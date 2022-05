Guiso de lentejas: tres recetas sabrosas y muy fáciles

LA NACION

Para las fechas patrias que se vienen o para darse un gusto, un guiso elaborado en casa es el mejor compañero de los meses fríos. Y, sin dudas, las lentejas son la legumbre que protagoniza los cocidos más preciados. Van con todo: con carnes, con embutidos, con vegetales y con otras legumbres.

Se pueden hacer con lentejas remojadas y cocidas, o con una práctica y salvadora conserva en lata o tetrabrik.

Receta de Guiso de lentejas en 15 minutos

Guiso de lentejas listo en 15 minutos. Shutterstock

Los ingredientes de este guiso se consiguen en cualquier supermercado. Se usan alimentos envasados o precocidos ideal para resolver un almuerzo rico y nutritivo. Lo complicado del guiso de lentejas suele ser que las legumbres tardan en cocinarse: por eso es mejor dejarlas en remojo la noche anterior y esperar a que se ablanden. Pero la buena noticia es que las lentejas de lata tienen los mismos beneficios nutricionales que las secas. Aunque tal vez no sean tan ricas, para una comida exprés sirven perfectamente. Esta receta de guiso rápido de lentejas en 15 minutos es la solución a la comida de un día exigido.

Receta de Guiso de arvejas y lentejas con vegetales

Guiso de arvejas y lentejas con vegetales. Shutterstock

El guiso de arvejas y lentejas con vegetales, es una opción completa que combina proteína animal, si sumamos carne, y vegetal, que son las lentejas. Si de arvejas se trata, hay buenos productos en lata o cartón, al igual que las lentejas. Sino, siempre están las legumbres que se venden por peso. En esta receta de guiso de arvejas y lentejas se aceptan todos los vegetales, menos las papas porque que pierden su aspecto. Para quienes prefieran agregarle carne, hay que elegir un trozo desgrasado y cortarlo en cubos, de esta manera se cocina más rápido.

Receta de Guiso de lentejas y cebada

Guiso de lentejas y cebada Shutterstock

Un delicioso guiso de lentejas vegetariano lleno de energía. Los cereales y las legumbres ofrecen oportunidades, y juntos suman valores proteicos semejantes a los de la carne. Con lentejas y cebada, sale un guiso riquísimo. Por eso, siempre conviene guardar en el freezer un contenedor con cebada perlada cocida, para tener una guarnición rápida cuando quiero salir del repetido arroz. Como el frío fija los sabores, cuando el alimento es neutro no resulta tan atractivo como un sobrante hecho con variedad de ingredientes. Así que para hacer esta receta de guiso de lentejas y cebada no hace falta pasar mucho tiempo remojando la cebada porque ya está lista de antemano; la lenteja no necesita remojo.