agregá el jugo y la ralladura de limón.

Incorporá la harina poco a poco sin saturar la preparación.

2 Cocción

Verté la preparación en la budinera y enviá al horno el recipiente por 35 minutos.

Una vez listo, retirá y dejá enfriar en el molde.

3 Glaceado

Para el glaceado, mezclá 80 g de azúcar impalpable y 50 ml de jugo de limón.

Verté la pasta sobre el budín y esperá a que endurezca.

Budín de limón húmedo - @galucocina