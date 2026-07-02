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Cómo hacer un hummus casero para la picada de Argentina vs. Cabo Verde con tres ingredientes sencillos
No te compliques con la comida para ver el partido de los 16avos del Mundial 2026; armá en pocos minutos una salsa para untar cualquier snack
- 2 minutos de lectura'
LA NACION
El viernes 3 de julio, la selección argentina se enfrenta a Cabo Verde en busca de la llave a los octavos de final en el marco del Mundial 2026. Al tratarse del último día de la semana y en un horario que colinda con la cena, aprovechá lo que tenés en tu casa y prepará un hummus con tres ingredientes sencillos, ideal para untar grisines, croutons u otro snack.
La selección argentina finalizó la fase de grupos como líder del grupo J, con nueve puntos. Ahora disputará el pase a los octavos en el Hard Rock Stadium de Miami a las 19.00 (hora de Argentina). El ganador se enfrentará en la próxima ronda con el vencedor de la llave entre Australia y Egipto.
Receta de hummus para ver el partido de Argentina vs. Cabo Verde
Ingredientes:
- 400 g de garbanzos cocidos (podés usar los de lata).
- 1 cucharada de aceite de oliva virgen extra o una cucharada de agua.
- 6 cucharadas de jugo de limón.
- Sal y pimentón al gusto (opcional).
Paso a paso:
1
Procesar los garbanzos
- En una licuadora o mixer, procesar los garbanzos.
- Después de dos minutos de procesamiento, añadir una cucharada de aceite y las cucharadas de jugo de limón.
- Mixear durante tres minutos.
- Condimentar.
2
Servir
- Una vez listo el hummus, verter en un recipiente y conservar en la heladera unos minutos antes de consumir; así los sabores podrán homogeneizarse mejor.
- Esta crema es ideal para untar tostadas, focaccia, grisines, croutons o cualquier otro snack.
- Tiempo de preparación: 7 minutos.
- Tiempo de reposo sugerido: 20 minutos.
- Tips adicionales: Esta salsa aporta hidratos de carbono, antioxidantes, vitamina C y aceites saludables.
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