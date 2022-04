Recetas de platos con queso y tips para un buen guardado

LA NACION

Los picadas de queso son platos que siempre van bien con un buen pan, con una botella de vino o cerveza, y sobre todo cuando se sirven en reuniones con amigos. No se necesitan muchas habilidades culinarias para preparar una tabla de quesos, aunque siempre viene bien aprender a combinar las texturas y variedades.

Cuando se trata de platos calientes con queso, esos ideales para cocinar en días fríos y se necesita reponer energías, conviene prestar atención a las instrucciones de las recetas ya probadas y comprobadas.

Las tres propuestas de cocina con queso son platos calientes tradicionales y con gran poder de saciedad: fondue de queso, sopa de queso y tarta de queso, todos de inspiración alpina.

Receta de Fondue de queso para compartir

Aprendé a hacer la fondue más rica con esta receta

La fondue de queso es un plato típico de Suiza. Solo lleva queso derretido y pan, ¿qué podría salir mal? En teoría la fondue de queso es un plato muy sencillo, pero si no está bien hecha, si no se come a tiempo, si la temperatura del fuego no es la adecuada, la cosa puede complicarse. Para hacer que la receta de fondue de queso para compartir salga rica, en la temperatura justa, con el sabor equilibrado de los quesos fundidos, con croutons bien dorados y crujientes pero al mismo tiempo suaves y fáciles de masticar, hay que prestar atención a varios detalles. El primero es la elección de los quesos. Los quesos deben ser de buena calidad y de distinto tipo. El vino blanco también debe ser de calidad y agradable al paladar. Y, en tercer lugar, es importante tener un recipiente adecuado, la olla para hacer la fondue de queso tiene un calentador debajo que mantiene el calor constante durante todo el tiempo en que se disfruta de este plato.

Receta de Sopa de queso

Sopa de queso Pixabay

Muy contundente, sabrosa y con gran poder de saciedad, la sopa de queso es altamente calórica por lo que puede servirse como plato principal y único para una comida rápida. La sopa de queso no se hace solamente con queso, sino que también lleva verduras, hierbas y condimentos que le dan frescura y sabor. La receta de sopa de queso es súper rápida y fácil de hacer. Esta versión de sopa de queso tiene champiñones pero podés ponerle cebollas, en lugar de hongos o hacer una sopa de queso bien cremosa sin más que un poquito de vegetales perdidos en el caldo denso del plato hondo.

Receta de Tarta de cebolla casera con queso gruyere

Tarta de cebolla casera con queso gruyere. Shutterstock

Lo mejor de las tartas caseras es que también la masa se haga desde cero. Así es la masa quebrada o brisa, que sale más rica y suave que los discos de tarta comprados. Pero si no hay tiempo esta tarta de cebolla y queso gruyere también queda perfecta sobre unas tapas para tarta industriales. El queso gruyere con la cebolla son una combinación imbatible. No hay duda que quienes prueban hacer la receta de la tarta de cebolla y queso gruyere querrán reeditar la experiencia una y otra vez.

Trucos para conservar los quesos en casa por más tiempo

La tabla de quesos es una picada que siempre nos gusta; la clave es servir quesos variados y bien conservados. Gentileza Santa Rosa

El queso es un producto que va mutando o evolucionando desde su elaboración hasta el día en que se consume, es decir sus características, sabores, aromas o texturas. Las técnicas de conservación buscan protegerlas durante el mayor tiempo posible. El maestro quesero Martín Renó, responsable de la Escuela del Queso Santa Rosa, explica cómo conservar los quesos según su variedad para que se mantengan por más tiempo sus características y su sabor. “Algunas hormas de quesos duros o semiduros vienen pintadas, es decir, cubiertas de una pintura apta para alimentos, que sirve para protegerlas del ambiente pero, también se utiliza por costumbre, para reconocerlos; por ejemplo el queso de rallar suele ser negro”, explica Renó.

Mientras el queso está entero se mantiene en perfecto estado, pero si se quiere conservar trozos o cuñas ya cortados, aquí comienzan los trucos: