Cómo hacer un hummus casero para la picada de Argentina vs. Cabo Verde con tres ingredientes sencillos

El viernes 3 de julio, la selección argentina se enfrenta a Cabo Verde en busca de la llave a los octavos de final en el marco del Mundial 2026. Al tratarse del último día de la semana y en un horario que colinda con la cena, aprovechá lo que tenés en tu casa y prepará un hummus con tres ingredientes sencillos, ideal para untar grisines, croutons u otro snack.

La selección argentina finalizó la fase de grupos como líder del grupo J, con nueve puntos. Ahora disputará el pase a los octavos en el Hard Rock Stadium de Miami a las 19.00 (hora de Argentina). El ganador se enfrentará en la próxima ronda con el vencedor de la llave entre Australia y Egipto.

El hummus es una salsa con base de garbanzos y comúnmente puede añadirse ajo y especias Shutterstock - Shutterstock

Receta de hummus para ver el partido de Argentina vs. Cabo Verde

Ingredientes:

400 g de garbanzos cocidos (podés usar los de lata).

1 cucharada de aceite de oliva virgen extra o una cucharada de agua.

6 cucharadas de jugo de limón.

Sal y pimentón al gusto (opcional).

Paso a paso:

1 Procesar los garbanzos

En una licuadora o mixer, procesar los garbanzos.

Después de dos minutos de procesamiento, añadir una cucharada de aceite y las cucharadas de jugo de limón.

Mixear durante tres minutos.

Condimentar.

2 Servir

Una vez listo el hummus, verter en un recipiente y conservar en la heladera unos minutos antes de consumir; así los sabores podrán homogeneizarse mejor.

Esta crema es ideal para untar tostadas, focaccia, grisines, croutons o cualquier otro snack.

Receta fácil de hummus de garbanzos