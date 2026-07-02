Conocé la nueva plataforma culinaria con recetas variadas y probadas, guías de cocina, masterclasses y mucho más, para inspirarte a cocinar y a comer mejor.
Salchichas envueltas: qué son y cómo hacerlas para comer durante Argentina vs. Cabo Verde
Prepará el mejor snack para ver los minutos iniciales del partido mientras esperás a la cena con un toque rico, rápido y de bajo costo
- 2 minutos de lectura'
En el marco del partido de Argentina vs. Cabo Verde de este viernes 3 de julio, los ojos no solo estarán puestos en las pantallas, sino también en la comida para acompañar las casi dos horas del encuentro. Si pediste delivery para la cena y demora, no esperes con las manos vacías; prepará una entrada para degustar en los primeros minutos con las salchichas envueltas en masa de pascualina que no fallan.
La selección argentina disputará el pase a los octavos de final del Mundial 2026. El partido se desarrollará en el Hard Rock Stadium de Miami a las 19.00 (hora de Argentina). El ganador se enfrentará en la próxima ronda con el vencedor de la llave entre Australia y Egipto.
El plantel dirigido por Lionel Scaloni terminó la fase de grupos en el podio con nueve puntos. Se espera que para el partido contra Cabo Verde, Lionel Messi juegue de titular, a diferencia de lo que sucedió en el encuentro pasado contra Jordania.
Salchichas envueltas: el snack para ver el partido de Argentina
Ingredientes:
- 2 tapas de pascualina.
- 12 salchichas tipo viena.
- 2 yemas de huevo.
- Queso parmesano rallado (opcional).
Paso a paso:
Preparación de la masa
- Sobre la mesa, estirar con un palote las tapas de pascualina e intentar darles forma cuadrada.
- Cortar tiras rectas a lo largo.
Armado de los envoltorios
- Envolver las salchichas en forma de espiral.
- Pintar la superficie con yema de huevo.
- Espolvorear en algunas salchichas queso rallado (opcional).
Cocción
- Enviar las salchichas envueltas al horno a una temperatura de 180 °C.
- Una vez listas, podés cortarlas en rodajas y comerlas con escarbadientes.
- Servir.
- Tiempo de cocción: 15 minutos.
- Tiempo de elaboración total: 25 minutos.
- Tip adicional: Si tenés mayonesa o alguna salsa casera, podés untar cada salchicha.