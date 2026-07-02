Salchichas envueltas: qué son y cómo hacerlas para comer durante Argentina vs. Cabo Verde

En el marco del partido de Argentina vs. Cabo Verde de este viernes 3 de julio, los ojos no solo estarán puestos en las pantallas, sino también en la comida para acompañar las casi dos horas del encuentro. Si pediste delivery para la cena y demora, no esperes con las manos vacías; prepará una entrada para degustar en los primeros minutos con las salchichas envueltas en masa de pascualina que no fallan.

La selección argentina disputará el pase a los octavos de final del Mundial 2026. El partido se desarrollará en el Hard Rock Stadium de Miami a las 19.00 (hora de Argentina). El ganador se enfrentará en la próxima ronda con el vencedor de la llave entre Australia y Egipto.

La receta de salchichas envueltas tiene origen en los Estados Unidos (Fuente: Imagen creada con Gemini IA)

El plantel dirigido por Lionel Scaloni terminó la fase de grupos en el podio con nueve puntos. Se espera que para el partido contra Cabo Verde, Lionel Messi juegue de titular, a diferencia de lo que sucedió en el encuentro pasado contra Jordania.

Salchichas envueltas: el snack para ver el partido de Argentina

Ingredientes:

2 tapas de pascualina.

12 salchichas tipo viena.

2 yemas de huevo.

Queso parmesano rallado (opcional).

Paso a paso:

1 Preparación de la masa

Sobre la mesa, estirar con un palote las tapas de pascualina e intentar darles forma cuadrada.

Cortar tiras rectas a lo largo.

2 Armado de los envoltorios

Envolver las salchichas en forma de espiral.

Pintar la superficie con yema de huevo.

Espolvorear en algunas salchichas queso rallado (opcional).

3 Cocción

Enviar las salchichas envueltas al horno a una temperatura de 180 °C.

Una vez listas, podés cortarlas en rodajas y comerlas con escarbadientes.

Servir.

Cómo hacer las salchichas envueltas para ver el partido de Argentina