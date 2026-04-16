Despedite de la mayonesa: cómo hacer un reemplazo saludable en pocos minutos
Sustituir el aderezo tradicional por excelencia puede parecer difícil, pero existe una opción saludable y sin grasas trans que puede favorecer a tu organismo
- 2 minutos de lectura'
LA NACION
La mayonesa es uno de los aderezos más populares. Acompañan las ensaladas, papas fritas y hasta milanesas. En verano su uso se vuelve más rutinario y nunca falta en casa; sin embargo, las versiones industriales suelen estar hechas de productos que no son tan buenos para el organismo. Por ese motivo, conocé un reemplazo natural y con pocos ingredientes que podés resolver en cinco minutos.
Crema de yogur
Ingredientes:
- 1 pote de yogur griego o natural.
- 1 cucharadita de mostaza.
- 1 cucharadita de jugo de limón.
- Sal y pimienta a gusto.
- 1 chorrito de aceite de oliva.
Paso a paso:
- En un bol mezclá el yogur con el aceite de oliva, el limón y la mostaza.
- Salpimentá al gusto.
- Conservar en la heladera hasta el momento de servir.
Tiempo de elaboración: 5 minutos.
Tips adicionales:
- Esta salsa solo dura cuatro días en un frasco de vidrio esterilizado y en la heladera. Luego de ese tiempo debe tirarse.
- Es compatible con ensaladas, fiambre y carne.
LA NACION
Conocé la nueva plataforma culinaria con recetas variadas y probadas, guías de cocina, masterclasses y mucho más, para inspirarte a cocinar y a comer mejor.
Ir a Foodit
Más leídas de Recetas