Postre exprés: cómo es el strudel de manzana saludable y de bajo costo inspirado en la receta original

Perdele el miedo a la pastelería y animate a replicar esta receta inspirada en una idea de la famosa cocinera Choly Berreteaga. Es simple, requiere pocos ingredientes y de bajo costo. Además, es una opción rica y saludable para compartir en familia o en una tarde con amigos.

El origen del strudel proviene de Austria y se remonta al siglo VIII. Tiene sus bases en la baklava turca, solo que la constitución de la versión vienesa es mucho más compleja. Sin embargo, con el paso de los años se simplificó para que todos pudieran replicarla en sus casas.

El strudel inspirado en la versión de Choly Berreteaga es una opción fácil para conquistar el paladar de tus amigos y familiares (Fuente: Pexels)

Strudel de manzana en simples pasos

Ingredientes:

1 tapa de pascualina de hojaldre.

1 cucharada de mermelada de durazno (puede ser el sabor que más te guste).

4 manzanas.

Jugo exprimido de un limón mediano.

1 yema para pintar.

1 cucharada de azúcar moreno.

Paso a paso:

Cortá las manzanas en rodajas y espolvoreá una cucharada de azúcar moreno sobre ellas para que expulsen su jugo.

Después de 10 minutos en reposo, cocinalas en una sartén.

Estirá la masa de pascualina con un palote.

Pintá y esparcí la superficie con la mermelada que hayas elegido.

Cubrí el centro con una capa de manzanas.

Enrollá la masa de tarta con los pliegues hacia el centro. A ambas puntas cerralas para que el jugo y la manzana no se escape.

Pintá el strudel con la yema del huevo.

Enviá el strudel al horno por 20 minutos.

Servir en frío.

Receta del strudel de manzana

Tiempo de cocción: 20 minutos aproximadamente.

Tiempo de preparación: 40 minutos.

Tips adicionales:

La misma preparación se puede realizar con una tapa de pascualina hecha con harina integral.

El relleno puede variar y podés reemplazar las manzanas por peras. Además, podés añadir pasas de uva y nueces.