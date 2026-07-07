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Qué es el chimichurri y cómo hacerlo en simples pasos

Aprendé cómo hacer este aderezo tradicional argentino que es ideal para aplicar en diferentes cortes de carne vacuna, de cerdo o pollo; el secreto que lo vuelve único

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El chimichurri es uno de los aderezos tradicionales argentinos
El chimichurri es uno de los aderezos tradicionales argentinos(Fuente: Pexels)

Argentina tiene su propio aderezo que lo identifica del resto del mundo: el chimichurri, el cual es una mezcla de diferentes especias que sirven para untar los cortes de carne vacuna, de pollo o cerdo durante la cocción y postcocción. Su sabor intenso y singularidad lo vuelven un infaltable de los asados. Aprendé cómo hacerlo en casa en simples pasos y ¡manos a la obra!

Chimichurri argentino es ideal para aplicar en carne vacuna, de pollo o cerdo
Chimichurri argentino es ideal para aplicar en carne vacuna, de pollo o cerdo Shutterstock

Cómo hacer el chimichurri argentino en simples pasos con el secreto que lo vuelve inigualable

Ingredientes:

  • 4 dientes de ajo.
  • 1 cucharada de cayena en polvo o pimienta roja.
  • 2 cucharadas de orégano.
  • 1 cucharadita de tomillo.
  • 1 cucharadita de comino.
  • 1 cucharada de perejil picado.
  • 1 cucharada de pimentón dulce.
  • 125 ml de aceite de oliva virgen extra.
  • 125 ml de vinagre.
  • Sal a gusto.

Paso a paso:

1

Sofreír las hierbas

  • En una sartén a fuego medio y con unas gotas de aceite, sofreír el orégano, el tomillo, la cayena y el comino.
  • No lo cocines, solo esperá a que suelten el aroma y luego apagá el fuego.
2

Preparación en frío

  • Picá los dientes de ajo.
  • Añadí las especias en frío, el pimentón y el perejil picado.
  • Agregá el vinagre y el aceite de oliva. Salar y homogeneizar bien.
3

Aplicación

  • Dejar reposar por una hora.
  • Aplicar en la carne antes de cocinar y macerar.
  • Durante la cocción, pintar los cortes de carne para que el sabor no se pierda.
Cómo hacer chimichurri casero
Cómo hacer chimichurri casero
  • Tiempo de elaboración: 10 minutos.
  • Tips adicionales: el chimichurri es una receta argentina y uruguaya que nació en la tradición gauchesca. Realza el sabor de la carne hecha a la brasa y muchos también lo utilizan para marinar el pescado.
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