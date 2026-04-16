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Despedite de la mayonesa: cómo hacer un reemplazo saludable en pocos minutos

Sustituir el aderezo tradicional por excelencia puede parecer difícil, pero existe una opción saludable y sin grasas trans que puede favorecer a tu organismo

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Descubrí cómo hacer el aderezo saludable que reemplaza a la mayonesa
Descubrí cómo hacer el aderezo saludable que reemplaza a la mayonesa(Fuente: Freepik)

La mayonesa es uno de los aderezos más populares. Acompañan las ensaladas, papas fritas y hasta milanesas. En verano su uso se vuelve más rutinario y nunca falta en casa; sin embargo, las versiones industriales suelen estar hechas de productos que no son tan buenos para el organismo. Por ese motivo, conocé un reemplazo natural y con pocos ingredientes que podés resolver en cinco minutos.

El yogur es un buen reemplazante de la mayonesa u otro aderezo industrial; proporciona proteínas benéficas para el intestino (Freepik)
El yogur es un buen reemplazante de la mayonesa u otro aderezo industrial; proporciona proteínas benéficas para el intestino (Freepik)

Crema de yogur

Ingredientes:

  • 1 pote de yogur griego o natural.
  • 1 cucharadita de mostaza.
  • 1 cucharadita de jugo de limón.
  • Sal y pimienta a gusto.
  • 1 chorrito de aceite de oliva.

Paso a paso:

  • En un bol mezclá el yogur con el aceite de oliva, el limón y la mostaza.
  • Salpimentá al gusto.
  • Conservar en la heladera hasta el momento de servir.
Receta de aderezo en reemplazo de mayonesa
Receta de aderezo en reemplazo de mayonesa

Tiempo de elaboración: 5 minutos.

Tips adicionales:

  • Esta salsa solo dura cuatro días en un frasco de vidrio esterilizado y en la heladera. Luego de ese tiempo debe tirarse.
  • Es compatible con ensaladas, fiambre y carne.
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