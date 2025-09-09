LA NACION

Sin harina ni azúcar: la torta de manzana que se transformará en tu favorita

Esta receta es ideal para aquellos que no pueden comer alimentos con TACC; no requiere de demasiados ingredientes y es un manjar para compartir en las tardes

La torta de manzana sin harina ni azúcar ideal para compartir en familia (Imagen ilustrativa)
En la Argentina, el consumo de la torta tradicionalmente se hace en las tardes, para acompañar el mate o en reuniones con amigos y familiares. Al tratarse de algo típico en la gastronomía local, descubrí una nueva opción con manzana y que no lleva harina de trigo. Además, es apta para personas que no pueden comer con TACC.

La torta de manzana es un clásico que podés reversionar al reemplazar harina de trigo por la de almendras
Versión saludable: torta de manzana sin harina ni azúcar

Ingredientes:

  • 2 manzanas.
  • 3 huevos.
  • 3 cucharadas de estevia.
  • 1 taza de harina de almendras (o cualquier variante que no sea de trigo).
  • 1 cucharada de polvo para hornear.
  • 1/2 taza de leche.
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla.

Paso a paso:

  • Encendé el horno a 180° C y forrá un molde para bizcochuelo o untá con aceite.
  • Cortá las manzanas en cubos pequeños.
  • En un bowl batí los huevos con la estevia y la esencia de vainilla.
  • Añadí el polvo de hornear y la harina de almendras. Si es necesario, alterná con la leche.
  • Mezclá hasta tener una consistencia pastosa. Agregá las manzanas.
  • Batí y volcá la preparación en el molde.
  • Llevalo al horno durante 35 minutos.
  • Antes de retirar la torta del horno, verificá con un palillo de madera o un cuchillo si está hecho el bizcochuelo. Para ello, pinchá en el centro, si sale mezcla líquida es que aún le falta.
Torta de manzana sin gluten
Tiempo de cocción: según el horno puede variar entre 35 y 40 minutos.

Tiempo de preparación total: 45 minutos.

