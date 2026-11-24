El origen de la milanesa todavía es un misterio que se disputa entre Austria, Italia y otros países europeos, pero de lo que no hay duda es acerca de su preparación. Según los cocineros, para obtener un resultado crocante y sabroso es necesario respetar un paso previo que todos se saltean.

La elección del corte de carne es primordial para que la milanesa quede rica luego de la cocción. En la Argentina, la nalga o el peceto son buenas opciones. A continuación, el rebozado es clave porque influirá en su textura final.

Para que la milanesa quede crocante es necesario dejarla reposar con el empanado antes de la cocción (Fuente: Imagen creada con Gemini IA)

Mientras muchos cocineros indican que el doble rebozado es necesario, otros coinciden en que dejar en reposo la carne empanada durante 30 minutos antes de cocinar permite que el pan se seque.

Paso a paso del truco casero:

Para hacer el empanado, maridá la carne feteada en un bol con huevo, especias a elección y sal.

Empaná dos veces cada milanesa.

Colocá las milanesas en una bandeja.

Enviá a la heladera el recipiente por 30 a 60 minutos.

10 minutos antes de retirar la carne de la heladera, precalentá el horno y aceitá la bandeja donde cocinarás las milanesas. Dejá que también se caliente; esto evitará que la comida se pegue.

Transcurrido el tiempo, ordená las milanesas en la bandeja. Cociná.

Con esta sugerencia, la milanesa logrará un sabor equilibrado y una textura crujiente al momento de masticarse. De igual manera, el pan rallado no se desprende de la carne durante la cocción y el aceite no penetra directamente en la proteína.

Receta de la tradicional milanesa frita

Ingredientes:

500 g de carne de nalga, peceto o cuadrada cortada en fetas.

2 huevos.

2 cucharadas de mostaza.

1 diente de ajo picado.

1 manojo de perejil picado.

Pan rallado para rebozar c/n.

Aceite para freír c/n.

Sal y pimienta.

Paso a paso:

1 Preparación de la carne

Golpeá con un martillo ablandador cada feta de carne.

Salpimentá.

En un bol mezclá los huevos, el ajo picado, el perejil y la mostaza.

Embebé la carne y dejá reposar por 30 minutos.

2 Cocción de la milanesa

Transcurrido el tiempo, empaná cada milanesa con el pan rallado y conservalas en la heladera por 30 minutos. Mientras, calentá el aceite en una sartén a punto hervor.

Cuando esté en la temperatura justa, llevá el fuego a medio y cociná por separada cada milanesa.

Esperá a que el pan rallado quede dorado y luego retirá del aceite. Secala con un papel de servilleta y conservá en un lugar fresco.

Receta de la milanesa casera

Tiempo de cocción: entre 5 y 8 minutos cada milanesa

Tiempo de elaboración total: 1 hora y 30 minutos.