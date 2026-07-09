LA NACION

Sin horno: el paso a paso para lograr un pan de queso crujiente con solo cuatro ingredientes y en tiempo récord

Esta receta es ideal para quienes buscan una opción rápida, económica y sin complicaciones; solo se necesita una sartén y cuatro ingredientes básicos

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LA NACION
Esa receta te puede sacar del apuro cuando no tenés pan en tu casa
Esa receta te puede sacar del apuro cuando no tenés pan en tu casa(Foto: FreeP¡CK)

No hace falta prender el horno ni esperar largos tiempos de cocción para disfrutar de un pan casero. Con apenas cuatro ingredientes que suelen estar en cualquier cocina, es posible preparar un pan de queso esponjoso, sabroso y listo en menos de 15 minutos.

La receta ganó popularidad en redes sociales por su practicidad y porque puede resolverse únicamente con una sartén. Además, es una alternativa ideal para un desayuno, una merienda o para acompañar una comida cuando no hay pan en casa.

Con pocos ingredientes es posible crear un pan delicioso
Con pocos ingredientes es posible crear un pan delicioso(Foto: Pexels)

Ingredientes

  • 1 huevo.
  • 3 cucharadas de queso mozzarella rallado o queso rallado.
  • 3 cucharadas de harina de avena (o avena procesada).
  • 1 cucharadita de polvo para hornear.

De manera opcional, también podés sumar una pizca de sal, orégano, pimienta negra, semillas o las especias que más te gusten para darle un sabor diferente.

El sencillo paso a paso para lograr un pan de queso ideal para la merienda

Esta preparación se logra en tan solo cuatro sencillos pasos (Foto de carácter ilustrativa)
Esta preparación se logra en tan solo cuatro sencillos pasos (Foto de carácter ilustrativa)

1. Colocar el huevo y el queso rallado en un bowl

Mezclalos hasta obtener una preparación uniforme.

2. Agregá la harina de avena junto con el polvo de hornear

Revolvé nuevamente hasta formar una mezcla espesa y homogénea.

3. Calentá la sartén

Ponela a fuego bajo con unas gotas de aceite o rocío vegetal.

4. Volcá toda la preparación y formá discos o bolitas

Tapá la sartén para favorecer una cocción pareja. Cocinalos durante cinco minutos o hasta que la base esté dorada y firme. Con ayuda de una espátula, da vuelta los panes con cuidado y dejalos cocinar aproximadamente tres minutos más del otro lado. Retiralos del fuego y dejalos reposar alrededor de un minuto antes de servir.

Cociná los pancitos durante cinco o seis minutos (Foto de carácter ilustrativa)
Cociná los pancitos durante cinco o seis minutos (Foto de carácter ilustrativa)
  • Tiempo de preparación: 10 - 12 minutos
  • Tiempo de cocción: 8 - 10 minutos
LA NACION