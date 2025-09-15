Sin harina ni fritura: los bastones de espinaca caseros que podés hacer en pocos minutos
Aprendé cómo realizar esta receta sencilla y saludable para sumar a tu menú diario y ahorrar el mayor tiempo posible
Esta receta es ideal para aquellas personas que no disponen de demasiado tiempo libre para cocinar en la semana. Si aún preferís comer algo saludable y hecho en casa, lo mejor es que repliques unos bastones de espinaca, sin harina ni fritura, que solucionarán tu menú en pocos minutos.
Bastones de espinaca crocantes y bajos en calorías
Ingredientes:
- 1 atado de espinaca.
- 2 huevos.
- 1 taza de avena instantánea.
- 1 diente de ajo picado.
- 2 cucharadas de queso rallado.
- Sal y pimienta, a gusto.
Paso a paso:
- Después de hervir la espinaca y una vez fría, picala.
- Agregá las hojas picadas en un bowl, los huevos y salpimentá. Homogeneizá todo.
- Añadí la avena, el ajo picado y el queso rallado.
- Cuando logres una mezcla ideal para amasar, formá los bastones y colocalos en una bandeja para horno previamente aceitada.
- Luego de formar los bastones con toda la espinaca, enviá la preparación al horno hasta que doren.
Tiempo de cocción: 15 minutos en un horno a 180° C de temperatura.
Tiempo de preparación total: 35 minutos.
Tips adicionales:
- Para acompañar los bastones de espinaca podés preparar una salsa. En un recipiente mezclá dos cucharadas de queso crema, cebolla de verdeo picada y una pizca de pimentón.
- Recordá que comer espinaca aporta múltiples beneficios para tu organismo, como vitamina K, luteína y zeaxantina, nitratos que regulan la presión arterial y fibra.
