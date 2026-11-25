Conocé la nueva plataforma culinaria con recetas variadas y probadas, guías de cocina, masterclasses y mucho más, para inspirarte a cocinar y a comer mejor.
Los pasteleros coinciden: el budín de limón más húmedo se cocina con poco líquido
Aprendé la manera indispensable para lograr un bizcochuelo esponjoso, suave y que no quede seco con ingredientes que siempre tenés en tu casa
- 2 minutos de lectura'
El budín es una de las recetas más populares dentro de la gastronomía argentina, ya que es una perfecta opción para acompañar al mate de la tarde. Dentro de sus variedades, el de limón tiene gran aceptación y, para hacerlo húmedo y suave, es necesario respetar ciertos pasos previos a la cocción. Tomá nota de esto y poné manos a la obra.
La clave para que no se reseque durante el proceso de horneado es utilizar la manteca en un método que permite que la materia grasa sea absorbida más fácilmente por la harina.
Para que la masa del budín quede firme y no se desgrane, es primordial colocar la manteca pomada e integrarla bien con el resto de los ingredientes secos. Para ello, seguí a continuación la guía paso a paso para obtener un budín húmedo como el de un pastelero profesional.
Budín de limón húmedo
Ingredientes:
- 2 tazas de harina leudante.
- 1 taza de azúcar.
- 3 huevos.
- 200 g de manteca pomada.
- Jugo de un limón y ralladura.
Paso a paso:
Armado de la masa
- Precalentá el horno a 180 °C y enmantecá un molde para budín.
- Batí los huevos a temperatura ambiente, el azúcar y la manteca pomada en un bol hasta formar una mezcla homogénea y espumosa.
- Agregá el jugo y la ralladura de limón.
- Incorporá la harina poco a poco sin saturar la preparación.
Cocción
- Verté la preparación en la budinera y enviá al horno el recipiente por 35 minutos.
- Una vez listo, retirá y dejá enfriar en el molde.
Glaceado
- Para el glaceado, mezclá 80 g de azúcar impalpable y 50 ml de jugo de limón.
- Verté la pasta sobre el budín y esperá a que endurezca.
- Tiempo de cocción: 35 minutos.
- Tiempo de elaboración total: 50 minutos.
- Tip para un resultado óptimo: una vez que apagues el horno, dejá el budín dentro para que no pierda la forma, al menos hasta que se enfríe.
Más leídas de Recetas
- 1
Los cocineros coinciden: dejar en reposo la carne empanada vuelve más crocante a la milanesa
- 2
Cómo hacer el clásico vitel toné para Navidad en tres simples pasos
- 3
Sin harina: la torta exprés para el verano que solo lleva cuatro ingredientes
- 4
Torta mousse de limón sin horno: cómo hacer un postre fresco y cremoso en solo 20 minutos