Lanzaron el ranking de las mejores tortas de chocolate del mundo y la Argentina logró el podio con su producto estrella

Taste Atlas compartió un ranking de las tortas más ricas y codiciadas del mundo y una de las que ocupa el podio es de origen argentino. La famosa guía culinaria volvió a mencionar una receta albiceleste por su sencillez, buen sabor y pocos ingredientes que la integran. Se trata de la chocotorta, un postre popular que ya es una marca de identidad nacional.

En el listado total de 10 tortas, la argentina se posiciona con 4.1 puntos sobre 5, solo después de la Sacher Torte de Austria y la Setteveli de Italia, que tienen 4 puntos. A muchos les llamó la atención que este plato dulce se ubicara allí, en particular a los extranjeros que ven extraño que se obtenga un resultado similar al de una torta sin cocción.

El rankinmg de las 10 tortas más ricas del mundo y la Argentina como una de las que ocuparon el podio de la lista (Fuente: Instagram/@tasteatlas)

A diferencia del resto, la chocotorta no pasa por el horno. Lleva galletitas de chocolate, cacao, queso crema y dulce de leche. Desde su creación se volvió furor en los cumpleaños y las reuniones con amigos. Y ahora es una de las más codiciadas a nivel internacional.

“Un pastel de chocolate es una huella cultural, una densa porción de historia que te dice exactamente dónde estás en el mundo. Mucho antes de las mezclas modernas, estas recetas se basaban en productos básicos locales y técnicas especializadas para lograr el fundido y la riqueza perfectos”, escribieron en el posteo de Taste Atlas.

El posteo de Taste Atlas donde destaca la chocotorta (Fuente: Instagram/@tasteatlas)

Y añadieron: “Mientras que la Sacher Torte de Austria representa la disciplina del siglo XIX con sus capas precisas de mermelada de albaricoque y glaseado de chocolate roto, la Chocotorta argentina reimagina el pastel por completo. Es un ícono sin hornear construido a partir de galletas de chocolate empapadas en café y en capas de dulce de leche. Desde el centro volcánico y rezumante de una tarta de chocolate fundido hasta el Bolo de Brigadeiro cubierto de rociado de Brasil, la experiencia sigue siendo universal: un aroma profundo y una alegría compartida en una tradición centenaria”.

El origen de la chocotorta

Este postre tiene 43 años de historia. Fue ideado por Marité Mabragaña, que trabajaba en la agencia de publicidad Ricardo De Luca, una empresa que se encargaba de diseñar campañas para marcas importantes como Renault Argentina o Gillette.

En 1982 Mabragaña llevó a su trabajo un postre hecho con galletitas apiladas y un relleno de queso crema con dulce de leche. Fue un éxito rotundo y despertó en ella la intención de conquistar un nuevo mercado gastronómico. Por eso, al día siguiente hizo dos tortas iguales y se las llevó a los directivos de Bagley, firma que fabricaba las Chocolinas y de Mendicrim.

La chocotorta se originó en 1982 como una presentación de publicidad y ahora es un ícono de Argentina Shutterstock - Shutterstock

Desde 1983 y por dos años se transmitieron por la televisión publicidades que tenían como protagonista a la chocotorta. Las ventas crecieron y la receta se volvió un suceso. Sin embargo, Mabragaña nunca registró la marca ni recibió regalías por ello debido a que presentó el proyecto con la agencia de publicidad detrás. Incluso, desde 1982 el nombre está registrado como propiedad de Bagley, en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.

En 2020, Taste Atlas lo reconoció como el “Mejor postre del mundo” y desde ese entonces su fama se volvió internacional. La receta puede variar según los ingredientes que seleccione cada argentino, pero la base oficial es:

1 pote de queso crema o mascarpone.

1 pote de dulce de leche clásico.

1 paquete de galletitas Chocolinas.

250 ml de leche para mojar las galletas.

2 cucharadas de café instantáneo.

Cacao en polvo para espolvorear.