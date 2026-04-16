Despedite de la mayonesa: cómo hacer un reemplazo saludable en pocos minutos

La mayonesa es uno de los aderezos más populares. Acompañan las ensaladas, papas fritas y hasta milanesas. En verano su uso se vuelve más rutinario y nunca falta en casa; sin embargo, las versiones industriales suelen estar hechas de productos que no son tan buenos para el organismo. Por ese motivo, conocé un reemplazo natural y con pocos ingredientes que podés resolver en cinco minutos.

El yogur es un buen reemplazante de la mayonesa u otro aderezo industrial; proporciona proteínas benéficas para el intestino (Freepik)

Crema de yogur

Ingredientes:

1 pote de yogur griego o natural.

1 cucharadita de mostaza.

1 cucharadita de jugo de limón.

Sal y pimienta a gusto.

1 chorrito de aceite de oliva.

Paso a paso:

En un bol mezclá el yogur con el aceite de oliva, el limón y la mostaza.

Salpimentá al gusto.

Conservar en la heladera hasta el momento de servir.

Receta de aderezo en reemplazo de mayonesa

Tiempo de elaboración: 5 minutos.

Tips adicionales:

Esta salsa solo dura cuatro días en un frasco de vidrio esterilizado y en la heladera. Luego de ese tiempo debe tirarse.

Es compatible con ensaladas, fiambre y carne.