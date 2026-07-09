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Sin horno: el paso a paso para lograr un pan de queso crujiente con solo cuatro ingredientes y en tiempo récord
Esta receta es ideal para quienes buscan una opción rápida, económica y sin complicaciones; solo se necesita una sartén y cuatro ingredientes básicos
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No hace falta prender el horno ni esperar largos tiempos de cocción para disfrutar de un pan casero. Con apenas cuatro ingredientes que suelen estar en cualquier cocina, es posible preparar un pan de queso esponjoso, sabroso y listo en menos de 15 minutos.
La receta ganó popularidad en redes sociales por su practicidad y porque puede resolverse únicamente con una sartén. Además, es una alternativa ideal para un desayuno, una merienda o para acompañar una comida cuando no hay pan en casa.
Ingredientes
- 1 huevo.
- 3 cucharadas de queso mozzarella rallado o queso rallado.
- 3 cucharadas de harina de avena (o avena procesada).
- 1 cucharadita de polvo para hornear.
De manera opcional, también podés sumar una pizca de sal, orégano, pimienta negra, semillas o las especias que más te gusten para darle un sabor diferente.
El sencillo paso a paso para lograr un pan de queso ideal para la merienda
1. Colocar el huevo y el queso rallado en un bowl
Mezclalos hasta obtener una preparación uniforme.
2. Agregá la harina de avena junto con el polvo de hornear
Revolvé nuevamente hasta formar una mezcla espesa y homogénea.
3. Calentá la sartén
Ponela a fuego bajo con unas gotas de aceite o rocío vegetal.
4. Volcá toda la preparación y formá discos o bolitas
Tapá la sartén para favorecer una cocción pareja. Cocinalos durante cinco minutos o hasta que la base esté dorada y firme. Con ayuda de una espátula, da vuelta los panes con cuidado y dejalos cocinar aproximadamente tres minutos más del otro lado. Retiralos del fuego y dejalos reposar alrededor de un minuto antes de servir.
- Tiempo de preparación: 10 - 12 minutos
- Tiempo de cocción: 8 - 10 minutos