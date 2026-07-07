Qué es el chimichurri y cómo hacerlo en simples pasos

Argentina tiene su propio aderezo que lo identifica del resto del mundo: el chimichurri, el cual es una mezcla de diferentes especias que sirven para untar los cortes de carne vacuna, de pollo o cerdo durante la cocción y postcocción. Su sabor intenso y singularidad lo vuelven un infaltable de los asados. Aprendé cómo hacerlo en casa en simples pasos y ¡manos a la obra!

Chimichurri argentino es ideal para aplicar en carne vacuna, de pollo o cerdo Shutterstock

Cómo hacer el chimichurri argentino en simples pasos con el secreto que lo vuelve inigualable

Ingredientes:

4 dientes de ajo.

1 cucharada de cayena en polvo o pimienta roja.

2 cucharadas de orégano.

1 cucharadita de tomillo.

1 cucharadita de comino.

1 cucharada de perejil picado.

1 cucharada de pimentón dulce.

125 ml de aceite de oliva virgen extra.

125 ml de vinagre.

Sal a gusto.

Paso a paso:

1 Sofreír las hierbas

En una sartén a fuego medio y con unas gotas de aceite, sofreír el orégano, el tomillo, la cayena y el comino.

No lo cocines, solo esperá a que suelten el aroma y luego apagá el fuego.

2 Preparación en frío

Picá los dientes de ajo.

Añadí las especias en frío, el pimentón y el perejil picado.

Agregá el vinagre y el aceite de oliva. Salar y homogeneizar bien.

3 Aplicación

Dejar reposar por una hora.

Aplicar en la carne antes de cocinar y macerar.

Durante la cocción, pintar los cortes de carne para que el sabor no se pierda.

Cómo hacer chimichurri casero

Tiempo de elaboración: 10 minutos.

10 minutos. Tips adicionales: el chimichurri es una receta argentina y uruguaya que nació en la tradición gauchesca. Realza el sabor de la carne hecha a la brasa y muchos también lo utilizan para marinar el pescado.