Qué es el chimichurri y cómo hacerlo en simples pasos

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Argentina tiene su propio aderezo que lo identifica del resto del mundo: el chimichurri, el cual es una mezcla de diferentes especias que sirven para untar los cortes de carne vacuna, de pollo o cerdo durante la cocción y postcocción. Su sabor intenso y singularidad lo vuelven un infaltable de los asados. Aprendé cómo hacerlo en casa en simples pasos y ¡manos a la obra!
Ingredientes:
Paso a paso:
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