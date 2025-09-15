Sin harina ni fritura: los bastones de espinaca caseros que podés hacer en pocos minutos

Esta receta es ideal para aquellas personas que no disponen de demasiado tiempo libre para cocinar en la semana. Si aún preferís comer algo saludable y hecho en casa, lo mejor es que repliques unos bastones de espinaca, sin harina ni fritura, que solucionarán tu menú en pocos minutos.

Los bastones de espinaca caseros sin fritura que pueden salvar tu almuerzo o cena gracias a que no demandan demasiado tiempo (Fuente: Imagen creada con Gemini IA)

Bastones de espinaca crocantes y bajos en calorías

Ingredientes:

1 atado de espinaca.

2 huevos.

1 taza de avena instantánea.

1 diente de ajo picado.

2 cucharadas de queso rallado.

Sal y pimienta, a gusto.

Paso a paso:

Después de hervir la espinaca y una vez fría, picala.

Agregá las hojas picadas en un bowl, los huevos y salpimentá. Homogeneizá todo.

Añadí la avena, el ajo picado y el queso rallado.

Cuando logres una mezcla ideal para amasar, formá los bastones y colocalos en una bandeja para horno previamente aceitada.

Luego de formar los bastones con toda la espinaca, enviá la preparación al horno hasta que doren.

Receta de los bastones de espinaca

Tiempo de cocción: 15 minutos en un horno a 180° C de temperatura.

Tiempo de preparación total: 35 minutos.

Tips adicionales:

Para acompañar los bastones de espinaca podés preparar una salsa . En un recipiente mezclá dos cucharadas de queso crema, cebolla de verdeo picada y una pizca de pimentón.

. En un recipiente mezclá dos cucharadas de queso crema, cebolla de verdeo picada y una pizca de pimentón. Recordá que comer espinaca aporta múltiples beneficios para tu organismo, como vitamina K, luteína y zeaxantina, nitratos que regulan la presión arterial y fibra.