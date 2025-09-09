Sin harina ni azúcar: la torta de manzana que se transformará en tu favorita
Esta receta es ideal para aquellos que no pueden comer alimentos con TACC; no requiere de demasiados ingredientes y es un manjar para compartir en las tardes
En la Argentina, el consumo de la torta tradicionalmente se hace en las tardes, para acompañar el mate o en reuniones con amigos y familiares. Al tratarse de algo típico en la gastronomía local, descubrí una nueva opción con manzana y que no lleva harina de trigo. Además, es apta para personas que no pueden comer con TACC.
Versión saludable: torta de manzana sin harina ni azúcar
Ingredientes:
- 2 manzanas.
- 3 huevos.
- 3 cucharadas de estevia.
- 1 taza de harina de almendras (o cualquier variante que no sea de trigo).
- 1 cucharada de polvo para hornear.
- 1/2 taza de leche.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla.
Paso a paso:
- Encendé el horno a 180° C y forrá un molde para bizcochuelo o untá con aceite.
- Cortá las manzanas en cubos pequeños.
- En un bowl batí los huevos con la estevia y la esencia de vainilla.
- Añadí el polvo de hornear y la harina de almendras. Si es necesario, alterná con la leche.
- Mezclá hasta tener una consistencia pastosa. Agregá las manzanas.
- Batí y volcá la preparación en el molde.
- Llevalo al horno durante 35 minutos.
- Antes de retirar la torta del horno, verificá con un palillo de madera o un cuchillo si está hecho el bizcochuelo. Para ello, pinchá en el centro, si sale mezcla líquida es que aún le falta.
Tiempo de cocción: según el horno puede variar entre 35 y 40 minutos.
Tiempo de preparación total: 45 minutos.
